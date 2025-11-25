GWomen Sports Summit, 4ο Συνέδριο Γυναικείου Αθλητισμού: TOGETHER. STRONGER. UNSTOPPABLE.

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το 4ο Gazzetta Women Summit, αφήνοντας θετικές εντυπώσεις

Το Gazzetta Women διοργάνωσε για 4η συνεχόμενη χρονιά το μοναδικό ελληνικό συνέδριο για τον γυναικείο αθλητισμό, στις 10 Νοεμβρίου 2025 στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, φιλοξενώντας αθλήτριες, πολιτικούς, νομικούς και διακεκριμένες γυναίκες των media, οι οποίες μοιράστηκαν εμπειρίες, μίλησαν για κοινές προκλήσεις και πρότειναν λύσεις για έναν πιο δίκαιο αθλητικό χώρο. Με σύνθημα «Together, Stronger, Unstoppable», το συνέδριο ανέδειξε τον διάλογο για την ενδυνάμωση των γυναικών στον αθλητισμό, την ισότητα των ευκαιριών και τη διεκδίκηση ενός καλύτερου μέλλοντος.

Ο Δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης, και ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, χαιρέτισαν τη διοργάνωση, τονίζοντας τη σημασία της ισότητας και των ίσων ευκαιριών στον αθλητισμό και ανακοινώνοντας νέα αθλητικά κέντρα και δράσεις ενίσχυσης της συμμετοχής των γυναικών.

Το πρώτο πάνελ του συνεδρίου ήταν αφιερωμένο στο success story της χρονιάς - την εντυπωσιακή πορεία της Εθνικής ομάδας πόλο γυναικών, που κατέκτησε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Οι Φωτεινή Τριχά, Έλενα Ξενάκη και Χριστίνα Σιούτη μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους, πλαισιωμένες από τη βουλευτή και πρώην Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Σταυρούλα Αντωνάκου και τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού Γιώργο Μαυρωτά. Οι αθλήτριες μίλησαν για την έννοια της ομαδικότητας, τη «δίψα για το τέλειο» που τις ωθεί να ξεπερνούν δυσκολίες, αλλά και την ευθύνη που συνοδεύει την κορυφή. Όπως χαρακτηριστικά είπε η Φωτεινή Τριχά, «η δίψα για το τέλειο είναι αυτή που σου δίνει δύναμη να ξεπερνάς κάθε δυσκολία». Η συζήτηση ανέδειξε όχι μόνο το πάθος και τη δέσμευση των πρωταθλητριών, αλλά και τη δύναμη των γυναικών του υγρού στίβου να λειτουργούν ως πρότυπα για τη νέα γενιά.

Στη συνέχεια, το πάνελ για την ισότιμη προβολή του γυναικείου αθλητισμού ανέδειξε τις ανισότητες στα ΜΜΕ και την ανάγκη για επαγγελματικά πρωταθλήματα, με τη Λήδα Τσενέ να τονίζει πως «το 85% του τηλεοπτικού χρόνου αφορά άνδρες αθλητές» και τη Ζωγραφένια Καλλιμάνη να υπογραμμίζει την ανάγκη για ασφαλισμένα και αμειβόμενα γυναικεία πρωταθλήματα. Η Σοφία Σπανίδου επισήμανε την ανάγκη ουσιαστικής εκπροσώπησης των γυναικών και στα ΜΜΕ. Η ομάδα του Gazzetta Women με την Βάσω Στασινού και την Μυρτώ Μήτσιου επί σκηνής , σε συνεργασία με το Girl Power Academy παρουσίασαν την επικοινωνιακή καμπάνια για την ισότιμη προβολή του γυναικείου αθλητισμού με βασικό μήνυμα το ‘’Supporting Women is a Benefit’’ καλώντας όλα τα media να την στηρίξουν. H καμπάνια λανσαρίστηκε στο συνέδριο και θα τρέξει καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Το πάνελ «Ισότητα στην πράξη» με την υποστήριξη του Gazzetta EU Hub έφερε στη σκηνή πολιτικούς και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, με τη Δόμνα Μιχαηλίδου να λέει ότι «η ισότητα δεν είναι θεωρία, είναι δράση» και την Ελεονώρα Μελέτη να υπογραμμίζει ότι η αλλαγή έρχεται όταν η ισότητα γίνει κανονικότητα. Η Νάντια Γιαννακοπούλου κάλεσε τις νέες γυναίκες να διεκδικούν ενεργά ρόλο στην πολιτική και τη δημόσια ζωή, ενώ η Νεφέλη Χατζηιωαννίδου και η Ζέφη Δημαδάμα επισήμαναν τη σημασία των γυναικείων κοινοτήτων και της εκπαίδευσης στην καλλιέργεια ισότιμων αντιλήψεων. Τη συζήτηση συντόνισε η Μαρίνα-Λύδα Κουταρέλλη.

Η Πέννυ Ρόγκα μοιράστηκε τη μάχη της με τον καρκίνο και την αξία της στήριξης των ανθρώπων γύρω μας, στέλνοντας μήνυμα δύναμης και αισιοδοξίας: «Όλοι κρύβουμε δύναμη μέσα μας· το θέμα είναι να τη βρούμε, να αγαπήσουμε τον εαυτό μας και να μην ξεχνάμε ποτέ πόσα μπορούμε να καταφέρουμε».

Στο πάνελ «Αθλητισμός και Ρατσισμός», με τη στήριξη της bwin, η Αναστασία Ντραγκομίροβα, η Ελίνα Τζένγκο και η Ιωάννα Μπερίου μίλησαν για τις διακρίσεις που αντιμετώπισαν και τον τρόπο που τις μετέτρεψαν σε δύναμη. Η Τζένγκο σημείωσε ότι χρειάστηκε χρόνο να ξεπεράσει τα αρνητικά σχόλια, η Μπερίου τόνισε ότι «ο ρατσισμός δεν είναι πάντα κραυγαλέος», ενώ η Ντραγκομίροβα υπογράμμισε την αξία της επιμονής και της αυτοπεποίθησης, θέλοντας να εμπνεύσει τα νέα παιδιά.

Το πάνελ «Ψυχική ανθεκτικότητα στον πρωταθλητισμό» με την υποστήριξη της Motor Oil με την Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, τη Χαρά Δημητρίου, την Ευαγγελία Πλατανιώτη και τον Ιωάννη Παπαπέτρου ανέδειξε τη σημασία της καθημερινής προσπάθειας, της στήριξης και της εσωτερικής δύναμης. Η Ντρισμπιώτη τόνισε: «Τα μετάλλια είναι το 1%, το 99% είναι όλα όσα κρύβονται πίσω από αυτά». Τη συζήτηση συντόνισε η Ψυχολόγος, Φρόσω Πατσού.

Στο πάνελ «Parents Supporting Daughters», οι γονείς Θοδωρής Βλάχος, Γιάννης και Βάλια Μώραλη, Γιάννης Ραφαηλίδης και Περικλής Ιακωβάκης μίλησαν για τη συναισθηματική δύναμη που γεννά η στήριξη των παιδιών τους, με τον Βλάχο να συγκινεί περιγράφοντας πως παρακολουθούσε τη κόρη του σε live streaming από τη Σιγκαπούρη στις 3 το πρωί.

Το πάνελ «When nobody’s watching» ανέδειξε τις αθέατες προκλήσεις του γυναικείου ποδοσφαίρου, με την Αριάνα Παπαγιάννη, την Έλενα Παπαδοπούλου και την Πόπη Κωνσταντοπούλου να μιλούν για στερεότυπα και επιμονή. Η Κωνσταντοπούλου αποκάλυψε πως ο πατέρας της αρχικά αμφισβητούσε την ποδοσφαιρική της επιλογή, αλλά εκείνη επέλεξε να συνεχίσει: «Ό,τι κι αν κάνω στο ποδόσφαιρο δεν είναι θυσία, είναι αγάπη».

Τέλος, στο πάνελ για το γυναικείο βόλεϊ, οι Μαριαλένα Αρτακιανού, Ανθή Βασιλαντωνάκη, Λαμπρινή Κωνσταντινίδου και Ελπίδα Τικμανίδου αναφέρθηκαν στην ημιεπαγγελματική κατάσταση του αθλήματος και τις ανισότητες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες αθλήτριες στην Ελλάδα. Η Βασιλαντωνάκη τόνισε: «Όλες είμαστε επαγγελματίες, αλλά μας αντιμετωπίζουν ως ερασιτέχνες. Γιατί η λέξη “επαγγελματισμός” να είναι προνόμιο και όχι δικαίωμα;».

Την παρουσίαση του συνεδρίου είχαν οι Αντώνης Καλκαβούρας, Πηνελόπη Γκιώνη και Χριστίνα Κατσαμούρη, ενώ τον συντονισμό των συζητήσεων ανέλαβαν εκτός από τους παρουσιαστές και οι moderators, Δημήτρης Μύτικας, Μαρίνα Λύδα Κουταρέλλη, Φρόσω Πατσού, Δημήτρης Κωνσταντινίδης, Μάρθα Χωριανοπούλου και Αθηνά Παπαφωτίου.

Το 4ο GWomen Sports Summit απέδειξε ότι πίσω από κάθε πρότυπο, μετάλλιο ή διάκριση, υπάρχουν ιστορίες προσπάθειας, επιμονής και αλληλεγγύης. Κλείνοντας, το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο: η δύναμη της γυναίκας στον αθλητισμό δεν μετριέται μόνο σε νίκες, αλλά σε τόλμη, ανθεκτικότητα και το θάρρος να συνεχίζεις παρά τα εμπόδια - μαζί μπορούμε να γίνουμε πιο δυνατές, πιο ακούραστες, αληθινά ασταμάτητες.

