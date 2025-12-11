Και οι κρεοπώλες στο πλευρό των αγροτών - Κάλεσμα για κλείσιμο καταστημάτων την Κυριακή

Τόσο η ΠΟΚΚ, όσο και αρκετά σωματεία κρεοπωλών πανελλαδικά έχουν εκφράσει τη συμπαράστασή τους και την αλληλεγγύη τους στον αγώνα των αγροτών και κτηνοτρόφων.

Κάλεσμα σε όλα τα σωματεία κρεοπωλών για κλείσιμο των καταστημάτων τους την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου, ημέρα λειτουργίας των εμπορικών μαγαζιών στο πλαίσιο του εορταστικού ωραρίου, απευθύνει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Καταστηματαρχών Κρεοπωλών.

Τόσο η ΠΟΚΚ, όσο και αρκετά σωματεία κρεοπωλών πανελλαδικά έχουν εκφράσει τη συμπαράστασή τους και την αλληλεγγύη τους στον αγώνα των αγροτών και κτηνοτρόφων.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωση της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Καταστηματαρχών Κρεοπωλών (ΠΟΚΚ) ομόφωνα αποφάσισε να σταθεί αλληλέγγυα στους αγρότες - κτηνοτρόφους και όλους τους επαγγελματίες που βρίσκονται στους δρόμους διεκδικώντας δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια στα προς το ζην προσφέροντας ποιοτικά προϊόντα.

«Ως κρεοπώλες γνωρίζουμε, συνεχίζει η ανακοίνωση, ότι ο πρωτογενής τομέας, στου οποίου το άρμα είμαστε συνδεδεμένοι ως ο συνδετικός κρίκος στην αλυσίδα διατροφής με τον καταναλωτή, όχι μόνο πλήττεται καθημερινά αλλά απαξιώνεται συστηματικά εξαιτίας άστοχων χειρισμών και διογκώνει το κόστος επιβίωσης για όλους αγνοώντας παντελώς πως συναποτελούμε τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας» τονίζεται.

«Για τους λόγους αυτούς είμαστε αρωγοί και συμπαραστάτες σε κάθε ειρηνική κινητοποίηση προκειμένου να εξασφαλιστεί όχι μόνο το ποιοτικά καλό κρέας αλλά και κάθε προϊόν. Καλούμε, λοιπόν, όλα τα σωματεία - ενώσεις - μέλη της ΠΟΚΚ να συμμετέχουν εκφράζοντας έμπρακτα τη στήριξή τους με το κλείσιμο των καταστημάτων μας την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου στο πλαίσιο του εορταστικού ωραρίου των Χριστουγέννων 2025» καταλήγει.