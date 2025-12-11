Ακόμα και επαγγέλματα που θεωρούνται από τις πιο δημοφιλείς δουλειές, εξακολουθούν να καταγράφουν σχετικά μεγάλα ποσοστά κενών θέσεων εργασίας.

Είναι γνωστό ότι κάποιοι κλάδοι έχουν πλέον πολύ μεγαλύτερη ζήτηση στην αγορά εργασίας από άλλους, είτε λόγω δημοτικότητας είτε λόγω των «παχυλών» μισθών που παρέχουν. Παρόλα αυτά, ακόμα και επαγγέλματα που πιθανώς κατατάσσονται πολύ υψηλά στη λίστα με τις πιο δημοφιλείς δουλειές, εξακολουθούν να καταγράφουν σχετικά μεγάλα ποσοστά κενών θέσεων εργασίας.

Σύμφωνα με έρευνα της Eurostat, το 2024, το υψηλότερο ποσοστό κενών θέσεων εργασίας στην ΕΕ καταγράφηκε για τους διευθυντές πωλήσεων, μάρκετινγκ και ανάπτυξης, με 8,4%. Το γεγονός αυτό φανερώνει ότι το συγκεκριμένο επάγγελμα είχε την υψηλότερη ανεκπλήρωτη ζήτηση εργασίας, ή αλλιώς κενές θέσεις, υποδεικνύοντας πιθανές δυσκολίες στην πρόσληψη προσωπικού.

Τα επόμενα επαγγέλματα με τα υψηλότερα ποσοστά κενών θέσεων εργασίας ήταν οι εργάτες στον μεταποιητικό κλάδο και οι υπάλληλοι γραμματειακής υποστήριξης (7,3% αντίστοιχα), με τους υπάλληλους πωλήσεων (6,1%) να τους ακολουθούν.

Στην πέμπτη θέση της λίστας βρίσκονται οι καλλιτεχνικοί, πολιτιστικοί και μαγειρικοί συνεργάτες (6,0%).

Παρόλο που τα επαγγέλματα στον δημόσιο τομέα, όπως οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και οι εκπαιδευτικοί, ενδέχεται επίσης να αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσληψης, είναι λιγότερο πιθανό να διαφημίζονται στο διαδίκτυο, πράγμα που σημαίνει ότι κατατάσσονται χαμηλότερα ή δεν εμφανίζονται σε αυτά τα δεδομένα.

Από την άλλη πλευρά, τα επαγγέλματα στον τομέα της πληροφορικής ενδέχεται να «υπερεκπροσωπούνται» στα δεδομένα των διαδικτυακών αγγελιών εργασίας.

Σημειώνεται ότι τα στοιχεία αυτά συγκεντρώθηκαν εν μέρει χρησιμοποιώντας μια νέα πηγή δεδομένων για τις διαδικτυακές αγγελίες εργασίας (OJA) και ως εκ τούτου δημοσιεύονται ως πειραματικά στατιστικά στοιχεία.