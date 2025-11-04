Διπλωματικές επαφές από Κρεμλίνο και Λούλα απέναντι σε εισβολή των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα

«Δεν θέλω να φτάσουμε σε μια χερσαία εισβολή» στη Βενεζουέλα από τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ, επανέλαβε ο Λούλα, σε συνέντευξη που παραχώρησε σε διεθνή πρακτορεία στο Μπελέμ, όπου θα διεξαχθεί αυτόν τον μήνα η σύνοδος του ΟΗΕ για το κλίμα COP30.

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, τάχθηκε σήμερα κατά μιας ενδεχόμενης χερσαίας εισβολής των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και επανέλαβε ότι είναι διατεθειμένος να μεσολαβήσει μεταξύ των δύο χωρών.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, έχει διατάξει την ανάπτυξη μεγάλης ναυτικής δύναμης στην Καραϊβική, στο πλαίσιο, όπως λέει, της καταπολέμησης της διακίνησης ναρκωτικών. Σύμφωνα με το Καράκας, ο στόχος του είναι να ανατρέψει την κυβέρνηση του Νικολάς Μαδούρο.

Εξάλλου, ο Λούλα είπε ότι θα τηλεφωνήσει ξανά στον Αμερικανό ομόλογό του εάν δεν επιτευχθεί πρόοδος στις συνομιλίες μεταξύ των χωρών, μέχρι το τέλος της COP30.

Λούλα και Τραμπ συναντήθηκαν στη Μαλαισία τον Οκτώβριο, σε μια προσπάθεια να πέσει η ένταση αφού τον Αύγουστο οι ΗΠΑ αύξησαν τους δασμούς στα εισαγόμενα προϊόντα από τη Βραζιλία στο 50%, από 10%.

«Έφυγα από τη συνάντηση με τον πρόεδρο Τραμπ βέβαιος ότι θα καταλήγαμε σε συμφωνία», είπε ο Λούλα. «Του είπα ότι ήταν πολύ σημαντικό να ξεκινήσουν γρήγορα οι διαπραγματεύσεις μας», πρόσθεσε.

Ο αντιπρόεδρος Ζεράλντο Αλκμίν και ο υπουργός Οικονομικών Φερνάντο Χαντάντ είναι έτοιμοι για έναν νέο γύρο διαπραγματεύσεων και θα μπορούσαν να πάνε στις ΗΠΑ, εάν χρειαστεί. «Όταν τελειώσει η COP30, εάν η συνάντηση μεταξύ των δικών μου και των δικών του διαπραγματευτών δεν έχει προγραμματιστεί ακόμη, θα τηλεφωνήσω ξανά στον Τραμπ», δήλωσε.

Παράλληλα, η Μόσχα παραμένει σε διαρκή επαφή με το Καράκας σχετικά με την κρίση μεταξύ ΗΠΑ και Βενεζουέλας, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφους εάν η Ρωσία παρέχει βοήθεια στη Βενεζουέλα, ο Πεσκόφ ανέφερε ότι «έχουμε διαρκείς επαφές εργασίας» με το Καράκας, χωρίς να υπεισέλθει σε περαιτέρω λεπτομέρειες, όπως μεταδίδει το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Την Κυριακή, ο Πεσκόφ τόνισε πως η Ρωσία επιθυμεί να μην υπάρξει κλιμάκωση της κρίσης μεταξύ ΗΠΑ και Βενεζουέλας και να μην προκύψουν νέες εστίες σύγκρουσης στην περιοχή. Παράλληλα, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε την «υπέρμετρη στρατιωτική βία» των ΗΠΑ στην Καραϊβική και επιβεβαίωσε την υποστήριξή της Μόσχας στην κυβέρνηση της Βενεζουέλας.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο βενεζουελάνος ομόλογός του Νικολάς Μαδούρο υπέγραψαν συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης τον Μάιο.