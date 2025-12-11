Στο δικαστήριο της ΕΕ η Ελλάδα για τις διαδικασίες πλοήγησης στα αεροδρόμια - Ασφαλείς οι πτήσεις

Η Ελλάδα δεν έχει δημοσιεύσει τις απαιτούμενες διαδικασίες προσέγγισης PBN σε 44 άκρα διαδρόμων, οι οποίες θα έπρεπε να είχαν δημοσιευθεί έως τον Δεκέμβριο του 2020.

Στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισε να παραπέμψει την Ελλάδα η Κομισιόν, επειδή δεν έλαβε τα αναγκαία μέτρα για να καταρτίσει και να δημοσιεύσει διαδικασίες πλοήγησης βάσει επιδόσεων (PBN) στους ελληνικούς αερολιμένες, όπως απαιτείται από τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2018/1048 της Επιτροπής («κανονισμός PBN»).

Η εφαρμογή του κανονισμού PBN αποφέρει οφέλη όσον αφορά την ασφάλεια, τη χωρητικότητα, το περιβάλλον και την οικονομική αποδοτικότητα. Η χρήση σύγχρονης τεχνολογίας και διαδικασιών κατά τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας («ATM») βελτιώνει την ασφάλεια και παρέχει καλύτερα εργαλεία για τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και τους χειριστές. Αυτό θα αυξήσει τη χωρητικότητα στον ελληνικό εναέριο χώρο και στα ελληνικά αεροδρόμια, πράγμα που σημαίνει λιγότερες καθυστερήσεις. Η εφαρμογή των διαδικασιών προσέγγισης PBN που λείπουν θα παράσχει κατακόρυφη καθοδήγηση στους χειριστές, η οποία θα αυξήσει την επίγνωση της κατάστασής εκ μέρους τους. Οι ικανότητες αυτές θα αυξήσουν την ασφάλεια και την προσβασιμότητα των αερολιμένων, ιδίως σε συνθήκες χαμηλής ορατότητας.

Η Ελλάδα δεν έχει δημοσιεύσει τις απαιτούμενες διαδικασίες προσέγγισης PBN σε 44 άκρα διαδρόμων, οι οποίες θα έπρεπε να είχαν δημοσιευθεί έως τον Δεκέμβριο του 2020. Κάθε διάδρομος έχει δύο άκρα ανάλογα με την κατεύθυνση προς την οποία πορεύεται ο χειριστής όταν χρησιμοποιεί διάδρομο. Οι απαντήσεις των ελληνικών αρχών στην προειδοποιητική επιστολή της Επιτροπής του Απριλίου 2024 και στην αιτιολογημένη γνώμη του Δεκεμβρίου 2024 δεν παρείχαν ικανοποιητικά αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την εφαρμογή των διαδικασιών προσέγγισης PBN στους ελληνικούς αερολιμένες ούτε σχετικά με την εφαρμογή των διορθωτικών μέτρων τα οποία θα έπρεπε να είχαν εφαρμόσει οι ελληνικές αρχές.

Ενώ η Επιτροπή αναγνωρίζει τις προσπάθειες των ελληνικών αρχών να λάβουν τα αναγκαία μέτρα, στο παρόν στάδιο, η Επιτροπή θεωρεί ότι η πρόοδος ήταν ανεπαρκής και, ως εκ τούτου, παραπέμπει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ασφαλείς οι πτήσεις στην Ελλάδα

Πηγές από τις Βρυξέλλες, εξηγώντας την παραπομπή της Ελλάδας για το συγκεκριμένο θέμα σημειώνουν ότι το ελληνικό Υπουργείο Μεταφορών έχει υποβάλει στην Επιτροπή σχέδιο δράσης για τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς της ΕΕ σχετικά με τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας. Με τις δράσεις αυτές, η ελληνική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) θα αρχίσει να ενσωματώνει σταδιακά τις τεχνολογίες και θα δημοσιεύσει τις απαιτούμενες διαδικασίες. Η ΥΠΑ υποβάλει τακτικά εκθέσεις προόδου, επιτρέποντας στην Επιτροπή να παρακολουθεί την εφαρμογή του σχεδίου δράσης και να αξιολογεί τους κινδύνους και τα διορθωτικά μέτρα για την αντιμετώπιση τυχόν καθυστερήσεων.

Οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι οι πτήσεις στην Ελλάδα είναι ασφαλείς: οι πτήσεις της πολιτικής αεροπορίας εκτελούνται βάσει των κοινών κανόνων της ΕΕ για την ασφάλεια της αεροπορίας, υπό την εποπτεία της ελληνικής Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, και με την υποστήριξη του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας (EASA). Ωστόσο, υπάρχει προβληματισμός διότι η Ελλάδα δεν έχει ακόμη εγκαταστήσει πλήρως τα προηγμένα ραντάρ που θα αντικαταστήσουν τα ραντάρ παρωχημένης τεχνολογίας. Επιπλέον, η Ελλάδα δεν έχει εφαρμόσει όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες πλοήγησης βάσει επιδόσεων (PBN). Εάν αυτά τα κενά αντιμετωπιστούν επειγόντως, η ασφάλεια θα ενισχυθεί περαιτέρω.

Ο εκσυγχρονισμός της τεχνολογίας στο σύστημα διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας θα βελτιώσει την ασφάλεια και θα προσφέρει καλύτερα εργαλεία για τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας. Αυτό με τη σειρά του θα αυξήσει τη χωρητικότητα στον ελληνικό εναέριο χώρο και στα ελληνικά αεροδρόμια, πράγμα που σημαίνει λιγότερες καθυστερήσεις. Η βελτίωση της χωρητικότητας θα ωφελήσει επίσης την οικονομία της Ελλάδας, και ιδιαίτερα την τουριστική της βιομηχανία.

Το ιστορικό

Ο κανονισμός PBN αποσκοπεί στη βελτιστοποίηση των διαδρομών υπηρεσίας εναέριας κυκλοφορίας και των διαδικασιών προσέγγισης. Η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας / αεροναυτιλίας με τη χρήση πλοήγησης βάσει επιδόσεων (PBN) μπορεί να αποφέρει οφέλη όσον αφορά την ασφάλεια, τη χωρητικότητα, καθώς και το περιβάλλον και την οικονομική αποδοτικότητα. Η εφαρμογή διαδικασιών προσέγγισης PBN επιτρέπει στους χειριστές να προσγειώνονται με κατακόρυφη καθοδήγηση, κάτι που βελτιώνει περαιτέρω την ασφάλεια και την προσβασιμότητα των αερολιμένων, ιδίως σε συνθήκες χαμηλής ορατότητας.