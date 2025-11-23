Τρεις όροι της ΕΕ για ειρήνη στην Ουκρανία - Το μήνυμα της Φον ντερ Λάιεν

Όχι σε βίαιη αλλαγή των ουκρανικών συνόρου και μείωση των ενόπλων δυνάμεων του Κιέβου. Με κεντρικό ρόλο η ΕΕ σε ένα peace deal.

Τα σύνορα της Ουκρανίας δεν μπορούν να αλλάξουν με τη βία, ο στρατός της δεν μπορεί να μειωθεί καθιστώντας την ευάλωτη σε μια επίθεση και η ΕΕ πρέπει να διαδραματίζει έναν κεντρικό ρόλο σε μια ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία, δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. «Οποιοδήποτε αξιόπιστο και βιώσιμο ειρηνευτικό σχέδιο θα πρέπει καταρχάς και κυρίως να σταματά τους σκοτωμούς και να τερματίζει τον πόλεμο, ενώ δεν θα φυτεύει τους σπόρους μιας μελλοντικής σύρραξης», υπογράμμισε.

«Έχουμε συμφωνήσει στα βασικά στοιχεία που είναι αναγκαία για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη και την κυριαρχία της Ουκρανίας» επεσήμανε και παρέθεσε τρία εξ αυτών:

Πρώτον, τα σύνορα δεν μπορούν να αλλάξουν διά της βίας

Δεύτερον, ως ένα κυρίαρχο κράτος δεν μπορούν να υπάρχουν περιορισμοί στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας που θα καθιστούσαν τη χώρα ευάλωτη σε μελλοντική επίθεση και επομένως θα υπονόμευαν την ευρωπαϊκή ασφάλεια

Τρίτον, ο κεντρικός ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διασφάλιση της ειρήνης για την Ουκρανία πρέπει να αντανακλάται πλήρως. Η Ουκρανία πρέπει να έχει την ελευθερία και το κυρίαρχο δικαίωμα να επιλέγει τη μοίρα της. Επέλεξαν μια ευρωπαϊκή μοίρα

Η σημερινή δήλωση της φον ντερ Λάιεν έγινε, την ώρα που κορυφαίοι αξιωματούχοι από τις ΗΠΑ, την Ουκρανία και σύμβουλοι εθνικής ασφάλειας από τη Γαλλία, τη Βρετανία και τη Γερμανία συναντώνται σήμερα στη Γενεύη, προκειμένου να συζητήσουν το προσχέδιο μιας αμερικανικής πρότασης για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Η ουκρανική αντιπροσωπεία πραγματοποίησε μια συνάντηση με εκπροσώπους της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας, ανακοίνωσε σήμερα ο διαπραγματευτής του Κιέβου.

«Είχα την πρώτη συνάντηση με τους συμβούλους εθνικής ασφάλειας των ηγετών του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας και της Γερμανίας (…). Η επόμενη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί με την αμερικανική αντιπροσωπεία», ανέφερε ο Αντρίι Γερμάκ, επικεφαλής του γραφείου του Ουκρανού προέδρου, που ηγείται της αποστολής.

«Σε γενικές γραμμές, μια σειρά συναντήσεων υπό διάφορες μορφές έχουν προγραμματιστεί για σήμερα. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε μαζί για την επίτευξη μιας βιώσιμης και δίκαιης ειρήνης για την Ουκρανία. Η επόμενη συνάντηση θα είναι με την αμερικανική αντιπροσωπεία. Είμαστε πολύ εποικοδομητικοί» τόνισε.