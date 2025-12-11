Βαρίδι για την AI η Oracle - Προσυνεδριακές απώλειες 12%

Ανοίγει η ψαλίδα των προσυνεδριακών απωλειών για τη μετοχή της Oracle, που επιδίδεται σε βουτιά 12% την Πέμπτη.

Ανοίγει η ψαλίδα των προσυνεδριακών απωλειών για τη μετοχή της Oracle, που επιδίδεται σε βουτιά 12% την Πέμπτη, μετά τις απαισιόδοξες προβλέψεις και τις υψηλότερες κεφαλαιουχικές δαπάνες τριμήνου που πυροδότησαν ανησυχίες ότι οι μαζικές επενδύσεις της στην τεχνητή νοημοσύνη χρειάζονται περισσότερο χρόνο από τον αναμενόμενο για να αποδώσουν.

Η πτώση της μετοχή της συμπαρασύρει καθοδικά στο ταμπλό και άλλα βαριά χαρτιά που σχετίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη: Η Nvidia προσυνεδριακά αποδυναμώνεται 1,5%, η Micron, διολισθαίνει 0,86%, η Microsoft, ένα από τα μεγαλύτερα blue chips της αγοράς χάνει 0,6%, η Coreweave, εταιρεία cloud, κατρακυλά 3,7% και η AMD βρίσκεται σε αρνητικό έδαφος με -1,2%.

Τα στελέχη της προειδοποίησαν ότι οι κεφαλαιουχικές δαπάνες για το οικονομικό έτος 2026 αναμένεται να αυξηθούν κατά 15 δισ. δολάρια από τα 35 δισ. δολάρια που εκτίμησε η εταιρεία τον Σεπτέμβριο κατά την ανακοίνωση των μεγεθών του πρώτου τριμήνου. Ο τίτλος της Oracle μετρά ετήσια άνοδο σχεδόν 34%, καθώς οι μεγάλες συμφωνίες για cloud computing με την OpenAI και άλλους παίκτες της τεχνητής νοημοσύνης και τα σχέδιά της για την κατασκευή μεγάλης κλίμακας data centers συνέβαλαν στην ενίσχυση του κλίματος.

Ωστόσο, οι επενδυτές έχουν γίνει επιφυλακτικοί, εξετάζοντας προσεκτικά τα επιχειρηματικά αποτελέσματα των μεγάλων εταιρειών cloud για σημάδια φούσκας στην AI που τροφοδοτείται από μεγάλες δαπάνες, υψηλές αποτιμήσεις, περιορισμένα παραγωγικά κέρδη και σύνθετες κυκλικές επενδύσεις. «Έχουμε ανάμεικτα συναισθήματα σχετικά με την κλίμακα των επενδύσεων σε κέντρα δεδομένων που έχει σχεδιάσει η Oracle τα επόμενα χρόνια», ανέφεραν οι αναλυτές της Morningstar.

«Εάν ο ενθουσιασμός για την Τεχνητή Νοημοσύνη μειωθεί μακροπρόθεσμα και βασικοί πελάτες όπως η OpenAI μειώσουν τη ζήτηση για υπολογιστές, θα μπορούσε να είναι δύσκολο για την Oracle να προσελκύσει φόρτο εργασίας που μπορεί να υποκαταστήσει την εκπαίδευση και την εξαγωγή συμπερασμάτων για τα σύγχρονα μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης» συμπλήρωσε.

Η Oracle ανακοίνωσε 523 δισ. δολάρια σε μελλοντικά συμβόλαια, κάτω από τις εκτιμήσεις των αναλυτών για 526 δισ. δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία του Visible Alpha. Σε τηλεδιάσκεψη, απαντώντας στο πώς η Oracle θα χρηματοδοτούσε την κατασκευή των κέντρων δεδομένων, ο Διευθύνων Σύμβουλος Κλέι Μαγκούρκ δήλωσε: «Οι πελάτες μπορούν στην πραγματικότητα να φέρουν τα δικά τους τσιπ, και σε αυτά τα μοντέλα, η Oracle προφανώς δεν χρειάζεται να πραγματοποιήσει μεγάλες κεφαλαιουχικές».

Η τεχνολογική επιχείρηση προέβλεψε αύξηση εσόδων για το τρίτο τρίμηνο μεταξύ 16% και 18%, κάτω από την εκτίμηση για 19,4% των 16,87 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με στοιχεία του LSEG. «Είναι θέμα υπομονής για τους επενδυτές. Αυτή η άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης δεν θα μεταφραστεί σε overnight success και οι βραχυπρόθεσμες δαπάνες είναι απαραίτητες, αλλά θα πιέσουν τα περιθώρια κέρδους», εκτίμησε ο Φαρχάν Μπαντάμι, αναλυτής αγοράς στην eToro.