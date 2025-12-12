Συνάντηση Ζελένσκι - Μερτς την Δευτέρα στο Βερολίνο

Συνάντηση με τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς θα έχει την Δευτέρα στο Βερολίνο ο πρόεδρος της Ουκρανίας, σύμφωνα με πληροφορίες της BILD από «πηγές του τομέα ασφαλείας».

Συνάντηση με τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς θα έχει την Δευτέρα στο Βερολίνο ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με πληροφορίες της BILD από «πηγές του τομέα ασφαλείας».

Σύμφωνα με την εφημερίδα, η κυβέρνηση δεν έχει επιβεβαιώσει την πληροφορία, ωστόσο ήδη έχουν ληφθεί εξαιρετικά αυστηρά μέτρα ασφαλείας στην πόλη «με την ευκαιρία επίσημης επίσκεψης στο κτήριο του κοινοβουλίου και στην καγκελαρία», ενώ η αστυνομία του Βερολίνου έχει ενημερώσει σχετικά τα εμπορικά αεροδρόμια στην ευρύτερη περιοχή του Βερολίνου.

«Με την ευκαιρία της επίσκεψης ενός ατόμου στο υψηλότερο επίπεδο απειλής στις 15 Δεκεμβρίου 2025, θα δημιουργηθεί στο Βερολίνο η ζώνη περιορισμού πτήσεων Humboldt για την προστασία του αρχηγού κράτους που θα πραγματοποιήσει την επίσκεψη». Τέτοια μέτρα, σημειώνει η εφημερίδα, λαμβάνονται μόνο για επισκέπτες εξαιρετικά υψηλού κινδύνου, όπως οι πρόεδροι των ΗΠΑ ή της Ουκρανίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ