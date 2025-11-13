Μητσοτάκης για νέα αεροσκάφη της Πυροσβεστικής: Η μεγαλύτερη επένδυση στην ανθεκτικότητα της πατρίδας μας

«Με πολύ μεγάλη χαρά υποδεχόμαστε σήμερα τα πρώτα ιδιόκτητα αεροσκάφη στην ιστορία του Πυροσβεστικού Σώματος», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

«Με πολύ μεγάλη χαρά υποδεχόμαστε σήμερα τα πρώτα ιδιόκτητα αεροσκάφη στην ιστορία του Πυροσβεστικού Σώματος», ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην εκδήλωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την παραλαβή τριών αεροσκαφών Diamond DA62 MPP του Πυροσβεστικού Σώματος, στο Αεροδρόμιο Μεγάρων.

Τόνισε ότι πρόκειται για μία συμβολική στιγμή καθώς αυτή η τελετή σηματοδοτεί το πρώτο βήμα εφαρμογής και υλοποίησης του πιο φιλόδοξου προγράμματος αναβάθμισης των εναερίων μέσων Πολιτικής Προστασίας στην ιστορία της πατρίδας μας .

Αναφέρθηκε στο πρόγραμμα ΑΙΓΙΣ που όπως είπε σχεδιάστηκε με πολύ προσοχή από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και είναι πράγματι ένα εξαιρετικά φιλόδοξο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται κι από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Ταυτόχρονα, όπως είπε, συνιστά τη μεγαλύτερη επένδυση στην ανθεκτικότητα της πατρίδας μας στην ιστορία της. Επεσήμανε ότι είναι και μία επένδυση απολύτως απαραίτητη αν λάβουμε υπόψιν τις κρίσεις που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε και όσο η μάχη με την κλιματική αλλαγή γίνεται πιο δύσκολη τόσο πρέπει και εμείς να αναβαθμίζουμε τα μέσα που έχουμε και θέτουμε στη διάθεση των ανθρώπινων πόρων προκειμένου να επιτελέσουν τη δική τους αποστολή.

Δήλωσε εντυπωσιασμένος από τις επιχειρησιακές δυνατότητες των νέων αεροσκαφών που παρελήφθησαν σήμερα, λέγοντας ότι συνιστούν όχι απλά μια ποιοτική αλλαγή αλλά ένα ποιοτικό άλμα σε σχέση με τις δυνατότητες των προηγούμενων ιπτάμενων μέσων που είχαμε στη διάθεσή μας.

Τόνισε επίσης ότι το κόστος πτήσης είναι πολύ χαμηλότερο σε σχέση με τα μέσα που είχαμε μέχρι σήμερα καθώς και ότι η εσωτερική και εξωτερική ασφάλεια αντιμετωπίζεται πια μέσα από ένα ενιαίο δόγμα. «Αυτό σημαίνει ότι αν κριθεί πως τα μέσα αυτά πρέπει να χρησιμοποιηθούν και για άλλες αποστολές όπως η επιτήρηση των συνόρων αυτό θα γίνει, κάτι που πολλαπλασιάζει συνολικά την ισχύ της πατρίδας μας», τόνισε.

Ο πρωθυπουργός είπε ότι τα αεροπλάνα που παραλαμβάνονται σήμερα είναι το πρώτο βήμα, θα ακολουθήσουν και σύγχρονα ιδιόκτητα ελικόπτερα κατάσβεσης (τα δύο πρώτα θα παραληφθούν το καλοκαίρι του 2026) και το πλέον εμβληματικό έργο που πραγματοποιείται αυτή τη στιγμή, όπως τόνισε, είναι η δραστική ανανέωση του στόλου των πυροσβεστικών αεροσκαφών, η αναβάθμιση των παλιών Canadair αλλά κυρίως η απόκτηση 5+2, επτά συνολικά καινούργιων Canadair 515. Τόνισε ότι το πρώτο νέο Canadair 515 το οποίο θα κατασκευαστεί -με τον κωδικό GreeceOne-, θα παραδοθεί στην Πολεμική μας Αεροπορία το 2028 με επιχειρησιακές δυνατότητες σημαντικά αναβαθμισμένες συμπεριλαμβανομένης και της δυνατότητας να επιχειρεί το βράδυ που αλλάζει τη δυνατότητα την οποία έχουμε να μπορούμε να σβήνουμε φωτιές καθ' όλη τη διάρκεια του 24ώρου.

Ο πρωθυπουργός ευχαριστώντας τα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος με την ολοκλήρωση της Αντιπυρικής Περιόδου για το 2025 έκανε λόγο για συγκρατημένη αισιοδοξία με το βλέμμα στραμμένο στον σχεδιασμό της νέας αντιπυρικής περιόδου.

Ευχαριστίες εξέφρασε και προς το Υπερταμείο και μίλησε για θεσμική κατάρτιση για την ελληνική Δημοκρατία το ότι «μπορέσαμε να υλοποιήσουμε και υλοποιούμε ένα τόσο φιλόδοξο έργο με απόλυτη διαφάνεια και με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα, ένα επίτευγμα και μια παρακαταθήκη για διαγωνισμούς που θα κληθούμε να τρέξουμε στο μέλλον, αν σκεφτείτε ότι από την προκήρυξη αυτού του διαγωνισμού μέχρι την παράδοση των τριών αεροσκαφών μεσολάβησαν λιγότερο από δύο χρόνια».

«Να είναι καλοτάξιδα τα καινούργια αεροσκάφη. Εύχομαι κ. Αρχηγέ καλές προσγειώσεις και με την ευχή ότι θα ακολουθήσουν πολλές ακόμα σημαντικές αναβαθμίσεις στον εξοπλισμό του Πυροσβεστικού Σώματος. Εξάλλου αποδείξαμε ότι ως προς το ανθρώπινο δυναμικό εννοούμε αυτά τα οποία λέμε με τις σημαντικές αυξήσεις οι οποίες ήδη έχουν δοθεί τους ενστόλους μας ως ελάχιστη αναγνώριση της τεράστιας υπηρεσίας την οποία προσφέρετε στην πατρίδα».

Κεφαλογιάννης: «Πολυεργαλεία ασφάλειας και συντονισμού - Σημαντικό δημοσιονομικό όφελος»

Τα πρώτα τρία υπερσύγχρονα ιδιόκτητα αεροσκάφη που προμηθεύεται η χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος "Αιγίς" παρέλαβε το Πυροσβεστικό Σώμα σήμερα κατά τη διάρκεια ειδικής τελετής στο αεροδρόμιο των Μεγάρων παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Πρόκειται για αεροσκάφη επιτήρησης τύπου Diamond DA62 MPP, που, όπως τόνισε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης, αποτελούν μια επιχειρησιακή αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας, που ουσιαστικά ξεκινάει σήμερα.

Ο κ. Κεφαλογιάννης σημείωσε ότι τα συγκεκριμένα αεροσκάφη είναι πολυεργαλεία ασφάλειας και συντονισμού, που μπορούν να υπηρετήσουν διαφορετικές αποστολές με τον ίδιο σκοπό, στην ουσία την προστασία της ζωής, του περιβάλλοντος και των περιουσιών. Θα αξιοποιούνται για επιτήρηση δασών και πρόληψη πυρκαγιών, για παρακολούθηση πλημμυρικών ή σεισμικών φαινομένων, για έρευνα και διάσωση, για εκτίμηση ζημιών και συντονισμό επιχειρήσεων στις φυσικές καταστροφές και όταν το απαιτούν οι συνθήκες, για ενίσχυση της επιτήρησης των συνόρων ή την υποστήριξη αποστολών των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας.

Ο υπουργός τόνισε μεταξύ άλλων ότι «με τα αεροσκάφη αυτά εξασφαλίζεται και σημαντικό δημοσιονομικό όφελος, καθώς καταναλώνουν σημαντικά λιγότερα καύσιμα, απαιτούν μικρότερο προσωπικό υποστήριξης, χαμηλότερο κόστος συντήρησης και παρέχουν πολλαπλάσιες ώρες πτήσεις μέσα στον ίδιο οικονομικό προϋπολογισμό. Αυτό σημαίνει στην πράξη ότι η Πολιτική Προστασία μπορεί να πετάει πιο συχνά, να επιτηρεί μεγαλύτερες εκτάσεις, να ανταποκρίνεται ταχύτερα σε κάθε συμβάν χωρίς να αυξάνει τις δαπάνες της. Έτσι η επένδυση σε νέα μέσα δεν απορροφά πόρους αλλά στην ουσία δημιουργεί νέους πόρους και νέο δημοσιονομικό χώρο».

Καταλήγοντας ο κ. Κεφαλογιάννης επεσήμανε ότι η επένδυση αυτή δεν είναι ένα μεμονωμένο έργο, προηγήθηκαν και θα ακολουθήσουν σύντομα και άλλες στο πλαίσιο του πιο φιλόδοξου και μεγάλου προγράμματος ενίσχυσης της Πολιτικής Προστασίας, του προγράμματος "Αιγίς".

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ