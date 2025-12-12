Δίκη Χρυσής Αυγής: Τη Δευτέρα θα συνεχίσει την αγόρευση της η εισαγγελέας

Η κ. Στεφανάτου έχει ξεκινήσει να αναπτύσσει λεπτομερώς τη βίαιη δράση της Χρυσής Αυγής όπως καταγράφεται από το 1990 και μετά.

Τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου αναμένεται να συνεχίσει την πρόταση της επί των κατηγοριών η εισαγγελέας της Έδρας του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων.

Η κ. Στεφανάτου έχει ξεκινήσει να αναπτύσσει λεπτομερώς τη βίαιη δράση της Χρυσής Αυγής όπως καταγράφεται από το 1990 και μετά, δίνοντας μεγάλη έκταση στην απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του καθηγητή Ιστορίας, σήμερα, Δημήτρη Κουσουρή έξω από τα δικαστήρια της πρώην Σχολή Ευελπίδων για την οποία καταδικάστηκε το τότε πρωτοπαλίκαρο της οργάνωσης «Περίανδρος».

Η εισαγγελική λειτουργός τόνισε ότι στην υπόθεση Κουσουρή και στην δολοφονία Φύσσα οι κατηγορούμενοι κατήγγειλαν «πολιτική δίωξη».

