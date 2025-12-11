Κορκίδης: Οι διαγωνισμοί για τα λιμάνια σε Λαύριο και Ελευσίνα θα αξιοποιήσουν δυναμικά την παράκτια ζώνη

Ο πήχης των απαιτήσεων παραμένει ψηλά, καθώς η ανοδική πορεία της οικονομίας καθορίζει την εγχώρια επιχειρηματικότητα, τις άμεσες ξένες επενδύσεις και την εξωστρέφεια».

Στην πρώτη αποτύπωση των στόχων που θα επιδιώξει το ΕΒΕΠ για το νέο έτος αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά, Βασίλης Κορκίδης, κατά την τελευταία συνεδρίαση του ΔΣ.

Όπως σημείωσε ο πρόεδρος κάνοντας τον απολογισμό του 2025 «εν μέσω μιας μεταβαλλόμενης δυναμικής της παγκόσμιας ισχύος, ενός ολοένα και πιο κατακερματισμένου ευρωπαϊκού τοπίου, της εμφάνισης ενός δόγματος οικονομικής ασφάλειας και νέων εμπορικών τάσεων, καταφέραμε να διατηρήσουμε την προσοχή μας στις βασικές προτεραιότητες και να επιτύχουμε πρόοδο.

Επίσης η πρώτη αποτύπωση των στόχων που θα επιδιώξει το ΕΒΕΠ για το νέο έτος, δείχνει πως ο πήχης των απαιτήσεων παραμένει ψηλά, καθώς η ανοδική πορεία της οικονομίας καθορίζει την εγχώρια επιχειρηματικότητα, τις άμεσες ξένες επενδύσεις και την εξωστρέφεια». Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει το πειραϊκό επιχειρείν, τη νέα χρονιά, πρέπει να είναι ανάλογες της ανοδικής πορείας της ελληνικής επιχειρηματικότητας, που δεν είναι τυχαία, αλλά αποτέλεσμα μιας συλλογικής προσπάθειας στη δημιουργία σταθερού και φιλικού επενδυτικού περιβάλλοντος.

Οι οικονομικοί δείκτες, συνέχισε, είναι, πρωτίστως, καρπός της προσπάθειας των Ελλήνων επιχειρηματιών που συνεχίζουν να επενδύουν, να καινοτομούν και να προχωρούν μπροστά. Η ανάγκη αξιοποίησης του θετικού momentum στις ελληνοαμερικανικές οικονομικές σχέσεις, πρέπει να είναι προς όφελος του ευρύτερου Πειραιά, που αποτελεί σήμερα επίκεντρο επενδυτικού ενδιαφέροντος με τα ναυπηγεία, τον κόλπο της Ελευσίνας, το Θριάσιο και τα logistics. Καμία επενδυτική ευκαιρία δεν πρέπει να πάει χαμένη, γιαυτό απαιτείται ταχύτητα αποφάσεων και εξάλειψη της γραφειοκρατίας, που στο παρελθόν λειτούργησαν ανασταλτικά. Οι διαγωνισμοί για τις λιμενικές εγκαταστάσεις σε Λαύριο και Ελευσίνα, όπου ήδη δραστηριοποιούνται η Olympic Marine και η Onex θα αξιοποιήσουν δυναμικά την παράκτια ζώνη και δημιουργήσουν εναλλακτικούς λιμενικούς κόμβους.

Η βελτίωση του επενδυτικού κλίματος παραμένει βασικός στόχος του ΕΒΕΠ, ενώ, μέσα από έναν εποικοδομητικό διάλογο με την Πολιτεία, θα συνεχίσει να υποβάλλει προτάσεις που ενισχύουν τη χρηματοδότηση της οικονομίας και ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Όσον αφορά στη ναυτιλιακή επιχειρηματικότητα με τη σωστή στρατηγική και υποστήριξη, ο Πειραιάς, η Ελευσίνα και το Λαύριο μπορούν να εξελιχθούν σε παγκόσμιο κέντρο ναυτιλιακής καινοτομίας. Η υλοποίηση των προτάσεων θα ενεργοποιήσει τα cluster που δημιουργεί η επιχειρηματικότητα, η οποία περιβάλλει τον Πειραιά ως ναυτιλιακό κέντρο με παγκόσμια εμβέλεια, αλλά και ως εμπορικό και βιομηχανικό κέντρο, όπου λειτουργούν συστάδες που δημιουργούν θετική τάση στο επιχειρείν και στην οικονομία γενικότερα.

Ο Πειραιάς, τόνισε ο πρόεδρος, μπορεί να προσελκύσει ερευνητικά κέντρα, επενδύσεις, και τεχνολογικές συνεργασίες. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εξωστρέφεια, την οποία το ΕΒΕΠ έχει θέσει στην κορυφή της πολιτικής του, σημειώνοντας πως τα τελευταία χρόνια, πολλές ελληνικές επιχειρήσεις έχουν κάνει σημαντικά βήματα στον τομέα της εξωστρέφειας, και παρά τις δυσκολίες του διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος, πολλές κατάφεραν να αναπτυχθούν, να εξάγουν προϊόντα υψηλής ποιότητας και να ενισχύσουν τη θέση τους στο εξωτερικό.

Η έλλειψη στελεχιακού δυναμικού, όπως υπογράμμισε, είναι από τα σοβαρά θέματα που θα απασχολήσουν έντονα τον επιχειρηματικό κόσμο και το νέο έτος ενώ σημείωσε ότι, η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε τροχιά ανάκαμψης και εξωστρέφειας που δεν πρέπει να ανακοπεί και ο επιχειρηματικός κόσμος της χώρας, δείχνει διατεθειμένος να συνεχίσει να επενδύει και να καινοτομεί.

«Κοιτάζοντας μπροστά, βλέπουμε με αισιοδοξία το 2026, ευελπιστώντας πως θα είναι μια ακόμη καλύτερη χρονιά για την ελληνική οικονομία και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του ευρύτερου Πειραιά, της Λαυρεωτικής και της Δυτικής Αττικής» κατέληξε ο πρόεδρος.

