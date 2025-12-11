Airbus: Σχεδόν έτοιμα τα δύο πρώτα ελικόπτερα Super Puma H215 για την Ελλάδα

Ο νέος στόλος H215, με τις πρώτες παραδόσεις να έχουν δρομολογηθεί για το 2026, αποτελεί κεντρικό στοιχείο του πρωτοποριακού Εθνικού Προγράμματος «Αιγίς».

Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, πραγματοποίησε επίσκεψη στην έδρα της Airbus Helicopters στην Μαρινιάν της Γαλλίας, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση.

Κατά την επίσκεψή του, ο Υπουργός διαπίστωσε την πρόοδο της συμφωνίας που υπογράφηκε τον Απρίλιο του 2025, σημειώνοντας ότι τα δύο πρώτα ελικόπτερα H215 Super Puma βρίσκονται ήδη στη Γραμμή Τελικής Συναρμολόγησης.

Ο Bruno Even, Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) της Airbus Helicopters δήλωσε σχετικά: «Η επίσκεψη αυτή αποτελεί ορόσημο μετά την υπογραφή της καινοτόμου σύμβασης τον Απρίλιο του 2025. Τα αεροσκάφη H215 είναι κάτι περισσότερο από ελικόπτερα· πρόκειται ζωτικής σημασίας επένδυση στην εθνική ανθεκτικότητά της και στην στρατηγική της για την αντιμετώπιση των ολοένα και πιο σοβαρών πυρκαγιών που προκαλούνται από την κλιματική αλλαγή.»

«Ευχαριστούμε τους εταίρους μας σε Γαλλία και Ελλάδα, για τη δέσμευσή σας στην προστασία των κοινοτήτων και των φυσικών τοπίων. Είμαστε ακόμη ένα βήμα πιο κοντά στην ενίσχυση των εναέριων δυνατοτήτων ανταπόκρισης της Ελλάδας», πρόσθεσε.

Ο νέος στόλος H215, με τις πρώτες παραδόσεις να έχουν δρομολογηθεί για το 2026, αποτελεί κεντρικό στοιχείο του πρωτοποριακού Εθνικού Προγράμματος «Αιγίς». Αξιοποιώντας το μοντέλο «Κυβερνητικής Ιδιοκτησίας – Λειτουργίας από Ανάδοχο» (GO-CO), το συμβόλαιο αυτό καθιερώνει μια μακροπρόθεσμη και συνεργατική προσέγγιση απέναντι στις κρίσιμες αποστολές, με την υποστήριξη ευρωπαϊκών πόρων και έμπειρων επιχειρησιακών φορέων πυρόσβεσης, όπως οι Airtelis και SAF Aerogroup.

Το H215 είναι ένα ελικόπτερο της οικογένειας Super Puma, με περισσότερα από 1.100 ελικόπτερα H215 να έχουν παραδοθεί, ενώ μετράνε περισσότερες από 6 εκατομμύρια ώρες πτήσης. Πρόκειται για ένα ελικόπτερο εξοπλισμένο με τον αναγνωρισμένο 4-αξονικό αυτόματο πιλότο του H225, ο οποίος επιτρέπει την εκτέλεση πυροσβεστικών επιχειρήσεων τόσο τη μέρα, όσο και την νύχτα. Χρησιμοποιείται σε όλο τον κόσμο για αποστολές πυρόσβεσης χάρη στην εμβέλειά του, περίπου 540 ναυτικών μιλίων, την εξαιρετική, άνω των δύο (2) ωρών αυτονομία του, καθώς και την ικανότητά του να μεταφέρει δεκαεννιά (19) πυροσβέστες και να εκτελεί ρίψεις άνω από των τέσσερις (4) τόνων νερού ανά επιχειρησιακό κύκλο.

Ως ένα από τα ελάχιστα βαρέως τύπου ελικόπτερα σε παραγωγή, με πολιτική πιστοποίηση, και με την δυνατότητά του να εξοπλίζεται είτε με κάδο ρίψεως νερού είτε με δεξαμενή πυρόσβεσης ω ελικόπτερο αποτελεί την ιδανική επιλογή για την ενίσχυση των εναέριων μέσων πυρόσβεσης κάθε χώρας.