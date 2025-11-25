Alibaba: Ξεπέρασαν τις προβλέψεις τα έσοδα τριμήνου λόγω AI

Καλύτερη από την αναμενόμενη ήταν η αύξηση εσόδων που ανέφερε για το δεύτερο τρίμηνο ο γίγαντας του e-commerce Alibaba, παίρνοντας ώθηση από την άνθηση της ανάπτυξης τεχνητής νοημοσύνης στην Κίνα.

Καλύτερη από την αναμενόμενη ήταν η αύξηση εσόδων που ανέφερε για το δεύτερο τρίμηνο ο γίγαντας του e-commerce Alibaba, παίρνοντας ώθηση από την άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης στην Κίνα, καθώς έχει επενδύσει δισεκατομμύρια δολάρια στην ανάπτυξη AI υποδομών και μοντέλων σε μια προσπάθεια αξιοποίησης της νέας τεχνολογίας.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία ανακοίνωσε πως οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 5% στα 247,8 δισ. γουάν (35 δισ. δολ.) στο τρίμηνο του Σεπτεμβρίου, έναντι του μέσου όρου των 245,2 δισ. γουάν που ανέμεναν οι αναλυτές.

Η εταιρεία ανέφερε αύξηση 16% στα έσοδα από το ηλεκτρονικό εμπόριο στην Κίνα για την συγκεκριμένη περίοδο, ακόμη και όταν τα καθαρά κέρδη μειώθηκαν στα 20,99 δισ. γουάν. Επίσης, τα έσοδα στο τμήμα cloud intelligence ανήλθαν σε 39,82 δισ. γουάν στο τρίμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου, πάνω από τις εκτιμήσεις των 37,99 δισ. γουάν.

Μετά την είδηση, η αμερικανική μετοχή ενισχύεται πάνω από 4% στις προσυνεδριακές συναλλαγές.

Τα ισχυρά αποτελέσματα είναι πιθανό να ενθαρρύνουν τους επενδυτές να στοιχηματίσουν υπέρ της Alibaba να ηγηθεί της AI ανάπτυξης, όπως τονίζει το Bloomberg.

Η εταιρεία έχει επιταχύνει την κυκλοφορία μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, με αποκορύφωμα την επανεκκίνηση της ναυαρχίδας της εφαρμογής για κινητά Qwen, σε μία προσπάθεια να αναπαράγει την επιτυχία του ChatGPT της OpenAI.

Η Alibaba έρχεται να προστεθεί στους ανταγωνιστές της στο ηλεκτρονικό εμπόριο, τους JD.com και PDD Holdings, που ανέφεραν καλύτερα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Η έκθεση της Alibaba έρχεται σε ένα πλαίσιο αυξανόμενης αμφιβολίας σχετικά με τη βιωσιμότητα των μεγάλων επενδύσεων σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης και την απουσία ξεκάθαρης πορείας προς την κερδοφορία.

Η «φούσκα» δαπανών για την οποία προειδοποίησε ο πρόεδρος της Alibaba, Τζο Τσάι τον Μάρτιο έχει αυξηθεί εντυπωσιακά, αφού εταιρείες όπως η Amazon, η Microsoft και η Meta Platforms δήλωσαν εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια επενδύσεων για νέα κέντρα δεδομένων.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Alibaba έχει επωφεληθεί από τις επιδοτήσεις ανταλλαγής συσκευών του Πεκίνου, οι οποίες επιτρέπουν στους καταναλωτές να ανταλλάσσουν παλαιότερες οικιακές συσκευές όπως ψυγεία και τηλεοράσεις με νεότερα μοντέλα σε μειωμένες τιμές, αν και το πρόγραμμα αυτό επίσημα λήγει στις 31 Δεκεμβρίου.