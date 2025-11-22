Politico: «Ο Γουίτκοφ χρειάζεται ψυχίατρο» - Οργή Ευρωπαίων μετά το τελεσίγραφο Τραμπ

Αξιωματούχος της Ε.Ε., αναφερόμενος στον Αμερικανό απεσταλμένο Στίβεν Γουίτκοφ, εκ των βασικών συντακτών του σχεδίου, σχολίασε ότι «χρειάζεται ψυχίατρο», σύμφωνα με το Politico

Σε διπλωματικό μαραθώνιο βρίσκεται η Ευρώπη, αναζητώντας απάντηση στο σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία, το οποίο εκτιμάται ότι ικανοποιεί πολλές από τις ρωσικές θέσεις. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει ζητήσει απάντηση από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι μέχρι την ερχόμενη Πέμπτη. Οι Ευρωπαίοι, σήμερα και αύριο, στο περιθώριο της G20 στη Νότια Αφρική, την οποία οι ΗΠΑ μποϊκοτάρουν, επιδιώκουν αναμόρφωση και «ενίσχυση» του αμερικανικού σχεδίου υπέρ της Ουκρανίας.

Την ίδια στιγμή, το Κίεβο ξεκινά «διαβουλεύσεις» στην Ελβετία με τους Αμερικανούς για μια «μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία» με τη Μόσχα. Στο «τραπέζι» στην Ελβετία είναι ασαφές αν θα έχουν θέση και Ευρωπαίοι, καθώς ο Ουκρανός αξιωματούχος επεξεργάστηκε αρχική ανάρτησή του, όπου ανέφερε πως θα υπάρξει ευρωπαϊκή εκπροσώπηση. Σε ιδιωτικές συνομιλίες στις Βρυξέλλες, εκφράζεται έντονη δυσαρέσκεια συνολικά για το σχέδιο Τραμπ, αλλά και για επιμέρους σημεία του, όπως για τη χρήση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων με σκοπό την ανοικοδόμηση υπό την ηγεσία των ΗΠΑ.

Αξιωματούχος της Ε.Ε., αναφερόμενος στον Αμερικανό απεσταλμένο Στίβεν Γουίτκοφ, εκ των βασικών συντακτών του σχεδίου, σχολίασε ότι «χρειάζεται ψυχίατρο», σύμφωνα με το Politico. Ωστόσο, το περιθώριο ελιγμών για να επηρεαστούν οι όροι του σχεδίου περιορίζεται εξαιτίας του κινδύνου να προκληθεί ιστορική διατλαντική ρήξη. Σε αυτή τη δεινή στιγμή για τους Ευρωπαίους, που επωμίστηκαν το μεγαλύτερο μέρος του βάρους σχετικά με τη στήριξη της Ουκρανίας, Βρετανία, Γαλλία και Γερμανία (Ε3), επιδιώκουν να αναδιαμορφώσουν το σχέδιο της κυβέρνησης Τραμπ με συνομιλίες και στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της G20

Στη συνέχεια, θα πρέπει είτε να σπεύσουν με τις προτάσεις τους στην Ουάσινγκτον, όπου πιθανώς οι θέσεις τους δεν θα γίνουν δεκτές είτε στο Κίεβο για να εκφράσουν την πλήρη αλληλεγγύη τους στην Ουκρανία. Η σύνοδος ξεκινά μια ημέρα αφότου ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε ότι η Ουκρανία αντιμετωπίζει «μία από τις πιο δύσκολες στιγμές στην ιστορία της» λόγω πιέσεων για την αποδοχή του σχεδίου – οι διαρροές λεπτομερειών του οποίου έχουν θεωρηθεί ευνοϊκές για τη Μόσχα.

Οι ηγέτες της Ε3, που είχαν ήδη συνομιλίες την Τρίτη στο Βερολίνο, συναντήθηκαν γύρω στις 13.15 ώρα Ελλάδας, πριν από μία διευρυμένη συνάντηση μαζί με άλλους Ευρωπαίους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων που βρίσκονται στο Γιοχάνεσμπουργκ. Άλλωστε, όπως ανέφεραν πηγές με γνώση του θέματος στο Reuters, οι χώρες της Ε3, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ενωσης Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και Αντόνιο Κόστα, η Ιαπωνία και ο Καναδάς θα συζητήσουν το προτεινόμενο ειρηνευτικό σχέδιο της Ουάσιγκτον για την Ουκρανία σήμερα το απόγευμα στο περιθώριο της συνόδου.

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ και ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν συζήτησαν το θέμα της Ουκρανίας στο περιθώριο της συνόδου, ανακοίνωσε η καναδική κυβέρνηση. Οι δύο ηγέτες επιβεβαίωσαν τη στήριξή τους και υπογράμμισαν πως οποιαδήποτε διευθέτηση του πολέμου στην Ουκρανία πρέπει να εμπλέκει το Κίεβο, να σέβεται τα βασικά συμφέροντα της Ουκρανίας και να παράσχει εγγυήσεις ασφαλείας, τόνισε η καναδική κυβέρνηση σε μια ανακοίνωση που εξέδωσε.

Ο Κάρνεϊ δεσμεύτηκε να εργαστεί με συμμάχους για την επίτευξη μιας «δίκαιης και διαρκούς ειρήνης» στην Ουκρανία, τονίζεται στην ανακοίνωση. Ο Ζελένσκι είχε τηλεφωνικές συνομιλίες με τους ηγέτες της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας την Παρασκευή. Στη συνέχεια, ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι οι «φίλοι και εταίροι» της Ουκρανίας παραμένουν προσηλωμένοι στην εξασφάλιση μιας «διαρκούς ειρήνης μια για πάντα».

Ούτε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ούτε ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, θα παραστούν στη σύνοδο κορυφής της G20. Το ευρέως διαδεδομένο ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ περιλαμβάνει προτάσεις που το Κίεβο είχε προηγουμένως αποκλείσει, συμπεριλαμβανομένης της παραχώρησης ανατολικών περιοχών που ελέγχει επί του παρόντος.

Η Ουάσιγκτον πιέζει το Κίεβο να τις αποδεχτεί και έστειλε ανώτερους αξιωματούχους του Πενταγώνου στην Ουκρανία νωρίτερα αυτή την εβδομάδα για να συζητήσουν τις προτάσεις. Ωστόσο, υπάρχει νευρικότητα στην Ευρώπη σχετικά με αυτό που έχει εκληφθεί ως σύνολο όρων που κλίνουν έντονα υπέρ της Μόσχας.

Η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της Ε.Ε. Κάγια Κάλας χαρακτήρισε την προοπτική υιοθέτησής του ως «πολύ επικίνδυνη στιγμή». Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Ολοι θέλουμε να τελειώσει αυτός ο πόλεμος, αλλά το πώς θα τελειώσει έχει σημασία. Η Ρωσία δεν έχει κανένα νόμιμο δικαίωμα σε οποιεσδήποτε παραχωρήσεις από τη χώρα στην οποία εισέβαλε, τελικά οι όροι οποιασδήποτε συμφωνίας εναπόκεινται στην απόφαση της Ουκρανίας».