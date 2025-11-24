Ουκρανία: Ο Τραμπ μιλά για «μεγάλη πρόοδο», ο Ζελένσκι προειδοποιεί κατά της παραχώρησης εδαφών

Ένας διπλωματικός πυρετός βρίσκεται σε εξέλιξη τις ώρες, με επίκεντρο το μέλλον της Ουκρανίας και την αμερικανική πρόταση, με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναντ Τραμπ να κάνει την πρώτη του παρέμβαση μετά τις ειρηνευτικές συνομιλίες του Σαββατοκύριακου στη Γενεύη και στον απόηχο του θορύβου που προκάλεσε το σχέδιο 28 σημείων που ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social συνιστά στους Αμερικανούς να είναι επιφυλακτικοί και να μην πιστεύουν σε μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες, ωστόσο συμπληρώνει ότι «κάτι καλό μπορεί να συμβαίνει», αφήνοντας να εννοηθεί ότι γνωρίζει περαιτέρω εξελίξεις.

«Είναι όντως πιθανό να σημειώνεται μεγάλη πρόοδος στις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας;;; Μην το πιστεύετε μέχρι να το δείτε, αλλά κάτι καλό μπορεί να συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΕΥΛΟΓΕΙ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ!»

Ζελένσκι: Βασικό πρόβλημα τα ουκρανικά εδάφη

Στην εκτίμηση ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με στόχο τον τερματισμό του πολέμου εξέφρασε και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι μιλώντας μέσω βιντεοσύνδεσης στη σύνοδο κορυφής Crimean Platform, που διεξάγεται στη Σουηδία με τη συμμετοχή χωρών που ζητούν την απόσυρση της Ρωσίας από την ουκρανική χερσόνησο της Κριμαίας τη Δευτέρα το πρωί.

Ωστόσο, τόνισε ότι πρέπει να γίνουν «πολλά ακόμη» για να επιτευχθεί «πραγματική ειρήνη» με τη Ρωσία. Μάλιστα, δεν έλειψαν και τα σκληρά σχόλια, όπως ότι δεσμεύεται να κάνει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν να πληρώσει για την καταστροφή που προκλήθηκε από την έναρξη του πολέμου.

«Ο επιτιθέμενος πρέπει να πληρώσει πλήρως για τον πόλεμο που ξεκίνησε», δήλωσε ο Ζελένσκι στο κοινοβούλιο.

Επίσης, υποστήριξε ότι ο Πούτιν επιδιώκει «νομική αναγνώριση των ουκρανικών εδαφών που έχει κλέψει», τα οποία χαρακτήρισε ως το βασικό πρόβλημα της σύγκρουσης.

Ο Ζελένσκι προειδοποίησε ότι οι απαιτήσεις του Πούτιν εκτείνονται πέρα ​​από την Ουκρανία, αποτελώντας απειλή για ολόκληρο τον κόσμο. Τόνισε ότι απαιτείται περισσότερη δράση, ιδίως όσον αφορά τη χρήση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

The Parliamentary Summit of the International Crimea Platform – I addressed the participants and urged them: do not stay silent, do not be passive observers of history – be participants.



It is important to support Ukraine now, and I thank you for that support. It is important to… pic.twitter.com/Il36jk2YjB — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 24, 2025

«Τώρα βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη στιγμή και εργαζόμαστε με τις ΗΠΑ, τους Ευρωπαίους εταίρους μας και πολλούς άλλους για να καθορίσουμε τα βήματα τα οποία θα μπορέσουν να βάλουν τέλος στον πόλεμο της Ρωσίας εναντίον μας, εναντίον της Ουκρανίας, και να φέρουν πραγματική ασφάλεια», υπογράμμισε.

«Υπάρχει πολύς θόρυβος στα μέσα ενημέρωσης και όλη η πολιτική πίεση και ακόμη μεγαλύτερη ευθύνη για τις αποφάσεις που έχουμε μπροστά μας», σημείωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Λίγο αργότερα, έκανε γνωστό με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ότι μίλησε με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε σε σχέση με τις «διπλωματικές επιλογές που είναι διαθέσιμες» για τον τερματισμό του πολέμου στη χώρα του με τη Ρωσία.

«Συζητήσαμε τις διπλωματικές επιλογές που είναι διαθέσιμες και το σχέδιο που προτείνει η αμερικανική πλευρά», έγραψε ο Ζελένσκι.

«Είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε γρήγορα και εποικοδομητικά για να διασφαλίσουμε ότι θα πετύχει. Συντονίζουμε τα επόμενα κοινά μας βήματα» πρόσθεσε.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ουκρανικού κοινοβουλίου δήλωσε ότι οι κόκκινες γραμμές του Κιέβου στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου παραμένουν οι ίδιες και αφορούν την αναγνώριση των κατεχόμενων περιοχών, τον περιορισμό στον αριθμό των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων και τους περιορισμούς στις μελλοντικές συμμαχίες τις οποίες θα μπορεί να συνάψει η Ουκρανία.

Επικαιροποιημένο σχέδιο

Ενδεχόμενη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία «πρέπει να σέβεται απόλυτα την εθνική κυριαρχία» του Κιέβου, ανέφεραν χθες Κυριακή βράδυ σε κοινή ανακοίνωσή τους που δημοσιοποιήθηκε από τον Λευκό Οίκο, οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και της Ουκρανίας, μετά τις συνομιλίες που διεξήγαγαν κατά τη διάρκεια της ημέρας αμερικανοί, ουκρανοί και ευρωπαίοι αξιωματούχοι στη Γενεύη, στις οποίες κατήρτισαν ένα «επικαιροποιημένο και εξειδικευμένο πλαίσιο ειρήνης», το οποίο τροποποιεί το προηγούμενο σχέδιο που είχε καταρτίσει η κυβέρνηση Τραμπ, το οποίο χαρακτηρίστηκε από πολλούς ως «φιλορωσικό».

Η αμερικανική προεδρία εξήρε τις συνομιλίες στην Ελβετία, παρόντος του επικεφαλής της διπλωματίας των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, κάνοντας λόγο για «σημαντικό βήμα μπροστά» προς την επίλυση της σύγκρουσης η οποία μαίνεται από τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ξεχωριστά ότι η ουκρανική αντιπροσωπεία τους είπε ότι το νέο κείμενο «αντιμετωπίζει τις βασικές στρατηγικές τους απαιτήσεις».

Δεν είναι σαφές πώς το ενημερωμένο σχέδιο θα χειρίζεται μια σειρά από ζητήματα, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο θα εγγυηθεί την ασφάλεια της Ουκρανίας έναντι των συνεχιζόμενων απειλών από τη Ρωσία, όπως σημειώνει το Reuters.

Παρά το τελεσίγραφο που υπαινίχθηκε ο Τραμπ την περασμένη εβδομάδα προς τον Ζελένσκι να αποφασίσει μέχρι την Πέμπτη 27/11, ο Ρούμπιο αναφέρθηκε σε ένα πιο ευέλικτο χρονοδιάγραμμα για να επιτρέψει ενδεχομένως περισσότερες συνομιλίες.

«Ξέρετε, είτε είναι Πέμπτη, είτε είναι Παρασκευή, είτε είναι Τετάρτη, είτε είναι Δευτέρα της επόμενης εβδομάδας, θέλουμε να γίνει σύντομα», τόνισε.

Στο σχέδιο απάντηση των Ευρωπαίων στον Τραμπ, το οποίο συντάχθηκε πριν από τη δημοσίευση του αμφιλεγόμενου αμερικανορωσικού σχεδίου την περασμένη εβδομάδα όπως αναφέρει η βρετανική εφημερίδα Telegraph, δεν προβλέπονται περιορισμοί μεγέθους στον Ουκρανικό Στρατό. Το ευρωπαϊκό σχέδιο περιλαμβάνει αρκετές σημαντικές διαφορές, όπως η μη απαγόρευση της ένταξης στο ΝΑΤΟ και η αποστολή ξένων στρατευμάτων στην Ουκρανία.

Κρεμλίνο: Περιμένουνε να δούμε την εξέλιξη των συνομιλιών

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα ότι θα περιμένει να δει πώς θα εξελιχθούν οι συνομιλίες και πρόσθεσε ότι δεν θα σχολιάσει τις αναφορές του Τύπου για αυτό το σοβαρό και περίπλοκο ζήτημα. Σήμερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι η Μόσχα δεν έχει λάβει επισήμως καμία ενημέρωση για το αποτέλεσμα των συνομιλιών στη Γενεύη.

«Φυσικά παρακολουθούμε στενά τις αναφορές του Τύπου που προέρχονται από τη Γενεύη τις τελευταίες ημέρες, όμως ακόμη δεν έχουμε λάβει τίποτε επισήμως», είπε ο Πεσκόφ.

«Διαβάσαμε μια ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία, μετά τις συνομιλίες στη Γενεύη, έγιναν κάποιες τροποποιήσεις στο κείμενο το οποίο είχαμε δει προηγουμένως. Θα περιμένουμε. Φαίνεται ότι ο διάλογος συνεχίζεται», πρόσθεσε ο ίδιος.

Όταν ρωτήθηκε για τις πληροφορίες ότι άλλαξε η ρήτρα που αφορούσε την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο κάποια στιγμή το Κίεβο να ενταχθεί στη Συμμαχία, ο Πεσκόφ απάντησε ότι το Κρεμλίνο δεν θα συζητήσει τις λεπτομέρειες κανενός προσχεδίου συμφωνίας με βάση ρεπορτάζ του Τύπου.

«Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό και περίπλοκο ζήτημα (…) Εδώ είναι απαραίτητο να βασιζόμαστε σε πληροφορίες που προέρχονται από επίσημα κανάλια», υπογράμμισε, ενώ σημείωσε ότι δεν υπάρχουν σχέδια για μια συνάντηση αυτή την εβδομάδα μεταξύ Ρώσων και Αμερικανών διαπραγματευτών.

Κόστα: Κλειδί για καλό αποτέλεσμα η ενιαία και συντονισμένη θέση της ΕΕ

Ο Αντόνιο Κόστα συνομίλησε με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι πριν από την άτυπη συνάντηση των ηγετών της ΕΕ για την Ουκρανία, που λαμβάνει χώρα στην Αγκόλα, στο περιθώριο της Συνόδου ΕΕ-Αφρικανικής Ένωσης.

«Μια ενιαία και συντονισμένη θέση της ΕΕ είναι το κλειδί για να διασφαλιστεί ένα καλό αποτέλεσμα των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία και για την Ευρώπη», τονίζει ο Αντόνιο Κόστα, με μήνυμά του μέσω του «Χ». Ο ίδιος τονίζει ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ουκρανό Πρόεδρο, πριν από τη σύνοδο στην Αγκόλα, «για να λάβει την αξιολόγησή του για την κατάσταση».

Νωρίτερα σήμερα, ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ δήλωσε ότι οι συνομιλίες έχουν σημειώσει μια «καθοριστική επιτυχία» για τους Ευρωπαίους.

«'Όλα τα ζητήματα που αφορούν την Ευρώπη, περιλαμβανομένων εκείνων που αφορούν το ΝΑΤΟ, έχουν αφαιρεθεί από αυτό το σχέδιο. Αυτή είναι μια καθοριστική επιτυχία την οποία σημειώσαμε χθες», δήλωσε ο Βάντερφουλ στον ραδιοφωνικό σταθμό Deutschlandfunk radio.

«Ήταν σαφές από την αρχή, όπως επανειλημμένως δηλώσαμε, ότι η όποια συμφωνία δεν θα πρέπει να παρακάμπτει τους Ευρωπαίους και τους Ουκρανούς», πρόσθεσε.

Την ίδια ώρα, ο Ούγγρος υπουργός Εξωτερικών Πέτερ Σιγιάρτο έγραψε σε ανάρτησή του, ότι το ειρηνευτικό σχέδιο 28 σημείων για την Ουκρανία του Ντόναλντ Τραμπ είναι μια μεγάλη ευκαιρία για τον τερματισμό του πολέμου και κάθε Ευρωπαίος πολιτικός έχει καθήκον να το υποστηρίξει πλήρως και ανεπιφύλακτα.