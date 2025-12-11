Μαρινάκης: Η κυβέρνηση μειώνει τους φόρους δίκαια - Ιστορική ψηφοφορία στο Eurogroup

Ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι η υποψηφιότητα απηχεί και «την μεθοδική δουλειά της κυβέρνησης Μητσοτάκη, η οποία μεγαλώνει την πίτα και μειώνει τους φόρους δίκαια».

«Ιστορική» χαρακτήρισε για την Ελλάδα τη σημερινή μέρα της διεξαγωγής ψηφοφορίας στο Eurogroup, με έναν εκ των δύο υποψηφίων για την προεδρία του οργάνου, τον υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών στη Θεσσαλονίκη.

Ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι, εκτός των άλλων, η υποψηφιότητα αυτή απηχεί και «την μεθοδική δουλειά της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, η οποία μεγαλώνει την πίτα και μειώνει τους φόρους δίκαια».

«Είναι μια ιστορική ημέρα για τη χώρα μας και μόνο για το γεγονός ότι ο Έλληνας υπουργός είναι ένας εκ των δύο υποψηφίων για να αναλάβει ένα τέτοιο κορυφαίο ευρωπαϊκό αξίωμα» είπε ο κ. Μαρινάκης και πρόσθεσε:

«Η Ελλάδα δέκα χρόνια μετά τις ουρές στα ATM, τις κλειστές τράπεζες, τα capital controls, το κλειστό χρηματιστήριο και τις αμέτρητες συνεδριάσεις των Ευρωπαϊκών Συμβουλίων και των Eurogroup της αγωνίας, έχει επιστρέψει στην κεντρική σκηνή της Ευρώπης και στον πυρήνα των αποφάσεων. Η υποψηφιότητα του Κυριάκου Πιερρακάκη απηχεί τις θυσίες του συνόλου των Ελλήνων πολιτών. Απηχεί όμως και τη μεθοδική δουλειά της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, η οποία μεγαλώνει την πίτα και μειώνει τους φόρους δίκαια. Επιστρέφει σταδιακά στους πολίτες όσα στερήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια και υλοποιεί ένα πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων και τομών, όπως η φορολογική μεταρρύθμιση, που ενισχύει το εισόδημα άνω των 4 εκατομμυρίων πολιτών, στηρίζει τους νέους και τις οικογένειες και μειώνει την ανεργία δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας».

Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε και στα μέτρα της κυβέρνησης για τους πληγέντες στο Μάτι και στη Μάνδρα, που, όπως είπε, «αντιμετωπίζονται με την ίδια θεσμική φροντίδα και προστασία που ισχύει για τα θύματα της τραγωδίας των Τεμπών».

«Με μια σειρά ρυθμίσεων που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, οι πληγέντες στο Μάτι και στη Μάνδρα αντιμετωπίζονται με την ίδια θεσμική φροντίδα και προστασία που ισχύει για τα θύματα της τραγωδίας των Τεμπών» είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και αναφέρθηκε αναλυτικά στις ρυθμίσεις.

«Οι ρυθμίσεις αυτές προβλέπουν πλήρη θωράκιση των αποζημιώσεων, που έχουν επιδικαστεί με δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες χαρακτηρίζονται αφορολόγητες, ανεκχώρητες και ακατάσχετες» είπε ο κ. Μαρινάκης και συνέχισε: «Θεσμοθέτηση ειδικής σύνταξης ύψους 1.700 ευρώ μηνιαίως, ίσης με το τετραπλάσιο της πλήρους εθνικής σύνταξης. Δικαιούχοι είναι οι συγγενείς των θυμάτων καθώς και οι εγκαυματίες της πυρκαγιάς στο Μάτι. Η σύνταξη είναι αφορολόγητη και ακατάσχετη. Δεν συμψηφίζεται με οφειλές. Δεν στερεί άλλες κοινωνικές παροχές. Καταβάλλεται ανεξαρτήτως εργασίας, ή λήψης άλλης σύνταξης και αυξάνεται αυτόματα με την εθνική σύνταξη. Καθολική και αυτοδίκαια διαγραφή οφειλών προς τη φορολογική διοίκηση, τα ασφαλιστικά ταμεία και την τοπική αυτοδιοίκηση, ακόμη και για οφειλές που βρίσκονται σε ρύθμιση ή στον εξωδικαστικό μηχανισμό. Επίσης για οφειλές που προέκυψαν από συμμετοχή σε διοίκηση, ή εταιρική σύνθεση νομικών προσώπων. Ο ασφαλιστικός χρόνος που αντιστοιχεί στις διαγραφόμενες εισφορές διατηρείται πλήρως. Πλήρης οικονομική κάλυψη για τους εγκαυματίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και δωρεάν εξατομικευμένη ψυχολογική στήριξη για τις οικογένειες των θυμάτων».

Σε ό,τι αφορά τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι «περισσότερα χρήματα από κάθε άλλη χρονιά προβλέπεται ότι θα έχουν καταβληθεί στους αγρότες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τον Κρατικό Προϋπολογισμό και τον ΕΛΓΑ έως το τέλος του 2025, για πληρωμές που αφορούν αποκλειστικά στο τρέχον έτος» και συνέχισε με τις προβλέψεις της κυβέρνησης αναφορικά με τον κλάδο.

«Ειδικότερα, μέχρι σήμερα έχουν πληρωθεί στους αγρότες 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ και μέχρι τέλος Δεκεμβρίου θα έχουν δοθεί τα υπόλοιπα 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία αφορούν σε πληρωμές για εξόφληση βασικής ενίσχυσης, αναδιανεμητική ενίσχυση, ενίσχυση γεωργών νεαρής ηλικίας, πληρωμή κτηνοτρόφων σε πέντε νομούς, με κατανομή βοσκοτόπων, με παραγωγικά κριτήρια, de minimis για φερτά υλικά και ζωοτροφές, εξισωτική ενίσχυση 2025, βιολογική γεωργία 2024, επενδυτικές δαπάνες υπαίθρου και λοιπές εκκρεμότητες Πυλώνα 2 έτους 2024».

Τόνισε ότι, σήμερα, στις 5 το απόγευμα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας θα συναντηθούν με εκπροσώπους των αγροτών από την Κρήτη.

Επίσης, ο κ. Μαρινάκης επεσήμανε ότι υπεγράφη, η Υπουργική Απόφαση για την Έναρξη Προσφοράς των Νέων Πορτοκαλί Τιμολογίων, «μία πρωτοβουλία που θα ενισχύσει το εύρος επιλογών των καταναλωτών και κατ' επέκταση θα συμβάλλει στην μείωση του ενεργειακού κόστους και στην ελάφρυνση των βαρών για ελληνικές επιχειρήσεις και νοικοκυριά», με στόχο «να επωφεληθούν οι καταναλωτές από τις χαμηλότερες τιμές που διαμορφώνονται στη χονδρεμπορική αγορά, ιδίως στις μεσημεριανές ώρες υπερπαραγωγής των ΑΠΕ» και πρόσθεσε: «Η προσφορά των Πορτοκαλί τιμολογίων από τους προμηθευτές αναμένεται να εκκινήσει από την 1η Φεβρουαρίου του 2026 για τους μεγάλους πελάτες, επιχειρήσεις, βιοτεχνίες και από την 1η Απριλίου του 2026 για τους μικρούς πελάτες, νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης πραγματοποίησε χθες επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της Airbus Helicopters και είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει την πρόοδο κατασκευής των τριών πρώτων ελικοπτέρων H215 Super Puma στο πλαίσιο της σύμβασης που υπεγράφη τον Απρίλιο.

«Πρόκειται για τη μεγαλύτερη σύμβαση του προγράμματος ΕΓΗΣ συνολικής αξίας 311,2 εκατομμυρίων ευρώ που αφορά στην προμήθεια οκτώ τέτοιων ελικοπτέρων με δικαίωμα προαίρεσης για δύο επιπλέον» σημείωσε ο κ. Μαρινάκης και επεσήμανε: «Τα ελικόπτερα θα παραδοθούν σταδιακά εντός τεσσάρων ετών με τις δύο πρώτες παραδόσεις να προγραμματίζονται για το 2026 και θα έχουν 95% επιχειρησιακή διαθεσιμότητα κατά τη θερινή περίοδο και ετοιμότητα απογείωσης εντός 20 λεπτών».

Ο κ. Μαρινάκης ανέφερε, ακόμη ότι με απόφαση της υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφίας Ζαχαράκη, θα λειτουργήσουν 13 νέα πειραματικά σχολεία, 9 από το σχολικό έτος 2026-2027 και 4 από το σχολικό έτος 2027-2028.

«Αυτές οι 13 σχολικές μονάδες προστίθενται στις 120 που ήδη λειτουργούν στη χώρα μας και έρχονται να ενισχύσουν περαιτέρω τον πετυχημένο θεσμό» είπε ο κ. Μαρινάκης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε αναλυτικά στο μετρό, την αστική συγκοινωνία της Θεσσαλονίκης και τον προαστιακό, δίνοντας στοιχεία για την επιβατική κίνηση, λέγοντας:

«Στον ένα χρόνο λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης, η απήχηση του μέσου είναι άξια αναφοράς. Συγκεκριμένα, από τον Οκτώβριο του 2024 μέχρι φέτος τον Οκτώβριο μετακινήθηκαν 27,04 εκατομμύρια πολίτες και κατά μέσο όρο, κάθε μήνα, γίνονται 2,4 εκατομμύρια επιβιβάσεις.

Την περασμένη, μάλιστα Δευτέρα, είχαμε την επανέναρξη της λειτουργίας του Μέσου, ενώ αναμένεται η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά. Κατά αυτόν τον τρόπο, για πρώτη φορά η πόλη θα συνδέεται ανατολικά-δυτικά με μέσα σταθερής τροχιάς, καθώς, πέραν του Μετρό, ήδη ο Δυτικός Προαστιακός έχει ξεκινήσει το δρομολόγιο από το Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης προς Σίνδο. Το συγκεκριμένο δρομολόγιο έχει διάρκεια 11 λεπτών και εξυπηρετεί ιδιαίτερα τους φοιτητές του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας.

Σε σχέση με τα λεωφορεία, το 2019 περισσότερα από τα μισά λεωφορεία του στόλου στη Θεσσαλονίκη ήταν εκτός κυκλοφορίας. Σήμερα είναι σε κυκλοφορία 510 λεωφορεία. Κυκλοφορεί έτσι το 80% του Στόλου.

Από 41% το 2019, ο μέσος όρος ηλικίας οχημάτων είναι 7,8 έτη από 14,5 έτη που ήταν το 2019. Στο μεταξύ, 100 νέα λεωφορεία θα δοθούν στην κυκλοφορία μέσα στο πρώτο δίμηνο του 2026, ενώ τα πρώτα 50 ηλεκτρικά αρθρωτά λεωφορεία για τον ΟΑΣΘ αναμένονται τον Ιούλιο. Σε επίπεδο προσβασιμότητας, ήδη έχουν τοποθετηθεί περισσότερες από 500 πινακίδες Braille στις στάσεις ΟΑΣΘ και ο στόχος είναι για 1.000 πινακίδες ως το τέλος του έτους».

Τέλος ανακοίνωσε ότι αύριο Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, στις 12 το μεσημέρι θα συνεδριάσει η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας υπό τον πρωθυπουργό και πρόεδρο του κόμματος Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Το δίλημμα ήταν: Οι πληρωμές όπως γίνονται, με περισσότερα χρήματα για τους έντιμους αγρότες και κτηνοτρόφους ή καθόλου πληρωμές»

«Ευτυχώς που με προσωπική απόφαση του πρωθυπουργού περνάει ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, γιατί αν δεν γίνονταν αυτά το πιο πιθανό είναι, με βάση και με επίσημο έγγραφο της Κομισιόν, να μην είχαμε πληρωμές», επισήμανε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, στη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών που έγινε σήμερα στη Θεσσαλονίκη.

Σε ερώτηση για τον προβληματισμό που εξέφρασαν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στη χθεσινή συνάντηση με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα, σχετικά με τους χειρισμούς της κυβέρνησης στο θέμα των αγροτικών κινητοποιήσεων, ο κ. Μαρινάκης απάντησε ότι είναι σεβαστός ο ρόλος των βουλευτών και αντιλαμβάνεται την πίεση που δέχονται από τις τοπικές κοινωνίες, αλλά σημείωσε πως «δεν είμαστε εδώ για να είμαστε μόνο και μόνο ευχάριστοι, είμαστε, κυρίως, για να είμαστε χρήσιμοι».

«Η πιο σωστή αντίδραση είναι αυτή που ακούγεται κυρίως από την κοινωνία και από ανθρώπους και από το κόμμα μας και από βουλευτές μας γιατί συνολικά η πολιτεία άργησε.

Ευτυχώς που έστω και τώρα γίνονται έλεγχοι. Ευτυχώς που με προσωπική απόφαση του πρωθυπουργού περνάει ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Γιατί αν δεν γίνονταν αυτά το πιο πιθανό είναι, με βάση και με επίσημο έγγραφο της Κομισιόν, να μην είχαμε πληρωμές. Εάν δεν αναλάμβανε πρωτοβουλίες η κυβέρνηση αυτή να βάλει ένα τέλος σε παθογένειες δεκαετιών δεν θα είχαμε πληρωμές. Δηλαδή δεν είναι το δίλημμα πληρωμές με κάποια καθυστέρηση, περίπου ενός μήνα, ή πιο γρήγορες πληρωμές. Δεν έπαιζε αυτό το ενδεχόμενο. Τα δύο ενδεχόμενα ήταν: Οι πληρωμές αυτές, όπως γίνονται, και μάλιστα αυξημένες πληρωμές και περισσότερα χρήματα για τους συνεπείς και τους έντιμους αγρότες και κτηνοτρόφους ή καθόλου πληρωμές, εάν δεν γίνονταν αυτές οι ενέργειες».

«Είμαστε εδώ και περιμένουμε τους εκπροσώπους του πρωτογενούς τομές για να συζητήσουμε»

Απευθύνθηκε στους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα και τους ζήτησε να ορίσουν τους εκπροσώπους τους, ώστε να πραγματοποιηθεί η συνάντηση τους με την κυβέρνηση, λέγοντας: «Είμαστε εδώ και αναμένουμε τους εκπροσώπους που θα ορίσουν οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα για να γίνει η συνάντηση γιατί όσο συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις τόσο παραπάνω ταλαιπωρείται η κοινωνία και δημιουργούνται τεράστιοι κίνδυνοι. Η κυκλοφορία σε παρακαμπτήριες αυξάνει τις πιθανότητες ατυχημάτων ή και δυστυχημάτων, υπάρχει κίνδυνος για αύξηση τιμών σε λαϊκές αγορές. Όπως είδαμε στην Κρήτη, καθυστερούν ζωτικής σημασίας θεραπείες, ακόμα και για καρκινοπαθείς συμπολίτες μας. Αγωνιούν οι ξενοδόχοι σε πόλεις και ειδικά στην ελληνική περιφέρεια, χαρακτηριστικό παράδειγμα τα Τρίκαλα, ενόψει των εορταστικών ημερών».

Σε ερώτηση για το θέμα που τέθηκε από βουλευτές της Ν.Δ μήπως δεν έπρεπε να μεταφερθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος απάντησε ότι η μεταφορά αυτή «δεν είναι υπό συζήτηση».

Σχετικά με το αίτημα της αντιπολίτευσης να παραιτηθεί ο προσωρινός πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ επειδή παρέστη στη χθεσινή συνάντηση βουλευτών της ΝΔ με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης τόνισε πως είναι «υπερβολικό» και είπε ότι είναι στη διάθεση και άλλων κομμάτων εάν ζητήσουν ενημέρωση.

Σε ερώτηση εάν η κινητικότητα που παρατηρείται στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις οδηγήσει σε συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, απάντησε ότι δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να πει και παρατήρησε πως «οι ΗΠΑ είναι στρατηγικός σύμμαχος της χώρας μας και αυτή η σχέση γίνεται όλο και πιο δυνατή όλο, και πιο αμοιβαία επωφελής».

Για την επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά τόνισε πως δεν υπάρχει θέμα καθυστέρησης, αλλά γίνεται προγραμματισμός ώστε να εξυπηρετηθούν δύο μεγάλες ανάγκες: Να παραδοθεί νωρίτερα με τη μικρότερη δυνατή ταλαιπωρία για τον κόσμο και την καλύτερη λειτουργία των αγορών τις ημέρες του Πάσχα.

«Η ενίσχυση της ΕΡΤ3 και η μετεξέλιξη τη σε ένα πολύ μεγάλο περιφερειακό τηλεοπτικό κανάλι γίνεται πραγματικότητα»

Σε ερώτηση για την απομάκρυνση της Σύνθιας Σάπικα από τη Γενική Διεύθυνση της ΕΡΤ3 ο κ. Μαρινάκης απάντησε ότι γίνεται πραγματικότητα η ενίσχυση και μετεξέλιξη της ΕΡΤ3 σε ένα πολύ μεγάλο περιφερειακό τηλεοπτικό κανάλι και πως η Διοίκηση της ΕΡΤ αποφάσισε με βάση τα κριτήρια που έχει θέσει κι την αξιολόγηση που γίνεται σε κάθε στέλεχος.

«Η ενίσχυση της ΕΡΤ3 και η μετεξέλιξη της σε ένα πολύ μεγάλο περιφερειακό τηλεοπτικό κανάλι αποδεικνύεται ότι δεν είναι απλά μέλημα της Διοίκησης της ΕΡΤ, αλλά γίνεται και πραγματικότητα. Παραπάνω προσωπικό, 44 προσλήψεις όλων των ειδικοτήτων ήδη, και συνεχίζεται αυτή η διαδικασία. Παραπάνω εκπομπές, όλο και πιο ποιοτικό πρόγραμμα, εδώ στην καρδιά της Μακεδονίας, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Και η ΕΡΤ3 θα συνεχίσει να διαδραματίζει όλο και πιο παρεμβατικό ρόλο», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και πρόσθεσε: «Η Διοίκηση μιας εταιρίας, και μιας εταιρίας μάλιστα η οποία εκσυγχρονίζεται, μετά και το τελευταίο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε, λαμβάνει αποφάσεις σύμφωνα με τα κριτήρια τα οποία έχει θέσει και είναι ποιοτικά και αξιοκρατικά. Ελήφθη, λοιπόν, μια ομόφωνη απόφαση, με 6 ψήφους υπέρ χωρίς καμία κατά, από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΤ, σύμφωνα με τα κριτήρια τα οποία είχε θέσει, την αξιολόγηση που γίνεται σε κάθε στέλεχος της εταιρίας, για κάθε θέση, και εκρίθη ως σωστή απόφαση η αντικατάσταση. Εμείς ως κυβέρνηση και εγώ ως εποπτεύων υφυπουργός, χωρίς να έχω δυνατότητα παρέμβασης -είναι ξεκάθαρος ο ρόλος μου και τα όρια του ρόλου μου- στηρίζουμε κάθε απόφαση της εταιρίας. Δεν υπάρχει τίποτα διαφορετικό, τίποτα παραπάνω. Θεωρώ εκτός λογικής μια κατηγορία που διάβασα, ότι υποβαθμίζεται ο ρόλος της ΕΡΤ3, ότι υποτιμάται ο ρόλος της, ότι υποτιμάται η Θεσσαλονίκη. Και ειδικά όταν δεν ξέρουν, αυτοί οι οποίοι τα διαρρέουν αυτά, ποια ή ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να δαιμονοποιούμε μια απόφαση η οποία λαμβάνεται γιατί κρίνει η διοίκηση ότι κάτι πρέπει θα αλλάξει και θα αξιολογηθεί γι' αυτό. Αυτό που πρέπει να νοιάζει, θεωρώ, τον κόσμο κι αυτό νοιάζει και τη Διοίκηση είναι η ποιότητα του προγράμματος και η αποτελεσματικότητα του καθενός. Άρα αυτά είναι τα κριτήρια. Από εκεί και πέρα όλα έχουν να κάνουν και με διάφορες άλλες επιμέρους συμπεριφορές. Όλα αυτά αξιολογήθηκαν».

Σε ερώτηση για το αίτημα από την πλευρά της αντιπολίτευσης να αποσυρθεί η Ελλάδα από τη Γιουροβίζιον, ως αντίδραση για τη συμμετοχή του Ισραήλ, απάντησε: «Εάν υπήρχε διαγωνισμός ιδεοληπτικής αντιπολίτευσης ή υποκρισίας θα παίρναμε το "δεκάρι" από όλες τις χώρες. Η Γιουροβίζιον είναι μουσικός διαγωνισμός ο οποίος ενώνει, όπου ιδεοληψίες και πολιτικές κόντρες αυτού του είδους με αυτά τα χαρακτηριστικά δεν έχουν θέση».