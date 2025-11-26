Κρεμλίνο για ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ για Ουκρανία: Έχει ορισμένα θετικά σημεία

Παράλληλα, με εντολή Τραμπ, ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος, Στιβ Γουίτκοφ, μεταβαίνει στην Μόσχα την επόμενη εβδομάδα, για να συναντηθεί με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ δήλωσε σήμερα ότι το τελευταίο αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία απαιτεί «σοβαρή ανάλυση» από τη Μόσχα και δεν έχει συζητηθεί μεταξύ Αμερικανών και Ρώσων αξιωματούχων σε συνάντηση στο Αμπού Ντάμπι αυτή την εβδομάδα.

Ο Ουσάκοφ δήλωσε ότι εκπρόσωποι των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών βρέθηκαν στην πόλη του Κόλπου για να συναντηθούν με τους Ουκρανούς ομολόγους τους και να συζητήσουν «πολύ ευαίσθητα θέματα», όπως οι ανταλλαγές αιχμαλώτων.

Ενώ βρίσκονταν εκεί, συνάντησαν επίσης τον Αμερικανό υπουργό Στρατού Νταν Ντρίσκολ, δήλωσε χθες στο Reuters Αμερικανός αξιωματούχος.

Ο Ουσάκοφ δήλωσε ότι η συνάντηση με τον Αμερικανό αξιωματούχο ήταν μη προγραμματισμένη και ότι το πιο πρόσφατο ειρηνευτικό σχέδιο που εκπόνησαν οι ΗΠΑ δεν συζητήθηκε. Δεν διευκρίνισε για τι ακριβώς συζήτησαν.

«Όχι, το ειρηνευτικό σχέδιο δεν συζητήθηκε στο Αμπού Ντάμπι. Το ειρηνευτικό σχέδιο δεν έχει συζητηθεί λεπτομερώς με κανένα», δήλωσε ο Ουσάκοφ στο Πάβελ Ζαρούμπιν, δημοσιογράφο της ρωσικής κρατικής τηλεόρασης.

«Το είδαμε, μας δόθηκε, αλλά δεν έχουν γίνει ακόμα συζητήσεις» πρόσθεσε ενώ επανέλαβε ότι οι προτάσεις απαιτούν «πραγματικά σοβαρή ανάλυση, σοβαρή συζήτηση».

«Ορισμένα σημεία, μπορούμε να πούμε ότι είναι θετικά, αλλά πολλά άλλα χρήζουν ιδιαίτερης συζήτησης μεταξύ ειδικών», δήλωσε στη ρωσική κρατική τηλεόραση ο Ουσάκοφ.

Το Κρεμλίνο χαρακτήρισε επίσης «ανώφελες» τις προσπάθειες των Ευρωπαίων να διαδραματίσουν ρόλο στη διευθέτηση της σύγκρουσης στην Ουκρανία, τη στιγμή που εντείνονται οι διπλωματικές ενέργειες γύρω από το αμερικανικό σχέδιο.

«Οι Ευρωπαίοι επιδιώκουν να αναμιχθούν σε όλες αυτές τις υποθέσεις, με τρόπο εντελώς ανώφελο, μου φαίνεται», δήλωσε ο Ουσάκοφ.

Ταυτόχρονα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε σήμερα ότι είναι πρόωρο να μιλά κανείς για επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας στο άμεσο μέλλον για την Ουκρανία, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.