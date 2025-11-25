Tο Κίεβο προωθεί συνάντηση Ζελένσκι-Τραμπ στις ΗΠΑ αυτήν την εβδομάδα

Το Κίεβο θέλει να διοργανώσει αυτήν την εβδομάδα επίσκεψη του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι στις ΗΠΑ για διαπραγματεύσεις με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ επί του αμερικανικού σχεδίου που αποσκοπεί να βάλει τέλος στον πόλεμο με τη Ρωσία, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής εθνικής ασφαλείας της Ουκρανίας.

«Ανυπομονούμε να οργανώσουμε την επίσκεψη του προέδρου της Ουκρανίας στις ΗΠΑ το συντομότερο δυνατό τον Νοέμβριο για να οριστικοποιήσει τα εναπομείναντα στάδια και να καταλήξει σε μια συμφωνία με τον πρόεδρο Τραμπ», σημείωσε σε ανάρτησή του στο X ο γραμματέας του ουκρανικού Συμβουλίου Ασφαλείας Ρουστέμ Ουμέροφ.

Παράλληλα αξιωματούχος της ΕΕ δήλωσε σήμερα ότι οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ θα έχουν βιντεοδιάσκεψη για την Ουκρανία αύριο, Τετάρτη. Ο αξιωματούχος αυτός ζήτησε να μην κατονομαστεί καθώς η σύνοδος δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί επισήμως.

Πεσκόφ: «Ουδέν σχόλιο» για τις συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε σήμερα ότι «δεν έχει τίποτα να πει» σχετικά με τις συνομιλίες του αμερικανού υπουργού Στρατού Νταν Ντρίσκολ με τη ρωσική αντιπροσωπεία στο Αμπού Ντάμπι.

Η Μόσχα δεν έχει λάβει ακόμα οποιαδήποτε επικαιροποιημένα σχέδια για την Ουκρανία, δήλωσε ο Πεσκόφ.

«Αυτή τη στιγμή, το μόνο ουσιαστικό πράγμα είναι το αμερικανικό σχέδιο, το σχέδιο του (αμερικανού προέδρου Ντόναλντ) Τραμπ. Πιστεύουμε ότι μπορεί να γίνει μια πολύ καλή βάση για διαπραγματεύσεις. Εξακολουθούμε να έχουμε αυτή την άποψη», δήλωσε ο Πεσκόφ.

Σχετικά με το ρόλο της Ευρώπης στη διευθέτηση της σύγκρουσης στην Ουκρανία, ο Πεσκόφ δήλωσε ότι είναι αδύνατο να συζητηθεί το σύστημα ασφαλείας χωρίς τη συμμετοχή Ευρωπαίων, έτσι σε κάποιο στάδιο η συμμετοχή της Ευρώπης θα είναι απαραίτητη.

