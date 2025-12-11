Ο Χρήστος Τσίτουρας Διοικητής της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας

Ο διορισμός του κ. Τσίτουρα, με πενταετή θητεία, κυρώθηκε με Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, κατόπιν θετικής γνωμοδότησης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.

Καθήκοντα Διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (Α.Π.Α.) ανέλαβε ο κ. Χρήστος Τσίτουρας, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει το πρωτόκολλο ορκωμοσίας και πραγματοποιήθηκε, σήμερα, ενώπιον του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρίστου Δήμα.

Ο διορισμός του κ. Τσίτουρα, με πενταετή θητεία, κυρώθηκε με Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, κατόπιν θετικής γνωμοδότησης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.

Ο κ. Τσίτουρας είναι Μηχανολόγος Μηχανικός και διαθέτει πολυετή εμπειρία στον χώρο, έχοντας διατελέσει Διοικητής της Αρχής και κατά την προηγούμενη θητεία.