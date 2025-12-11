Οι πρώτοι «κλιματικοί μετανάστες» αποχαιρετούν το Τουβαλού

Το Τουβαλού, μία από τις χώρες που αντιμετωπίζει αυξημένο κίνδυνο λόγω της ανόδου της στάθμης της θάλασσας, αποτελείται από ένα σύμπλεγμα ατόλων στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Οι πρώτοι «κλιματικοί μετανάστες» από το Τουβαλού, αρχίζουν να φτάνουν στην Αυστραλία ελπίζοντας να διατηρήσουν δεσμούς με τον τόπο τους που χάνεται κάτω από τα κύματα λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Το Τουβαλού, μία από τις χώρες που αντιμετωπίζει αυξημένο κίνδυνο λόγω της ανόδου της στάθμης της θάλασσας, αποτελείται από ένα σύμπλεγμα ατόλων (κοραλλιογενή νησιά με δακτυλιοειδές σχήμα) που βρίσκονται διάσπαρτα στον Ειρηνικό Ωκεανό μεταξύ της Αυστραλίας και της Χαβάης.

Πάνω από το ένα τρίτο των 11.000 κατοίκων του Τουβαλού, υπέβαλαν αίτηση για κλιματική βίζα για να μεταναστεύσουν στην Αυστραλία, στα πλαίσια μίας συμφωνίας που υπεγράφη δύο χρόνια πριν μεταξύ των δύο κρατών.

Η συμφωνία προβλέπει ότι η Αυστραλία θα δέχεται έως 280 κατοίκους ανά έτος, προκειμένου να αποφευχθεί το brain drain για το Τουβαλού.

Οι επιστήμονες της NASA προβλέπουν ότι μέχρι το 2050 οι καθημερινές παλίρροιες θα κατακλύσουν το ήμισυ της ατόλου Φουναφούτι, όπου ζει το 60% των κατοίκων του Τουβαλού, που σε κάποια σημεία έχει πλάτος μόλις μόλις 20 μέτρα. Η πρόβλεψη βασίζεται σε άνοδο της στάθμης της θάλασσας κατά ένα μέτρο, ενώ στη χειρότερη περίπτωση, που είναι διπλάσια, το 90% της κύριας ατόλου της χώρας θα κατακλυστεί από νερό.

Ο πρωθυπουργός του Τουβαλού, Φελέτι Τέο επισκέφθηκε τον περασμένο μήνα την κοινότητα του Τουβαλού στο Μέλτον της Μελβούρνης, προκειμένου να τονίσει τη σημασία της διατήρησης ισχυρών δεσμών και πολιτιστικών σχέσεων πέρα από τα σύνορα, καθώς οι πολίτες μεταναστεύουν, σύμφωνα με αξιωματούχους του Τουβαλού.