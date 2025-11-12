Πολιτική | Ελλάδα

Μητσοτάκης: Οι νέοι δε στηρίζονται με λόγια αλλά με πράξεις

Ο πρωθυπουργός υπενθυμίζει το μέτρο του μηδενισμού του φόρου εισοδήματος για τους νέους έως 25 ετών με εισόδημα έως 20.000 ευρώ.

«Οι νέοι δε στηρίζονται με λόγια αλλά με πράξεις, γιατί σας θέλουμε πρωταγωνιστές σε μία Ελλάδα που αλλάζει», υπογραμμίζει σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και συγκεκριμένα στην πλατφόρμα του Tik tok ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος υπενθυμίζει το μέτρο του μηδενισμού του φόρου εισοδήματος για τους νέους έως 25 ετών με εισόδημα έως 20.000 ευρώ, που ανακοίνωσε από το βήμα της ΔΕΘ στις αρχές του περασμένου Σεπτεμβρίου.

Μάλιστα, στην ίδια ανάρτηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης επικαλέστηκε το παράδειγμα νέου με καθαρό εισόδημα 980 ευρώ. «Από 1η Ιανουαρίου ο καθαρός μισθός του θα αυξηθεί κατά 91 ευρώ και θα πάει στα 1071 ευρώ, δηλαδή σε ετήσια βάση η αύξηση θα είναι 1.300 ευρώ, δηλαδή πάνω από ένα μισθό τον χρόνο», σημείωσε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.

Στηρίζουμε τους νέους με πράξεις, όχι με μεγάλα λόγια.

Κυριάκος Μητσοτάκης
