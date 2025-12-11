Τιμολόγια: Δύο νέα «χρώματα» το 2026 - Έρχονται τα δυναμικά προϊόντα & τα ευέλικτα σταθερά

Από 1η Φεβρουαρίου τα πρώτα πορτοκαλί τιμολόγια, στις αρχές του επόμενου έτους η απόφαση της ΡΑΑΕΥ που θα «ενεργοποιήσει» τα συνδρομητικά «πακέτα» ρεύματος.

Δύο νέοι τύποι τιμολογίων πρόκειται να κάνουν την εμφάνισή τους από τις αρχές του επόμενου έτους, δίνοντας περισσότερες δυνατότητες σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις να καλύψουν τις ανάγκες σε ρεύμα με προϊόντα τα οποία ταιριάζουν περισσότερο στις ανάγκες τους. Έτσι, στις αρχές του 2026 αναμένεται η απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής (ΡΑΑΕ) που θα ενεργοποιήσει τα ευέλικτα σταθερά τιμολόγια (πρώην «κόκκινου» χρώματος), ενώ από την 1η Φεβρουαρίου θα κάνουν την εμφάνισή τους τα πρώτα δυναμικά προϊόντα.

Με πορτοκαλί «χρώμα», τα δυναμικά τιμολόγια θα χρεώνουν την κατανάλωση με την… ώρα, υπό την έννοια πως θα έχουν χρεώσεις που θα αλλάζουν 24 φορές το 24ωρο, ακολουθώντας τις αυξομειώσεις της χονδρικής αγοράς. Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση για τη θέσπισή τους, η οποία δημοσιεύθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, τα δυναμικά προϊόντα θα γίνουν διαθέσιμα την 1η Φεβρουαρίου 2026 για τους μεγάλες πελάτες (επιχειρήσεις με παροχές άνω των 25 kVA) και από την 1η Απριλίου 2026 για τους μικρούς καταναλωτές (υπόλοιπες μικρότερες εταιρείες και νοικοκυριά).

Η αλλαγή των χρεώσεων ανά ώρα θα βοηθήσει να μειώσουν το ενεργειακό τους κόστος τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά που μπορούν να μεταφέρουν μέρος της κατανάλωσής τους στις ζώνες με χαμηλές χρεώσεις (όπως τα μεσημέρια και τα σαββατοκύριακα). Τέτοια προϊόντα θα πρέπει να προσφέρουν όλοι οι προμηθευτές με περισσότερους από 200.000 τελικούς πελάτες. Σε όσους συμβληθούν σε πορτοκαλί συμβάσεις, οι πάροχοι κάθε ημέρα, το αργότερο μέχρι τις 17:00, τις 24 χρεώσεις της επόμενης ημέρας.

Alert σε υψηλές τιμές

Μάλιστα, για όλους τους πελάτες (μικρούς και μεγάλους) οι προμηθευτές θα ενημερώνουν με alert, αν οι χρεώσεις για την επόμενη ημέρα θα ξεπεράσουν κάποια στιγμή τα 180 ευρώ ανά Μεγαβατώρα. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να τους ειδοποιήσουν με e-mail ή και μέσω sms.

Στην περίπτωση των μικρών πελατών, τα τιμολόγια θα αποτελούνται από δύο μέρη, την πάγια χρέωση η οποία θα είναι γνωστή εκ των προτέρων, και την τελική τιμή προμήθειας, η οποία θα μεταβάλλεται ανά ώρα και θα είναι γνωστή στον καταναλωτή εκ των προτέρων. Η τελική τιμή θα είναι το άθροισμα της βασικής τιμής (θα είναι μία και σταθερή για όλα τα ωριαία διαστήματα της ημέρας). Στους μικρούς πελάτες, η δυναμική τιμή θα προκύπτει από μαθηματικό τύπο (το γινόμενο ενός συντελεστή Β ου θα είναι γνωστός εκ των προτέρων).

Στους μεγάλους πελάτες, οι χρεώσεις προμήθειας θα είναι προσαρμοσμένες στα χαρακτηριστικά κατανάλωσης της εγκατάστασης του πλάτη και τις υπηρεσίες που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ προμηθευτή και πελάτη, στο πλαίσιο των μεταξύ τους διαπραγματεύσεων. Η τελική τιμή θα είναι η κυμαινόμενη, κατά μέγιστο ανά ώρα, τιμή προμήθειας, η οποία είναι συνάρτηση μεγεθών των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας.

Τα ευέλικτα σταθερά

Στην περίπτωση των πορτοκαλί τιμολογίων, ο πελάτες θα μπορεί να αλλάξει είδος σύμβασης ανά πάσα στιγμή, χωρίς να επιβαρυνθεί με κάποιου είδους πέναλτι. Το αντίθετο θα ισχύσει στα ευέλικτα σταθερά τιμολόγια, όπου όπως και στα υφιστάμενα σταθερά προϊόντα, θα μπορεί να εφαρμοστεί από τους προμηθευτές ρήτρα πρόωρης αποχώρησης.

Αν και για τα προϊόντα αυτής της κατηγορίας η ΡΑΑΕΥ προόριζε να αποκτήσουν κόκκινο «χρώμα», τελικά θα επιλεγεί άλλη απόχρωση, αφού όλοι οι προμηθευτές τοποθετήθηκαν αρνητικά για τη συγκεκριμένη επιλογή. Όπως έχει γράψει το Insider.gr, στο νέο αυτό είδος συμβολαίων θα ενταχθούν τιμολόγια με σταθερό κόστος για «πακέτα» της μηνιαίας κατανάλωσης, ή και για όλες τις κιλοβατώρες που «έκαψε» ο πελάτης.

Ένα τέτοιο προϊόν θα πρέπει να μην συνδέεται καθ’ οποιονδήποτε τρόπο με διακυμάνσεις της χονδρεμπορικής αγοράς, αλλά η χρέωση προμήθειας να περιλαμβάνει ένα εκ των προτέρων οριζόμενο «ευέλικτο στοιχείο», το οποίο μπορεί να μεταβάλλεται λόγω παραμέτρων που δεν καθορίζονται από τον προμηθευτή, όπως για παράδειγμα από την κατανάλωση.

Μία σημαντική καινοτομία σε αυτή τη νέα κατηγορία είναι τα συμβόλαια στα οποία μέρος ή όλη η μηνιαία κατανάλωση θα χρεώνεται μέσω ενός πάγιου ποσού – «κλειδωμένου» εκ των προτέρων. Το πάγιο (η πάγια χρέωση προμήθειας) θα μπορεί να καλύπτει «πακέτα» ή και το 100% της μηνιαίας κατανάλωσης, με την τελική εκκαθάριση να γίνεται συνήθως με συχνότητα 6μηνου. Υπενθυμίζεται ότι ανάλογα προϊόντα έχουν κυκλοφορήσει η Protergia (Picasso), η ΔΕΗ (myHome Plan) και η Enerwave.