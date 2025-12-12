ΠΑΣΟΚ: Ποιον προστάτευσε με την σιωπή του ο κ. Ξυλούρης;

«Η Δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της απρόσκοπτα. Κανείς δεν πρέπει να μείνει στο απυρόβλητο», καταλήγει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής με ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου καταφέρθηκε με ευθείες βολές κατά της ΝΔ κατηγορώντας την πώς «επενδύει και πάλι στον χυδαίο συμψηφισμό 24 ώρες μετά το γαλάζιο πέπλο προστασίας του κ. Ξυλούρη στη σιωπή για να μην αποκαλύψει τις πολιτικές του πλάτες στο καθετοποιημένο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ».

«Ο άνθρωπος που υποσχόταν φορτηγά με στοιχεία, πήγε δασκαλεμένος και προκλητικός και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας τον διευκόλυναν για να μην ”κάψει” τη γούνα τους», αναφέρει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και διατυπώνει το ερώτημα: «Ποιον προστάτευσε με τη σιωπή του χθες ο κ. Ξυλούρης σε αυτήν την παρωδία ταινίας του Hollywood που εκτυλίχθηκε χθες στην Εξεταστική;».

Επικρίνει τον πρωθυπουργό υποστηρίζοντας ότι «παίζει κρυφτό αλλά οι αποκαλύψεις είναι καταιγιστικές» και υπογραμμίζει:

«Σήμερα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για να αποπροσανατολίσει και να διαχειριστεί τη φθορά της, προσπαθεί να ”κρύψει” τον φερόμενο ως εγκέφαλο κυκλώματος στην Κρήτη, που είναι σημαίνον στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, και περιφέρει ως ”τρόπαιο” τι;

Κανείς δεν επικαλείται οποιαδήποτε σχέση του με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για να κάνει εγκληματικές πράξεις, όπως έχει συμβεί με τον κ. Ξυλούρη που επικαλείται την κουμπαριά του με τον κ. Μητσοτάκη σε συνομιλίες που βρίσκονται στη δικογραφία του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ».

«Η Δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της απρόσκοπτα. Κανείς δεν πρέπει να μείνει στο απυρόβλητο», καταλήγει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ