Ρούμπιο για Ουκρανικό: Η πιο παραγωγική και σημαντική μέχρι στιγμής συνάντηση

Οι αντιπροσωπείες θα συνεχίσουν τις συνομιλίες κατά τη διάρκεια της βραδιάς.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και ο διαπραγματευτής του Κιέβου Αντριί Γερμάκ έκαναν λόγο για «θετική πρόοδο» στις εν εξελίξει συνομιλίες στη Γενεύη επί του «σχεδίου Τραμπ» για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Θεωρώ ότι είχαμε πιθανότατα την πιο παραγωγική και σημαντική μέχρι στιγμής συνάντηση σε ολόκληρη αυτή τη διαδικασία», δήλωσε ο Μάρκο Ρούμπιο στους δημοσιογράφους τονίζοντας ότι οι αντιπροσωπείες θα συνεχίσουν τις συνομιλίες κατά τη διάρκεια της βραδιάς.

Ευρωπαίοι ηγέτες εν μέσω των κρίσιμων επαφών στη Γενεύη υπέβαλλαν αντιπρόταση που αντιτίθεται στο αμερικανικό σχέδιο στα εξής σημεία:

Στον περιορισμό των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων σε 600.000 – Αντιπροτείνεται ο αριθμός των 800.000 σε καιρό ειρήνης.

Αντί για παραχώρηση εδαφών με βάση τα ρωσικά κεκτημένα στην ανατολική Ουκρανία αντιπροτείνεται «να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για ανταλλαγές εδαφών» .

Απορρίπτεται επίσης ότι το σχέδιο ανοικοδόμησης της Ουκρανίας με επενδύσεις που εξασφαλίζουν στις ΗΠΑ το 50% των κερδών. «Η Ουκρανία θα ενισχυθεί οικονομικά μέσω των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, τα οποία θα παραμείνουν παγωμένα, έως ότου η Ρωσία αποζημιώσει την Ουκρανία για τις ζημιές που προκάλεσε», επισημαίνεται.

Επιπλέον η αντιπρόταση προβλέπει ότι: