Μια βραδιά με Χριστουγεννιάτικη Λάμψη και Υψηλή Αισθητική στο Ιστορικό City Link της Αθήνας

Η BVLGARI και ο Οίκος KESSARIS υποδέχθηκαν εκλεκτούς καλεσμένους στο εμβληματικό City Link, για μια ξεχωριστή εορταστική βραδιά που τίμησε την εποχή των Χριστουγέννων μέσα από τη λάμψη της Υψηλής Κοσμηματοποιίας και την απαράμιλλη ιταλική φινέτσα του Οίκου.

Στην «καρδιά» του City Link, ενός από τα σημαντικότερα αρχιτεκτονικά σημεία αναφοράς της Αθήνας και το μοναδικό διατηρητέο κτήριο του είδους του, η ιστορική Στοά Σπηρομήλιου μεταμορφώθηκε εξ ολοκλήρου αποκλειστικά για τη βραδιά. Ένα πολυτελές καθιστό δείπνο φιλοξενήθηκε σε όλο της το μήκος και διακοσμήθηκε εντυπωσιακά με τρόπο που αντανακλούσε σε κάθε λεπτομέρεια τα χρώματα και την πολυτελή ατμόσφαιρα του Οίκου BVLGARI.

Η Χριστιάνα, ο Βασίλης και η Αναστασία Καίσαρη υποδέχονταν τους ξεχωριστούς καλεσμένους, οι οποίοι απολαμβάνοντας το welcome cocktail τους είχαν την ευκαιρία να ανακαλύψουν μοναδικές High Jewelry δημιουργίες BVLGARI που έφτασαν στην Ελλάδα αποκλειστικά για την εκδήλωση. Μοναδικά κοσμήματα και ρολόγια iconic συλλογών όπως Serpenti, Tubogas, και Divas’ Dream αναδείχτηκαν με τον καλύτερο τρόπο σε ένα ειδικά διαμορφωμένο installation με οκτώ custom made βιτρίνες.

Το μουσικό καλωσόρισμα ανέλαβε το εντυπωσιακό γυναικείο σύνολο QArt, γνωστό για τις θεατρικές και οπτικά καθηλωτικές του εμφανίσεις, σε μία ιδιαίτερη performance που συνδύαζε κομψότητα και σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση.

Το δείπνο άνοιξε με έναν σύντομο χαιρετισμό ο Βασίλης Καίσαρης, Πρόεδρος & CEO της ORA KESSARIS μαζί με τον Renato Munafo, Managing Director South Europe της BVLGARI, που υπογράμμισαν τους στενούς δεσμούς και τη μακρόχρονη συνεργασία των δύο Οίκων. Παράλληλα, τόνισαν την ιδιαίτερη σημασία που έχει η Ελλάδα για τη BVLGARI, καθώς είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορία και την πολιτιστική ταυτότητα του Ιταλικού brand. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους και οι δύο καλλιτεχνικές διευθύντριες του Οίκου, η Lucia Silvestri, Jewellery Executive Creative Director της Bvlgari και η Μαίρη Κατράντζου, Creative Director of Bvlgari Leather Goods & Accessories.

Με τις θερμές ευχαριστίες του Κώστα Καίσαρη για την παρουσία τους, οι καλεσμένοι απόλαυσαν επίσημο δείπνο τριών πιάτων, με μουσική συνοδεία DJ και live intermezzo του QArt, που ενίσχυσαν τη ζεστή και εκλεπτυσμένη ατμόσφαιρα.

Την οργάνωση της εκδήλωσης και τη διακόσμηση ανέλαβε η Φαίη Βαλλίδη, το επίσημο δείπνο επιμελήθηκε η Fine Foοds Collection με τον Chef Ιωσήφ Συκιανάκη, ενώ τις υπέροχες ανθοσυνθέσεις δημιούργησε η PAVLOS The Flower Workshop.

Η βραδιά κορυφώθηκε με τη μουσική εμφάνιση της Αλέξιας, μιας από τις πιο ξεχωριστές, πολυδιάστατες και αγαπημένες Ελληνίδες καλλιτέχνιδες με μακρόχρονη διεθνή πορεία που γεφυρώνει τη τζαζ, την ποπ και το ελληνικό τραγούδι. Με τη χαρακτηριστική της φωνή και τη μοναδική καλλιτεχνική της σφραγίδα, πραγματοποίησε μία ειδικά σχεδιασμένη για τη βραδιά performance, με ήχους από το παρελθόν και το παρόν και από διαφορετικά μέρη του κόσμου, προσφέροντας στους καλεσμένους μια αυθεντική, συγκινητική και σύγχρονη μουσική εμπειρία.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα με τους προσκεκλημένους να αποχωρούν λαμβάνοντας ως δώρο το limited edition Mini Panettone του διάσημου σεφ Niko Romito και έχοντας ζήσει μια εμπειρία γεμάτη φως, μουσική, υψηλή αισθητική και τη διαχρονική λάμψη της BVLGARI.

