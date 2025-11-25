Η Γαλλία επιδιώκει τρίμηνη αναστολή της λειτουργίας της Shein

Η κυβέρνηση στοχεύει να εξασφαλίσει την αναστολή λειτουργίας του ιστότοπου της Shein στο σύνολό του για τρεις μήνες, καθώς πιέζει την εταιρεία να ενισχύσει τους ελέγχους στα προϊόντα που πουλά.

Την αναστολή της λειτουργίας της Shein στη Γαλλία θα ζητήσει από δικαστήριο η κυβέρνηση, σύμφωνα με πηγή του γαλλικού υπουργείου Οικονομικών που επικαλείται το Reuters.

«Γνωρίζουμε πόσο ισχυρή είναι η Shein από τεχνική άποψη, και θα έλεγα ακόμη και όσον αφορά τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης για την παραγωγή, οπότε μπορούμε να υποθέσουμε ότι διαθέτει τα τεχνικά, τεχνολογικά και οικονομικά μέσα για να πραγματοποιήσει αυτούς τους ελέγχους. Το γεγονός είναι ότι δεν το κάνει», δήλωσε αξιωματούχος του γαλλικού υπουργείου Οικονομικών σε συνέντευξη Τύπου.

Υπενθυμίζεται, ότι στις 5 Νοεμβρίου η γαλλική κυβέρνηση ξεκίνησε τη διαδικασία για να μπλοκάρει τη λειτουργία στη Γαλλία της κινεζικής εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου, αφότου διαπιστώθηκε ότι προϊόντα, όπως κούκλες του σεξ που μοιάζουν με παιδιά, αλλά και όπλα, ήταν διαθέσιμα προς πώληση στην ιστοσελίδα της. Την ίδια ημέρα, η Shein άνοιξε το πρώτο φυσικό της κατάστημα μέσα σε πολυκατάστημα του Παρισιού.

Στη συνέχεια, η Γαλλία πάγωσε την αναστολή της διαδικασίας έναντι του Shein όταν απέσυρε όλα τα παράνομα προϊόντα από την πλατφόρμα της.

Το δικαστήριο του Παρισιού θα συνεδριάσει αύριο για να εξετάσει το αίτημα του υπουργείου Οικονομικών.