Κλιμάκωση στη διαμάχη για τα ρωσικά assets: Ρωσική αγωγή στην Euroclear, καθησυχαστική η Ε

Το βελγικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα Euroclear, το οποίο διακρατά το μεγαλύτερο μέρος των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων της ρωσικής κεντρικής τράπεζας στην Ευρώπη, μπορεί να συμψηφίσει τυχόν κατασχέσεις περιουσιακών του στοιχείων στη Ρωσία -εξαιτίας δικαστικών προσφυγών- με τα ρωσικά assets που διατηρεί στο Βέλγιο, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της ΕΕ.

Η ρωσική κεντρική τράπεζα προειδοποίησε την Παρασκευή ότι τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αξιοποιήσει τα περιουσιακά της στοιχεία για τη χορήγηση δανείου προς την Ουκρανία είναι παράνομα και ότι διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει κάθε διαθέσιμο μέσο για την προστασία των συμφερόντων της.

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση, η ρωσική κεντρική τράπεζα ανέφερε ότι μηνύει στη Μόσχα την χρηματοπιστωτική εταιρεία Euroclear, με έδρα τις Βρυξέλλες, υποστηρίζοντας ότι οι επιζήμιες ενέργειές της επηρεάζουν τη δυνατότητα της Ρωσίας να διαθέτει τα κεφάλαια και τους τίτλους της.

«Τα ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που κατέχουν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία είναι πλήρως προστατευμένα από νομικές διαδικασίες», δήλωσε στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου ο Ευρωπαίος Επίτροπος Οικονομίας, Βάλντις Ντομπρόβσκις. «Στο πλαίσιο του ισχύοντος καθεστώτος κυρώσεων, τα CSDs μπορούν να συμψηφίσουν οποιαδήποτε κατάσχεση στη Ρωσία με τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία που κρατούνται εδώ», πρόσθεσε.

Ο ίδιος σημείωσε ότι η ΕΕ αναμένει από τη Ρωσία να «συνεχίσει να κινεί προσχηματικές νομικές διαδικασίες, με στόχο να εμποδίσει την Ένωση να υπερασπιστεί το διεθνές δίκαιο».