Τέταρτη συναπτή μείωση επιτοκίων στην Τουρκία - Στο 38%

Ο πληθωρισμός επιβραδύνθηκε στο 31,1% τον Νοέμβριο και αναμένεται να κλείσει το 2025 με ελαφρά αποκλιμάκωση, σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών Μεχμέτ Σιμσέκ.

Στην τέταρτη συνεχόμενη μείωση των επιτοκίων της προχώρησε η κεντρική τράπεζα της Τουρκίας, μετά τα ενθαρρυντικά στοιχεία για τον πληθωρισμό τον Νοέμβριο.

Η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής (MPC) με επικεφαλής τον Διοικητή Φατίχ Καραχάν μείωσε το επιτόκιο repos μιας εβδομάδας στο 38% από 39,5% την Πέμπτη.

«Τον Νοέμβριο, ο πληθωρισμός ήταν χαμηλότερος από τον αναμενόμενο λόγω της καθοδικής έκπληξης στις τιμές των τροφίμων», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η MPC.

Ωστόσο, επέστησε την προσοχή, λέγοντας ότι οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό και η συμπεριφορά των τιμών εξακολουθούν να θέτουν κινδύνους για τη διαδικασία αποπληθωρισμού.

Ο πληθωρισμός επιβραδύνθηκε στο 31,1% τον Νοέμβριο και αναμένεται να κλείσει το 2025 με ελαφρά αποκλιμάκωση, σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών Μεχμέτ Σιμσέκ.

Βέβαια, ο ΔΤΚ παραμένει πάνω από τον στόχο του 24% για φέτος, εξαιτίας των απροσδόκητα υψηλών τιμών των τροφίμων τους τελευταίους μήνες, σύμφωνα με το Bloomberg.

