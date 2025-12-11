Μπάρμπα Στάθης: Νέος διευθύνων σύμβουλος ο Μιχάλης Χαμαλέλλης

Ο κ. Χαμαλέλλης προέρχεται από τη Reckitt, όπου κατείχε τη θέση του Senior Vice President για τις αγορές της Αν. Ευρώπης, καθώς και αυτή του Managing Director Πολωνίας.

Διευθύνων Σύμβουλος της Μπάρμπα Στάθης, εταιρείας της Ideal Holdings, αναλαμβάνει από την 2η Ιανουαρίου 2026 ο κ. Μιχάλης Χαμαλέλλης.

Με πολυετή διεθνή σταδιοδρομία σε ανώτατες διοικητικές θέσεις σε ηγέτιδες πολυεθνικές εταιρείες με έδρα στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή και δραστηριότητα στον κλάδο της λιανικής και των FMCG, ο κ. Μιχάλης Χαμαλέλλης διαδέχεται τον κ. Νικήτα Ποθουλάκη ο οποίος παραμένει Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας.

Στον νέο του ρόλο, ο κ. Μιχάλης Χαμαλέλλης αναλαμβάνει να συμβάλλει καθοριστικά στην περαιτέρω ισχυροποίηση, την εξωστρέφεια και την εμπορική ανάπτυξη της Μπάρμπα Στάθης με διεύρυνση και επέκταση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου και του γεωγραφικού αποτυπώματος, στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης που έχει ανακοινωθεί από την Ideal Holdings για την επόμενη τριετία.

Ο κ. Μιχάλης Χαμαλέλλης αναλαμβάνει στην Μπάρμπα Στάθης προερχόμενος από τη Reckitt, όπου κατείχε τη θέση του Senior Vice President για τις αγορές της Ανατολικής Ευρώπης, καθώς και αυτή του Managing Director Πολωνίας. Διαθέτει επίσης περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στην Procter & Gamble, έχοντας αναλάβει σειρά κορυφαίων διοικητικών ρόλων με πιο πρόσφατο εκείνον του Vice President Fabric Care Ευρώπης. Είναι απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Πατρών, ενώ στο παρελθόν υπήρξε αθλητής χειροσφαίρισης με συμμετοχές στην Εθνική Ομάδα.

Ο κ. Γιάννης Αρτινός, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Μπάρμπα Στάθης και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της IDEAL Holdings δήλωσε: «Με μεγάλη χαρά, καλωσορίζουμε τον Μιχάλη στην Μπάρμπα Στάθης και ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο του. Η διεθνής και πολυδιάστατη εμπειρία σε συνδυασμό με την αποδεδειγμένη ικανότητά του να αναπτύσσει περαιτέρω ήδη αναγνωρισμένα brands, πετυχαίνοντας υψηλές επιδόσεις, αποτελούν εχέγγυα για την επόμενη φάση ανάπτυξης της εταιρείας και την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων που έχουμε θέσει. Εκ μέρους της Διοίκησης, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Νικήτα για την πολύτιμη και μακροχρόνια συνεισφορά του και είμαι βέβαιος ότι, από τη θέση του Αντιπροέδρου, θα συνεχίσει να έχει καθοριστικό ρόλο στη μελλοντική πορεία της εταιρείας».

Ο κ. Μιχάλης Χαμαλέλλης, νέος Διευθύνων Σύμβουλος στην Μπάρμπα Στάθης, επεσήμανε: «Είναι ιδιαίτερη τιμή να αναλαμβάνω επικεφαλής σε μία εμβληματική ελληνική εταιρεία η οποία διαθέτει τεράστια ιστορία, ισχυρό και αναγνωρίσιμο αποτύπωμα στην αγορά τροφίμων, εξαιρετικές δυνατότητες ανάπτυξης και, κυρίως, μία ομάδα που χαρακτηρίζεται από πάθος, τεχνογνωσία και αφοσίωση. Ανυπομονώ να συνεργαστώ στενά με τους ανθρώπους της Μπάρμπα Στάθης με στόχο να επιταχύνουμε την ανοδική της πορεία, ενισχύοντας την εξωστρέφεια και την καινοτομία σε όλα τα επίπεδα, από την παραγωγή μέχρι την παρουσία μας στα ράφια. Ευχαριστώ θερμά τη Διοίκηση της Μπάρμπα Στάθης για την εμπιστοσύνη και δεσμεύομαι να εργαστώ συστηματικά για περαιτέρω ενίσχυση της αξίας και της ηγετικής θέσης που έχει ήδη κατακτήσει η εταιρεία στην αγορά».

Ο κ. Νικήτας Ποθουλάκης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. της Μπάρμπα Στάθης, δήλωσε: «Είμαι υπερήφανος που συνεισέφερα στην ιδιαίτερα επιτυχημένη πορεία της εταιρείας τα τελευταία οκτώ χρόνια. Διατηρώντας τη θέση του Αντιπροέδρου Δ.Σ., θα συνεχίσω να συμβάλλω στο όραμα της εταιρείας να χαράζει νέους δρόμους στον κλάδο των τροφίμων. Καλωσορίζω τον Μιχάλη και είμαι σίγουρος ότι, υπό την ηγεσία του, η Μπάρμπα Στάθης θα συνεχίσει να πρωτοπορεί και να εξελίσσεται δυναμικά».