Πορτογαλία: Γενική απεργία για πρώτη φορά σε 12 χρόνια κατά εργασιακών μεταρρυθμίσεων

Γενική απεργία πραγματοποιείται σήμερα στην Πορτογαλία, η πρώτη σε 12 χρόνια, κατά μιας μεταρρύθμισης της εργατικής νομοθεσίας που προωθεί η κυβέρνηση της δεξιάς.

Στο ξεκίνημα της μέρας, ένας από τους σιδηροδρομικούς σταθμούς της Λισσαβόνας ήταν σχεδόν έρημος, ενώ οι πίνακες ανακοινώσεων γνωστοποιούσαν την ακύρωση των περισσότερων δρομολογίων των τρένων, όπως διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Μπορεί η λειτουργία των σιδηρόδρομων και των πορθμείων που διαπλέουν τον Τάγο να πραγματοποιείται στο ελάχιστο της δυνατότητάς τους, όμως οι σταθμοί του μετρό της πρωτεύουσας είναι κλειστοί.

Σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η μεγαλύτερη συνδικαλιστική συνομοσπονδία, η CGTP, πολλές υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων έχουν σταματήσει, όπως και πολλές νοσοκομειακές μονάδες που εξυπηρετούν μη επείγοντα περιστατικά.

Πρόκειται για την πιο σημαντική απεργιακή κινητοποίηση από το 2013, μια εποχή κατά την οποία η χώρα της Ιβηρικής τελούσε υπό την επιτήρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και είχε υποβληθεί σε μια σκληρή 'θεραπεία' δημοσιονομικής λιτότητας, που συνοδεύθηκε από την τελευταία εις βάθος αναθεώρηση των εργασιακών σχέσεων.

Σκοπός της παρούσας κυβέρνησης είναι να «δώσει ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη προκειμένου να δημιουργηθούν περισσότερες θέσεις εργασίας και να καταβάλλονται καλύτεροι μισθοί», δήλωσε ο πρωθυπουργός Λουίς Μοντενέγκρο υπεραμυνόμενος του προσχεδίου μεταρρύθμισης που περιλαμβάνει περισσότερα από εκατό μέτρα.

«Κανονικοποίηση της επισφάλειας»

Συγκεκριμένα, η κυβέρνηση επιδιώκει να επιμηκύνει τη διάρκεια των συμβάσεων ορισμένου χρόνου, να επιτρέψει στις επιχειρήσεις να προσλαμβάνουν υπεργολάβους έπειτα από απολύσεις ή ακόμη να αυξήσει την ελάχιστη υπηρεσία ασφαλείας σε περίπτωση απεργίας. Άλλα αμφιλεγόμενα μέτρα περιλαμβάνουν μείωση του ευέλικτου ωραρίου για θηλάζουσες μητέρες στα δύο χρόνια.

Για την CGTP, που οργανώνει μια εικοσαριά διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα, οι όροι αυτοί συνιστούν «μια από τις μεγαλύτερες επιθέσεις στον κόσμο της εργασίας», δήλωσε ο γενικός γραμματέας της συνομοσπονδίας Τιάγκο Ολιβέιρα, καταγγέλλοντας τη βούληση να «κανονικοποιηθεί η επισφάλεια της εργασίας», να «απορυθμιστούν τα ωράρια εργασίας» και να «διευκολυνθούν οι απολύσεις».

Η απεργιακή κινητοποίηση που κηρύχθηκε από κοινού με μια άλλη συνδικαλιστική συνομοσπονδία, την παραδοσιακά πιο μετριοπαθή UGT, αναμένεται να έχει μια «πιο ορατή» επίδραση στις μεταφορές και στις δημόσιες υπηρεσίες, από τα σχολεία μέχρι τα νοσοκομεία, τα δικαστήρια και τη δημοσιονομική διοίκηση (εφορίες), διευκρίνισε ο Ολιβέιρα.

Πολλά συνδικάτα του ιδιωτικού τομέα συμμετέχουν στην απεργιακή κινητοποίηση και η αεροπορική κυκλοφορία αναμένεται να επηρεαστεί σημαντικά. Ο εθνικός αερομεταφορέας TAP Air Portugal προβλέπει πραγματοποίηση μόνο του ενός τρίτου των περίπου 250 πτήσεων που πραγματοποιεί κανονικά.

«Να διορθωθεί η ανισορροπία»

«Θα έχουμε αναμφίβολα μια μεγάλη γενική απεργία», δήλωσε ο επικεφαλής της CGTP, σύμφωνα με τον οποίο η απεργία έχει ήδη «επιτύχει», προσελκύοντας το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης σε αυτό το προσχέδιο μεταρρύθμισης της εργατικής νομοθεσίας, ενώ η χώρα βρίσκεται εν τω μέσω προεκλογικής περιόδου για τις προεδρικές εκλογές, που προβλέπεται να διεξαχθούν στις αρχές του 2026.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε χθες, Τετάρτη, το 61% των ερωτηθέντων τάσσονται υπέρ της απεργίας.

Ο πρόεδρος της μεγαλύτερης εργοδοτικής συνομοσπονδίας Αρμίντο Μοντέιρο κατήγγειλε από την πλευρά του τη «ριζοσπαστική θέση» των συνδικάτων και χαρακτήρισε την απεργία «πρόωρη».

Το προσχέδιο της κυβέρνησης είναι «βάση συζήτησης» που έρχεται «να διορθώσει μια ανισορροπία» που προκλήθηκε από την υιοθέτηση το 2023, από την προηγούμενη κυβέρνηση της αριστεράς, σειράς τροποποιήσεων της εργατικής νομοθεσίας που ήταν πιο ευνοϊκές για τους μισθωτούς, διευκρίνισε.

Παρότι η κυβέρνηση δεν διαθέτει απόλυτη πλειοψηφία στο κοινοβούλιο, αναμένεται ότι θα μπορέσει να περάσει αυτή τη σειρά μέτρων με την υποστήριξη των φιλελεύθερων και κυρίως της ακροδεξιάς, που έχει καταστεί δεύτερη πολιτική δύναμη στη χώρα.

Καθώς η Πορτογαλία καταγράφει ποσοστό ανάπτυξης γύρω στο 2% και ιστορικά χαμηλό ποσοστό ανεργίας (περίπου 6%), ο Μοντενέγκρο εκτίμησε πως η χώρα θα επωφεληθεί από αυτήν την ευνοϊκή συγκυρία προκειμένου να φέρει σε πέρας τη μεταρρύθμιση αυτή.

«Η κυβέρνηση σέβεται το δικαίωμα στην απεργία, είναι μια κυβέρνηση που επιδιώκει τον διάλογο... Αλλά είναι [και] μια κυβέρνηση με μεταρρυθμιστικό πνεύμα και δεν θα σταματήσει να είναι μεταρρυθμιστική», δήλωσε χθες ο πρωθυπουργός.

Μερικοί από τους εργαζομένους που πήγαν σήμερα στην εργασία τους είπαν ότι δεν είχαν πολλές επιλογές.

«Δεν έχω μόνιμο συμβόλαιο. Δεν μπορώ να απεργήσω», δήλωσε στο Reuters ο 32χρονος υπάλληλος σε χαρτοπωλείο Ζοάο Σίλβα.

«Θέλουν να απολύσουν μεγαλύτερους σε ηλικία ανθρώπους έτσι ώστε να προσλάβουν νεώτερους και προφανώς με χαμηλότερους μισθούς... Γιατί (οι αλλαγές στην εργατική νομοθεσία) πρέπει πάντα να είναι προς όφελος των επιχειρηματικών κερδών;» είπε.

