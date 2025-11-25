Παραιτήθηκε ο CΕΟ της Domino's Pizza στη Βρετανία

«Η θητεία του Άντριου Ρένι ως Διευθύνοντος Συμβούλου θεωρείται ως επιτυχημένη, καθώς πρέπει να θυμόμαστε τη δυσλειτουργία που μάστιζε την εταιρεία πριν από την ένταξή του», ανέφεραν οι αναλυτές της Panmure Liberum.

Την παραίτησή του από τη θέση του CΕΟ στη Domino's Pizza στη Βρετανία ανακοίνωσε ο Άντριου Ρένι, καθώς η εταιρεία αλλάζει στρατηγική για να αντιμετωπίσει τις χαμηλές πωλήσεις και το αυξανόμενο κόστος. Η αλυσίδα, η οποία λειτουργεί υπό την αιγίδα της αμερικανικής Domino's Pizza στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία, επεκτείνεται και σε άλλα εδέσματα προκειμένου να ενισχύσει την ανάπτυξή της, με μια νέα μάρκα τηγανητού κοτόπουλου, την Chick 'N' Dip, ενώ ταυτόχρονα εισάγει και πιο υγιεινές επιλογές πίτσας.

Ο αμερικανικός όμιλος γνωστοποίησε ότι η Chief Operations Officer (COO), Νίκολα Φράμπτον θα αναλάβει προσωρινά χρέη Διευθύνουσας Συμβούλου, ενώ η μετοχή της γνωστής αλυσίδας πίτσας που είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου υποχωρεί 2,3% στις 167,1 στερλίνες με συνολικές απώλειες 47% από την αρχή του 2025, αντανακλώντας την ασθενή καταναλωτική ζήτηση.

Κατά τη διάρκεια της διετούς και πλέον θητείας του στην Domino's UK, ο Ρένι έδωσε προτεραιότητα στην αποκατάσταση των τεταμένων σχέσεων με τους franchisees, στην ενίσχυση της αλυσίδας εφοδιασμού και στην προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού, με αποτέλεσμα να μεγαλώσει μερίδιο αγοράς στις online παραδόσεις και επανελκύσει την αφοσίωση των πελατών.

Νωρίτερα τον Νοέμβριο, η εταιρεία προειδοποίησε ότι οι υποτονικές παραγγελίες θα μπορούσαν να συνεχιστούν και το 2026. «Η θητεία του Άντριου Ρένι ως Διευθύνοντος Συμβούλου θεωρείται ως επιτυχημένη, καθώς πρέπει να θυμόμαστε τη δυσλειτουργία που μάστιζε την εταιρεία πριν από την ένταξή του», ανέφεραν οι αναλυτές της Panmure Liberum σύμφωνα με το Reuters.