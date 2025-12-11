Πρόεδρος του Eurogroup ο Κυριάκος Πιερρακάκης

Οι 4 προτεραιότητες Πιερρακάκη. Η σημασία της «καρέκλας» του Eurogroup. Την ελληνική υποψηφιότητα στήριξε ο Γερμανός ΥΠΟΙΚ. Ο Κ. Πιερρακάκης αναλαμβάνει και το «τιμόνι» του ESM.

Την προεδρία του Eurogrοup για τα επόμενα 2,5 έτη αναλαμβάνει ο Κυριάκος Πιερρακάκης. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι, ήδη από νωρίς, ο Έλληνας ΥΠΕΘΟ είχε συγκεντρώσει συντριπτική στήριξη έναντι του Βέλγου υποψηφίου Βίνσεντ Βαν Πέτεγκεμ, με τον Γερμανό ΥΠΟΙΚ να προαναγγέλλει ανοιχτά ότι θα δώσει την ψήφο του στην ελληνική υποψηφιότητα.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών γίνεται ο πέμπτος πρόεδρος του οργάνου που σε μεγάλο βαθμό συντονίζει τις οικονομικές πολιτικές που ακολουθούν τα κράτη της Ευρωζώνης αλλά και κρίσιμα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το ευρώ και την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά.

Για την ανάδειξη του νέου προέδρου απαιτούνταν απλή πλειοψηφία δηλαδή ο Κ. Πιερρακάκης έπρεπε να λάβει 11 ψήφους συνολικά. Στην πράξη και, δεδομένου πως στόχος του Eurogroup είναι να επιτυγχάνεται ομοφωνία, είθισται ο υποψήφιος που έχει εξασφαλίσει τις λιγότερες ψήφους να παραιτείται από τη διεκδίκηση.

Ο Κ. Πιερρακάκης θα αναλάβει τα νέα του καθήκοντα από τις 12 Δεκεμβρίου. Η πρώτη συνεδρίαση υπό τον Πιερρακάκη είναι προγραμματισμένη για τις 19 Ιανουαρίου 2026. Όπως είθισται, ο Κυριάκος Πιερρακάκης διορίζεται και Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM), με ισχύ από αύριο.

Οι προτεραιότητες του Κ. Πιερρακάκη

Στην επιστολή της υποψηφιότητάς του ο κ. Πιερρακάκης είχε θέσει τέσσερις προτεραιότητες για τη συνέχεια:

Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων (SIU) – Απελευθέρωση ευρωπαϊκών κεφαλαίων και επενδύσεων

Ολοκλήρωση και στρατηγική κατεύθυνση της ενιαίας αγοράς

Το ψηφιακό ευρώ και η τεχνολογική κυριαρχία της Ευρώπης

Διαφύλαξη των οικονομικών θεμελίων της Ευρώπης

Τη σημασία της θέσης είχε αναδείξει η Γενική Διευθύντρια του ΕΛΙΑΜΕΠ Έλενα Λαζάρου όταν ο κ. Πιερρακάκης είχε υποβάλει επίσημα την υποψηφιότητά του: «Ο Πρόεδρος του Eurogroup διαδραματίζει καίριο ρόλο στην καθοδήγηση της σύγκλισης πολιτικών μεταξύ των κρατών-μελών της ευρωζώνης… οι θέσεις ηγεσίας στο πλαίσιο της ΕΕ —είτε πρόκειται για τα κύρια θεσμικά όργανα, για διακυβερνητικές δομές ή για agencies— προσφέρουν, μεταξύ άλλων, ορατότητα, τη δυνατότητα καθοδήγησης των διαπραγματεύσεων και αποτελούν επίσης πεδία διπλωματικής προβολής τόσο εντός της ΕΕ όσο και πέραν αυτής».

Γάλλος ΥΠΟΙΚ: Ο Πιερρακάκης θα είναι σπουδαίος Πρόεδρος

Τη βεβαιότητά του πως ο Κυριάκος Πιερρακάκης θα είναι ένας σπουδαίος ηγέτης του Eurogroup -όπως είναι και σπουδαίος ΥΠΕΘΟ- εξέφρασε ο Γάλλος ΥΠΟΙΚ Roland Lescure μετά το τέλος της συνεδρίασης του Eurogroup. Πρόσθεσε, μάλιστα, πως η εκλογή λέει μια ωραία ιστορία, αυτή μιας χώρας που πριν από περίπου 10 χρόνια βρισκόταν στο χείλος του γκρεμού, απέκτησε ένα δίκτυ ασφαλείας που σχεδιάστηκε μέσα στο Eurogroup, έκανε μια τιτάνια προσπάθεια (μείωση χρέους, ανάπτυξη) και επέστρεψε δυναμικά. Την ίδια αισιοδοξία μοιράστηκε και ο Γερμανός ομόλογός του, Lars Klingbeil. «Είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσουμε τη βασισμένη στην εμπιστοσύνη συνεργασία μας εντός του Eurogroup», είπε. «Μοιραζόμαστε τον ίδιο στόχο: να κάνουμε την Ευρώπη ισχυρότερη και πιο ανταγωνιστική».

Η σημασία του Eurogroup

Το συμβούλιο των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης (Eurogroup) είναι ένα πολύ σημαντικό αν και άτυπο όργανο -υπό την έννοια ότι δεν λαμβάνει δεσμευτικές αποφάσεις- που συντονίζει τους υπουργούς Οικονομικών των κρατών της Ευρωζώνης προκειμένου μεταξύ άλλων να έχουν κοινή στάση στο αντίστοιχο συμβούλιο των υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για αυτό άλλωστε κατά κανόνα το Eurogroup συνεδριάζει πάντα μια ημέρα πριν από το Ecofin.

Πέρα από τα θέματα συντονισμού των υπουργών το Eurogroup εξετάζει ζητήματα που έχουν να κάνουν με το κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα και την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά, θέματα του προϋπολογισμού των κρατών μελών της ΕΕ αλλά και την κοινή στάση των κρατών της Ευρωζώνης στους διεθνείς οργανισμούς. Στις συνεδριάσεις του Eurogroup συμμετέχει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενώ μπορεί να προσκληθεί η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και άλλοι εκπρόσωποι ευρωπαϊκών οργάνων και φορέων ανάλογα με το θέμα της συνεδρίασης.

Συντονιστής - γεφυροποιός - εκπρόσωπος

Κεντρικό ρόλο στο Eurogroup διαδραματίζει ο πρόεδρός του, ο οποίος καλείται να λειτουργήσει ως συντονιστής και συχνά ως γεφυροποιός ανάμεσα στους 21 υπουργούς Οικονομικών της Ευρωζώνης αλλά και ως το πρόσωπο του άτυπου οργάνου σε οργανισμούς όπως το ΔΝΤ και ο ΟΟΣΑ αλλά και στα διεθνή φόρα συμπεριλαμβανομένων των συνόδων κορυφής των G7 και των G20.

Το άτυπο συμβούλιο των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης δεν εκδίδει αποφάσεις, αλλά μετά από κάθε συνεδρίαση ο πρόεδρος αναλύει τα θέματα που συζητήθηκαν αλλά και τα συμπεράσματά του από τη συνεδρίαση, ακόμη ενημερώνει το κοινό μέσα από συνεντεύξεις Τύπου.

Η σημασία για την Ελλάδα

Πέρα από το γεγονός πως ο Έλληνας ΥΠΕΘΟ ως πρόεδρος του Eurogroup αποκτά σημαντική πρόσβαση στο σύστημα των Βρυξελλών και όχι μόνο δεν περνάει απαρατήρητος ο συμβολισμός που έχει το γεγονός πως μια χώρα που την προηγούμενη δεκαετία βρέθηκε με το ένα πόδι εκτός ευρώ έχει πλέον την προεδρία ενός οργάνου που βρίσκεται στον πυρήνα της οικονομικής πολιτικής της Ευρωζώνης.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο κ. Πιερρακάκης είναι μόλις ο πέμπτος πρόεδρος του Eurogroup. Πρώτος πρόεδρος του Eurogroup ήταν ο μετέπειτα πρόεδρος της Επιτροπής Ζαν Κλοντ Γιούνκερ. Συνολικά, από το 1997 μέχρι σήμερα μόλις τέσσερις πολιτικοί πέρασαν από τη θέση: οι Γερούν Ντάισελμπλουμ, Μάριο Σεντένο και Πασκάλ Ντόναχιου.