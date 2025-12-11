Επιχειρήσεις | Διεθνή

Τα McDonald's έφαγαν cancel μετά από AI διαφήμιση

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Τα McDonald's έφαγαν cancel μετά από AI διαφήμιση
Τα McDonald's αφαίρεσαν μια χριστουγεννιάτικη διαφήμιση που δημιουργήθηκε από τεχνητή νοημοσύνη (AI) στην Ολλανδία, έπειτα από κύμα κατακραυγής που δέχτηκε στο διαδίκτυο.

Τα McDonald's ανακοίνωσαν ότι αφαίρεσαν μια χριστουγεννιάτικη διαφήμιση που δημιουργήθηκε από τεχνητή νοημοσύνη (AI) στην Ολλανδία, έπειτα από κύμα κατακραυγής που δέχτηκε στο διαδίκτυο.

Η σατυρική διαφήμιση, με τίτλο «η πιο άθλια εποχή του χρόνου», απεικονίζει σκηνές χριστουγεννιάτικου χάους, με τον Άγιο Βασίλη να έχει παγιδευτεί σε μποτιλιάρισμα και έναν ποδηλάτη γεμάτο δώρα να γλιστράει στο χιόνι.

Και το μήνυμα; Αν σας κατακλύζει η κακοτυχία τα Χριστούγεννα, βρείτε καταφύγιο σε ένα εστιατόριο McDonald's, όπου θα κυλήσει όμορφα η εορταστική περίοδος.

Διαβάστε περισσότερα στο reader.gr

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Πρεμιέρα για το εορταστικό ωράριο - Ποιες Κυριακές λειτουργούν τα καταστήματα

Καταθέσεις και αναλήψεις μέσω… POS προωθεί η Mastercard

Τα πιο «δημοφιλή» επαγγέλματα στην ΕΕ: Σε ποια η ζήτηση ξεπέρασε την προσφορά

tags:
McDonald's
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider