Τα McDonald's έφαγαν cancel μετά από AI διαφήμιση

Τα McDonald's ανακοίνωσαν ότι αφαίρεσαν μια χριστουγεννιάτικη διαφήμιση που δημιουργήθηκε από τεχνητή νοημοσύνη (AI) στην Ολλανδία, έπειτα από κύμα κατακραυγής που δέχτηκε στο διαδίκτυο.

Η σατυρική διαφήμιση, με τίτλο «η πιο άθλια εποχή του χρόνου», απεικονίζει σκηνές χριστουγεννιάτικου χάους, με τον Άγιο Βασίλη να έχει παγιδευτεί σε μποτιλιάρισμα και έναν ποδηλάτη γεμάτο δώρα να γλιστράει στο χιόνι.

Και το μήνυμα; Αν σας κατακλύζει η κακοτυχία τα Χριστούγεννα, βρείτε καταφύγιο σε ένα εστιατόριο McDonald's, όπου θα κυλήσει όμορφα η εορταστική περίοδος.

