Ειδήσεις | Ελλάδα

ΕΦΕΤ: Ανάκληση του προϊόντος «Oreo Cheesecakes»

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
ΕΦΕΤ: Ανάκληση του προϊόντος «Oreo Cheesecakes»
ΕΦΕΤ
Στο προϊόν «Oreo Cheesecakes» σε συσκευασία των 2x80 γρ. (κατεψυγμένο προϊόν), δεν αναγραφόταν στην ελληνική γλώσσα ότι «μπορεί να περιέχει ίχνη από καρπούς με κέλυφος»

Στην ανάκληση προϊόντος (Oreo Cheesecakes) από την αγορά προχωρά ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων. Συγκεκριμένα, ο ΕΦΕΤ και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, κατά τη διερεύνηση καταγγελίας, διαπίστωσε ότι στο προϊόν «Oreo Cheesecakes» σε συσκευασία των 2x80 γρ. (κατεψυγμένο προϊόν), δεν αναγραφόταν στην ελληνική γλώσσα ότι «μπορεί να περιέχει ίχνη από καρπούς με κέλυφος», προειδοποίηση που αναγραφόταν στην αγγλική γλώσσα.

Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση/απόσυρση των παρτίδων του ανωτέρω προϊόντος που δεν αναφέρουν στην επισήμανση ότι «μπορεί να περιέχει ίχνη από καρπούς με κέλυφος» από την εσωτερική αγορά και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι. Παράλληλα, καλεί τους καταναλωτές, οι οποίοι είναι αλλεργικοί στους καρπούς με κέλυφος και έχουν ήδη προμηθευτεί το προϊόν, να μην το καταναλώσουν.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

e-ΕΦΚΑ: Πότε καταβάλλονται οι συντάξεις Ιανουαρίου 2026

ΕΕ: Δασμός 3 ευρώ σε μικρά δέματα αξίας κάτω των 150 ευρώ

Οι 23 μέρες που οδήγησαν τον Κυριάκο Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup

tags:
ΕΦΕΤ
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider