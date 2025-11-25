Το ράλι της Alphabet αλλάζει τον χάρτη των πολυτιμότερων εισηγμένων στον κόσμο

Προς το παρόν, η Nvidia παραμένει ο ηγέτης, αλλά όσο εταιρίες όπως η Google αναπτύσσουν ανταγωνιστικές λύσεις, το τοπίο θα κατακερματιστεί.

Απειλεί να ανατρέψει την κατάταξη των εισηγμένων με την υψηλότερη χρηματιστηριακή αξία στον κόσμο η Alphabet, εν μέσω ενδείξεων ότι ο η μητρική της Google σημειώνει πρόοδο στις προσπάθειές του να ανταγωνιστεί την Nvidia. Η επενδυτική αισιοδοξία δίνει νέα ώθηση στο τεχνολογικό τοπίο και εγκυμονεί αλλαγές στην λίστα των πολυτιμότερων εισηγμένων, καθώς οι διθυραμβικές κριτικές για το νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης Gemini της Alphabet και η ζήτηση για ΑΙ τσιπ στηρίζουν τη μετοχή της.

Ο τίτλος της Alphabet μετρά άλμα 35% από τα μέσα Οκτωβρίου, προσθέτοντας σχεδόν 1 τρισ. δολάρια στη χρηματιστηριακή αξία της σε διάστημα ενός μήνα. Η μητρική εταιρεία της Google απέχει περίπου 590 δισ. δολάρια μακριά από να πετύχει κεφαλαιοποίηση την 4,4 τρισ. δολαρίων της Nvidia σύμφωνα με το Bloomberg. Η Meta βρίσκεται σε συζητήσεις για τη χρήση ΑΙ τσιπ (TPU) της Google σε data centers της το 2027, ενώ δεν αποκλείεται να ενοικιάσει τσιπ από το τμήμα cloud της το 2026.

«Η Nvidia αναμένεται να σημειώσει εκπληκτική ανάπτυξη και τώρα θα είναι πολύ φυσικό να δούμε μια πολύ πιο επιφυλακτική αγορά απέναντι στον ανταγωνισμό», εκτίμησε η Αλεξάνδρα Μόρις, διευθύντρια επενδύσεων στην Skagen AS. «Το αφήγημα ότι η Nvidia είναι η μόνη που θα παρέχει τσιπ στην ανάπτυξη των data centers αποτελεί πλέον παρελθόν» υπογράμμισε.

Η μετοχή της Alphabet αναμένεται να επεκτείνει τα κέρδη της για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση όταν ανοίξει η Wall Street, ενώ στο premarket οι τίτλοι των Nvidia και Advanced Micro Devices (AΜD) δέχονται πιέσεις. «Οι TPU της Google αντιπροσωπεύουν μια πιθανή εναλλακτική λύση στην παντοδυναμία της Nvidia αλλά είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι η βιομηχανία AI βρίσκεται ακόμη στα αρχικά της στάδια» ανέφερε ο Φλόριάν Ιέλπο, επικεφαλής μακροοικονομικών στην Lombard Odier Investment Managers.

H λίστα των πολυτιμότερων εισηγμένων στον πλανήτη: