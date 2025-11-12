Νέα εγκύκλιος ΓΓΕΕ: Μόνο σε πιστοποιημένα μέσα οι διαφημίσεις του Δημοσίου

Η εγκύκλιος θέτει κανόνες διαφάνειας και νομιμότητας για όλες τις διαφημιστικές και επικοινωνιακές αναθέσεις του Δημοσίου.

Νέα ερμηνευτική εγκύκλιο, η οποία θέτει κανόνες διαφάνειας και νομιμότητας για όλες τις διαφημιστικές και επικοινωνιακές αναθέσεις του Δημοσίου εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης (ΓΓΕΕ) της Προεδρίας της Κυβέρνησης

Η εγκύκλιος πιστώνεται στον Γενικό Γραμματέα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης Δημήτρη Κιρμικίρογλου, ο οποίος είχε την πρωτοβουλία για τη διαμόρφωση του ερμηνευτικού πλαισίου και την καθοδήγηση των υπηρεσιών, ενώ εκδόθηκε με εντολή του υφυπουργού στον πρωθυπουργό Παύλου Μαρινάκη.

Η εγκύκλιος αφορά την εφαρμογή του άρθρου 22 του νόμου 5005/2022 (Α΄ 236) με τίτλο «Ενίσχυση δημοσιότητας και διαφάνειας στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο - Σύσταση ηλεκτρονικών μητρώων εντύπου και ηλεκτρονικού Τύπου».

Σύμφωνα με αυτή, όλες οι καταχωρίσεις, διαφημίσεις και προβολές του Δημοσίου και των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης θα πρέπει να πραγματοποιούνται αποκλειστικά σε μέσα ενημέρωσης που είναι εγγεγραμμένα στα Μητρώα Έντυπου και Ηλεκτρονικού Τύπου (Μ.Ε.Τ. και Μ.Η.Τ.) της Γενικής Γραμματείας. Η μη συμμόρφωση επιφέρει αυτοδίκαιη ακυρότητα της σχετικής σύμβασης ή εντολής δαπάνης.

Παράλληλα, οι αρμόδιες υπηρεσίες των φορέων υποχρεούνται να ελέγχουν ότι η εγγραφή του μέσου είναι ενεργή τη στιγμή της ανάθεσης.

Η εγκύκλιος κοινοποιείται σε όλους τους αρμόδιους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης -υπουργεία, αποκεντρωμένες διοικήσεις, περιφέρειες, δήμους- καθώς και σε οργανισμούς και θεσμούς του χώρου των ΜΜΕ, όπως η ΕΡΤ, το ΑΠΕ-ΜΠΕ και η Ένωση Εταιρειών Διαφήμισης και Επικοινωνίας Ελλάδος (ΕΔΕΕ), καθώς και στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, ενισχύοντας τον μηχανισμό ελέγχου και διασφαλίζοντας τη σωστή δημοσιονομική διαχείριση.

Η εγκύκλιος δίνει σαφείς οδηγίες στις υπηρεσίες του Δημοσίου για τη διαδικασία επιλογής μέσων και προβολών, με στόχο την αποτροπή αθέμιτων πρακτικών και παρακάμψεων του πλαισίου διαφάνειας.

Η μη συμμετοχή στο Μητρώο συνεπάγεται αποκλεισμό από τις δημόσιες διαφημιστικές καμπάνιες, γεγονός που διασφαλίζει ισότιμους όρους για όλα τα πιστοποιημένα μέσα και τερματίζει τις στρεβλώσεις που χαρακτήριζαν επί χρόνια την αγορά.

Όπως αναφέρεται στο έγγραφο, οι υπηρεσίες καλούνται να «διασφαλίσουν την πιστή τήρηση του θεσμικού πλαισίου, ώστε να διαφυλάσσεται η νομιμότητα, η διαφάνεια και η ορθή δημοσιονομική διαχείριση».

Οι κατάλογοι των πιστοποιημένων επιχειρήσεων στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης στις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

https://mt.media.gov.gr/submissions/MET/public/

και

https://mt.media.gov.gr/submissions/MHT/public/

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ