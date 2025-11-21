Reuters: Πιέσεις Τραμπ σε Ζελένσκι για να υπογράψει ως την Πέμπτη - Απειλεί να «κόψει» πληροφορίες και όπλα

Μεγαλώνει η πίεση των ΗΠΑ προς την Ουκρανία για τον τερματισμό του πολέμου, προκειμένου να αποδεχθεί το πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας που θα επιτευχθεί με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, δήλωσαν στο Reuters δύο άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Μάλιστα, όπως αναφέρουν οι ΗΠΑ έχουν βάλει στο τραπέζι ακόμα και το ενδεχόμενο να διακόψουν την ανταλλαγή πληροφοριών και την προμήθεια όπλων προς την Ουκρανία.

Σύμφωνα με τις πηγές, οι ΗΠΑ θέλουν η Ουκρανία να υπογράψει το πλαίσιο συμφωνίας μέχρι την επόμενη Πέμπτη.

Οι ΗΠΑ παρουσίασαν ένα σχέδιο 28 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, το οποίο υποστηρίζει ορισμένες από τις κύριες απαιτήσεις της Ρωσίας στον πόλεμο. Προβλέπει ότι το Κίεβο θα παραχωρήσει στη Ρωσία τις επαρχίες Ντονέτσκ και Λουχάνσκ και ότι η Μόσχα θα επανενταχθεί στη G8. Επίσης, η Ουκρανία θα περιορίσει το μέγεθος του στρατού της και θα αποκλειστεί από το ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ, ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εργάστηκαν «διακριτικά» για την κατάρτιση του σχεδίου επί σχεδόν έναν μήνα.

Αντιπροσωπεία ανώτερων στρατιωτικών αξιωματούχων των ΗΠΑ συναντήθηκε με τον Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Κίεβο την Πέμπτη για να συζητήσουν μια πορεία προς την ειρήνη. Ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ουκρανία και ο επικεφαλής δημοσίων σχέσεων του στρατού που ταξίδευε με την αντιπροσωπεία χαρακτήρισαν τη συνάντηση ως επιτυχημένη και δήλωσαν ότι η Ουάσινγκτον ζήτησε ένα «επιθετικό χρονοδιάγραμμα» για την υπογραφή ενός εγγράφου μεταξύ των ΗΠΑ και της Ουκρανίας.

Ευρώπη: Έχουμε σχέδιο δύο σημείων

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες, οι οποίοι δεν ενημερώθηκαν για το σχέδιο των 28 σημείων που παρουσιάστηκε την Πέμπτη στην Ουκρανία, εξέφρασαν την ισχυρή τους υποστήριξη στο Κίεβο. Ο Βρετανός Κιρ Στάρμερ, ο Γερμανός Φρίντριχ Μερτς και ο Γάλλος Εμανουέλ Μακρόν είχαν κοινή τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ζελένσκι.

Το σχέδιο της Ευρώπης αποτελείται από μόνο από δύο σημεία, δήλωσε η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας: αποδυνάμωση της Ρωσίας και υποστήριξη της Ουκρανίας.

Αμερικανοί αξιωματούχοι, υπερασπιζόμενοι το σχέδιό τους, δήλωσαν ότι συντάχθηκε μετά από διαβουλεύσεις με τον Ρουστέμ Ούμεροφ, γραμματέα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας, στενό σύμμαχο του Ζελένσκι που διετέλεσε υπουργός Άμυνας μέχρι τον Ιούλιο.

«Αυτό το σχέδιο συντάχθηκε αμέσως μετά από συζητήσεις με ένα από τα ανώτερα μέλη της κυβέρνησης του Προέδρου Ζελένσκι, τον Ρουστέμ Ούμεροφ, ο οποίος συμφώνησε με το μεγαλύτερο μέρος του σχεδίου, αφού έκανε αρκετές τροποποιήσεις, και το παρουσίασε στον Πρόεδρο Ζελένσκι», δήλωσε την Πέμπτη ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος.

Ωστόσο, ο Ούμεροφ δήλωσε την Παρασκευή ότι δεν είχε συζητήσει τους όρους του σχεδίου, πόσο μάλλον να τους έχει εγκρίνει, όπως σημειώνει το Reuters.

«Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μου στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο ρόλος μου ήταν τεχνικός — οργάνωση συναντήσεων και προετοιμασία του διαλόγου. Δεν παρείχα καμία αξιολόγηση ή, ακόμη περισσότερο, έγκριση κανενός σημείου. Αυτό δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητές μου και δεν αντιστοιχεί στη διαδικασία», έγραψε στο Telegram.

Μετά τη συνάντηση με μια αμερικανική αντιπροσωπεία που επισκέπτεται την Παρασκευή, ο Ούμεροφ δήλωσε ότι το Κίεβο δεν θα δεχτεί ένα σχέδιο που παραβιάζει την κυριαρχία του.