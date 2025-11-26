Κρεμλίνο: Απαράδεκτη η διαρροή της επικοινωνίας Ουσάκοφ - Γουίτκοφ

«Για τη διαρροή; Θα ανταλλάξουμε απόψεις τηλεφωνικά», απάντησε ο Ουσάκοφ.

Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ δήλωσε σήμερα ότι θα είναι σε επαφή με τον Αμερικανό προεδρικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ σχετικά με την υποτιθέμενη διαρροή τηλεφωνικής συνομιλίας των δύο ανδρών, κάτι που χαρακτήρισε απαράδεκτο.

Ο Ουσάκοφ ρωτήθηκε από δημοσιογράφους εάν θα ρωτήσει τον Γουίτκοφ για τη διαρροή όταν ο Αμερικάνος αξιωματούχος θα επισκεφθεί τη Μόσχα την επόμενη εβδομάδα για να συναντήσει τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Το πρακτορείο ειδήσεων Bloomberg News δημοσίευσε νωρίτερα απομαγνητοφωνημένο κείμενο από τηλεφωνική επικοινωνία στις 14 Οκτωβρίου κατά την οποία ο Γουίτκοφ φέρεται να δήλωσε στον Ουσάκοφ ότι θα πρέπει να δουλέψουν μαζί πάνω σ' ένα σχέδιο κατάπαυσης του πυρός για την Ουκρανία και ότι ο Πούτιν θα πρέπει στη συνέχεια να το θέσει υπόψη του Τραμπ.

Ο Ουσάκοφ δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι κάποια από αυτά που διέρρευσαν είναι «ψευδή» και ότι δεν θα σχολιάσει τα υπόλοιπα διότι το τηλεφώνημα ήταν εμπιστευτικό. Η διαρροή συζήτησης ενός σοβαρού θέματος είναι «φυσικά απαράδεκτη», επεσήμανε ενώ πρόσθεσε ότι η διαρροή της τηλεφωνικής συνομιλίας ήταν απόπειρα να μπουν εμπόδια στις συνομιλίες για μια ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία.