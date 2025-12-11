Σχετικά με την επερχόμενη εφαρμογή του νέου συστήματος «Εργάνη ΙΙ», επεσήμανε ότι με το νέο ψηφιακό σύστημα μειώνεται σημαντικά η γραφειοκρατία για τις επιχειρήσεις.

Την καταβολή των συντάξεων Ιανουαρίου νωρίτερα του προβλεπόμενου, ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων, προανήγγειλε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό Mega.

«Έχουμε καταβάλει μια τεράστια προσπάθεια για να καταβληθούν οι συντάξεις πιο νωρίς, δηλαδή μέρες πριν από τα Χριστούγεννα, για να έχουν οι συμπολίτες μας χρήματα νωρίτερα, λόγω και των αυξημένων αναγκών των Χριστουγέννων. Άρα, λοιπόν, οι καταβολές θα γίνουν πιο νωρίς, 19 και 22 Δεκεμβρίου», διευκρίνισε η υπουργός.

Η κ. Κεραμέως σημείωσε ότι αυτές οι συντάξεις θα είναι αυξημένες κατά 2,4%, ενώ ανέφερε ότι, με διάταξη που θεσπίστηκε, μειώνεται η προσωπική διαφορά κατά 50% από τώρα και καταργείται πλήρως από του χρόνου. Τόνισε, δε, ότι όλοι οι συνταξιούχοι που διατηρούσαν προσωπική διαφορά θα δουν αύξηση στις συντάξεις τους.

«Καταρχάς, θα πάρουν όλοι αύξηση, αυτό είναι πολύ βασικό, γιατί, έως τώρα, αυτοί που είχαν προσωπική διαφορά δεν έπαιρναν αύξηση. Τώρα, μειώνεται κατά 50% η προσωπική διαφορά από τον Ιανουάριο, δηλαδή από τις συντάξεις του Δεκεμβρίου», συμπλήρωσε η ίδια.

Σχετικά με την επερχόμενη εφαρμογή του νέου ψηφιακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ», η υπουργός επεσήμανε ότι με το νέο ψηφιακό σύστημα μειώνεται σημαντικά η γραφειοκρατία για τις επιχειρήσεις.

«Ακούγοντας τα ερεθίσματα από την αγορά, τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους, πήγαμε και απλοποιήσαμε πάρα πολύ, βελτιώσαμε το σύστημα, το οποίο θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία στις αρχές του χρόνου, αλλά γιατί; Γιατί το τονίζω τόσο πολύ; Γιατί πρέπει οι επιχειρήσεις να μπουν τώρα στην πιλοτική εφαρμογή, να εξοικειωθούν και να δουν τις νέες λειτουργίες, για να είναι σε θέση να περάσουν στην πλήρη εφαρμογή», υπογράμμισε.

Στη συνέχεια, η κ. Κεραμέως αναφέρθηκε στις δράσεις του υπουργείου για τη διασύνδεση μεταξύ Ελλήνων του εξωτερικού και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, σημειώνοντας: «Έχουμε κάνει τέσσερις εκδηλώσεις του Rebrain Greece σε Λονδίνο, Άμστερνταμ, Ντίσελντορφ και σε Στουτγκάρδη, αυτή είναι η πέμπτη και η πιο δύσκολη. Γιατί είναι η πιο δύσκολη; Γιατί καταλαβαίνετε ότι η απόφαση του να γυρίσεις από την Αμερική είναι πολύ πιο δύσκολη, πολύ πιο βαριά απόφαση από το να γυρίσεις ενδεχομένως από το Λονδίνο, από το Άμστερνταμ και ούτω καθεξής, οπότε οι προσδοκίες ήταν χαμηλές. Ήταν, όμως, τελικά η μεγαλύτερη εκδήλωση από όσες έχουμε κάνει, όπως και να το μετρήσει κανείς: Ο μεγαλύτερος αριθμός εταιρειών, ο μεγαλύτερος αριθμός συμπατριωτών μας που ήρθαν στην εκδήλωση. Το αίσθημα ήταν διάχυτο: Ένας ενθουσιασμός και μια συγκίνηση. Δεν λέω ότι όλο αυτό θα μεταφραστεί, για να μην παρεξηγηθώ, αύριο σε προσλήψεις, αλλά έχω να σας πω ότι έγιναν προσλήψεις επί τόπου. Υπήρξε εταιρεία, η οποία έκανε 420 συνεντεύξεις σε μία ημέρα».

Ερωτηθείσα σχετικά με την Κοινωνική Συμφωνία που ανοίγει τον δρόμο για την υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, η υπουργός γνωστοποίησε ότι στις αρχές του έτους θα νομοθετηθεί, ενώ, προηγουμένως, εντός του Δεκεμβρίου, θα εκδοθεί, ο οδικός χάρτης. «Άρα, προχωράμε με πολύ γρήγορα βήματα, μετά την επίτευξη της Συμφωνίας και με πολύ απτά αποτελέσματα, καθώς υπάρχουν αρκετές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, οι οποίες είναι στο συρτάρι, γιατί, έως τώρα, δεν πληρούσαν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις, για να επεκταθούν», πρόσθεσε.

Η κ. Κεραμέως διευκρίνισε, επίσης, ότι Συλλογικές Συμβάσεις που έχουν συναφθεί μπορούν να τεθούν άμεσα σε ισχύ και πλέον διευκολύνεται η επέκτασή τους: «Για παράδειγμα, υπεγράφη μία Συλλογική Σύμβαση Εργασίας από την ομοσπονδία των εργαζομένων στην επεξεργασία μετάλλου. Αυτή η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας έχει υπογραφεί, είναι σε ισχύ για όσους εργαζόμενους είναι μέλη της ομοσπονδίας αυτής. Για να επεκταθεί αυτή η Σύμβαση και να προστατεύσει όλους τους εργαζόμενους στο μέταλλο, χρειάζονται κάποιες προϋποθέσεις. Αυτές σήμερα δεν πληρούνται. Μεθαύριο, όμως, με τη νομοθέτηση της Κοινωνικής Συμφωνίας θα μπορεί να επεκταθεί σε ακόμα περισσότερους εργαζόμενους στο μέταλλο».