Κυρανάκης για προμήθεια 125 ηλεκτρικών λεωφορείων: Νέος στόλος, προσλήψεις οδηγών, πύκνωση δρομολογίων

Ο κ. Κυρανάκης είπε ότι η προμήθεια αυτή των 125 οχημάτων εντάσσεται στην μεγάλη προσπάθεια που έχει ξεκινήσει από το 2019 για την ανανέωση του στόλου. Εκείνη την εποχή εκτός κάποιων λίγων λεωφορείων που ήταν κατασκευής 2011, η πλειοψηφία του στόλου ήταν κατασκευής της δεκαετίας του 1990, μια εικόνα πλήρους απαξιωτική για τον στόλο των αστικών λεωφορείων που κυκλοφορούσαν.

«Περισσότερα οχήματα, περισσότεροι οδηγοί, πύκνωση δρομολογίων, αυστηρότερη ηλεκτρική επιτήρηση των λεωφορειολωρίδων και νέα τηλεματική υπηρεσία για την εξυπηρέτηση του κοινού» περιλαμβάνει ο στρατηγικός στόχος, ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης ενημερώνοντας την Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου «για την προς υπογραφή σύμβαση για την προμήθεια 125 απλών ηλεκτρικών αστικών οχημάτων 12 μέτρων και παρελκομένων τους σύμφωνα με τον διενεργηθέντα ηλεκτρονικό διαγωνισμό (υπ' αριθμ. 21540/06.02.2025 Διακήρυξη)».

Ανανέωση του στόλου

Επί κυβέρνησης ΝΔ, σημείωσε ο αναπληρωτής υπουργός ακολουθείται και δεν έχει αλλάξει μια ενιαία στρατηγική για την ανανέωση του στόλου σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Αυτή την στιγμή στην Αττική, είπε ο αναπληρωτής υπουργός έχουμε στα δρομολόγια των γραμμών, 100 νέα λεωφορεία φυσικού αερίου Iveco 18 μέτρων, 200 νέα λεωφορεία φυσικού αερίου Μenarini, 140 ηλεκτρικά λεωφορεία στην Αθήνα, 100 ηλεκτρικά λεωφορεία Midi, 100 ηλεκτρικά λεωφορεία 18 μέτρων και 100 λεωφορεία 12 μέτρων και άλλα 110 λεωφορεία στην Θεσσαλονίκη Euro6. Και σ' αυτό τον νέο στόλο έρχονται να προστεθούν από αυτό τον διαγωνισμό 125 απλών ηλεκτρικών αστικών οχημάτων 12 μέτρων, συν 200 καινούρια λεωφορεία της Κοινοπραξίας. Συνολικά, επισήμανε ο κ. Κυρανάκης αυτά μας αθροίζουν ένα στόλο 1.050 καινούριων λεωφορείων στην Αττική, αριθμός ίσος με τον αριθμό που καθημερινά κυκλοφορούν στις ώρες αιχμής , σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΟΑΣΑ. Στην δε Θεσσαλονίκη το 2019 κυκλοφορούσαν συνολικά 240 οχήματα. Σήμερα κυκλοφορούν 500, δηλαδή περισσότερα από τα διπλάσια εκ των οποίων άνω του 50% είναι καινούρια και η ανανέωση του στόλου θα συνεχιστεί.

Ο αναπληρωτής υπουργός, δεσμεύτηκε ότι από την υλοποίηση αυτής της στρατηγικής ανανέωσης του στόλου «το ερχόμενο καλοκαίρι, θα είναι το πρώτο που κανένα λεωφορείο στην Αθήνα δεν θα κυκλοφορεί χωρίς air condition». Ο κ. Κυρανάκης ανάφερε ότι ο στόχος μας είναι να το 2027 να φτάσουμε να έχουμε περίπου 1.500 νέας τεχνολογίας λεωφορεία στην Αθήνα και να φτάσουμε στους 3.200 οδηγούς, από τους 2.500 ενεργούς οδηγούς που έχουμε σήμερα στην ΟΣΥ (εκτός Κοινοπραξίας).

Αναφορικά με τον διαγωνισμό αυτών των 125 νέων λεωφορείων, ο κ. Κυρανάκης είπε ότι σύμφωνα με την πληροφόρηση που υπάρχει, εάν η σύμβαση αυτή υπογραφεί έως το τέλος Νοεμβρίου και προλάβουμε τις παραγγελίες, η εκτέλεση της σύμβασης αυτή θα έρθει νωρίτερα των 55 ημέρων, και θα τα έχουμε το αργότερα έως το Πάσχα. Σε δε, οποιαδήποτε καθυστέρηση, θα ενεργοποιηθούν οι ποινικές ρήτρες που υπάρχουν, όπως έχει ήδη γίνει σε ανάλογη περίπτωση που σημειώθηκε καθυστέρηση.

Οδηγοί

Ο αναπληρωτής υπουργός, σημείωσε ότι μέχρι τον Μάρτιο του 2025 το ενεργό δυναμικό στην ΟΣΥ ήταν περίπου 3.100 οδηγοί εκ των οποίων 700 είχαν δηλώσει πρόβλημα υγείας που δεν μπορούσαν να οδηγούν. Από τις Επιτροπές Ιατρών που λειτούργησαν αυτός ο αριθμός των 700 κωλυόμενων για λόγους υγείας οδηγών έχει μειωθεί στους 390. Παράλληλα, ο κ. Κυρανάκης υπενθύμισε ότι σύμφωνα με το Νόμο του Σεπτεμβρίου, όποιος δηλώνει ότι δεν μπορεί για λόγους υγείας πλέον να είναι ενεργός οδηγός, να του στερείται το δίπλωμα οδήγησης γιατί δεν μπορεί να υπάρχει διάκριση σε θέματα επικινδυνότητα ικανότητας οδήγησης.

Ο κ. Κυρανάκης ανακοίνωσε ότι «αυτή ή την επόμενη εβδομάδα, θα βγει η προκήρυξη για νέο διαγωνισμό μέσω ΑΣΕΠ πρόσληψης 300 νέων οδηγών » σημειώνοντας ότι όσοι εκδηλώσουν ενδιαφέρον, έχουν τις προδιαγραφές και μετά από εκπαίδευση θα προσληφθούν όλοι γιατί έχουμε απόλυτη ανάγκη από οδηγούς. Επίσης, για το 2026 έχει ζητηθεί η πρόσληψη επιπλέον 418 οδηγών. Με αυτές τις δύο προσλήψεις είπε ο αναπληρωτής υπουργός « θα συμπληρωθεί ο αριθμός των περίπου 3.200 οδηγών που έχει ανάγκη ο οργανισμός για να μειωθούν οι χρονο-αποστάσεις των δρομολογίων έως και 40%»

Για την αντιμετώπιση των ελλείψεων οδηγών που υπάρχει διεθνώς, ο κ. Κυρανάκης ανέφερε ότι η ΟΣΥ θα αναλάβει το σύνολο της δαπάνης εκπαίδευσης ενός νέου οδηγού με δική της Σχολή, με την ρήτρα ότι ο εκπαιδευόμενος θα παραμένει για 5 χρόνια στο τιμόνι ενεργός και εάν θελήσει να αποχωρήσεις από την ΟΣΥ θα πρέπει να πληρώνει τα έξοδα εκπαίδευσής του. Πρόκειται, είπε ο αναπληρωτής υπουργός, για ένα πρωτοποριακό σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρόγραμμα που θα υλοποιηθεί, καθώς η ΟΣΥ έχει αυτή την επιχειρησιακή δυνατότητα.

Ο αναπληρωτής υπουργός, επίσης ανέφερε ότι «είμαστε σε συνεννοήσεις με το Υπουργείου Οικονομικών για να μπορέσουμε να υπάρξει κάποια αύξηση στους μισθούς προκειμένου έτσι να αυξηθούν και τα κίνητρα προσέλκυσης οδηγών στον Οργανισμό».

Υποδομή για τα ηλεκτρικά λεωφορεία

Απαντώντας σε ερωτήσεις βουλευτών σχετικά με την υποδομή των ηλεκτρικών φορτιστών για τα λεωφορεία, ο κ. Κυρανάκης ανέφερε ότι έχουμε 70 +50 φορτιστές και επιπροσθέτως θα έχουμε άλλους 50 από αυτή την προμήθεια. Η ΟΣΥ έχει σύμβαση με τον ΔΕΔΔΗΕ και την ΔΕΗ ως πάροχο άρα πληρούνται οι προϋποθέσεις για την αδειοδότηση των σταθμών φόρτισης που απαιτεί ο Νόμος. Η τεχνική εκπαίδευση του προσωπικού για τις τεχνικές προδιαγραφές των φορτιστών έχει προηγηθεί και μαζί με αυτούς που θα παραλάβουμε θα έχουμε 5 αμαξοστάσια με ηλεκτρικούς σταθμούς φόρτισης. Επίσης υπάρχει σήμερα εκπαιδευμένο προσωπικό στην ΟΣΥ για τις επισκευές και την καθημερινή συντήρηση των ηλεκτρικών λεωφορείων καθώς και σήμερα συντηρούν τα ήδη 140 ηλεκτρικά οχήματα της ίδιας εταιρείας που έχει η ΟΣΥ που είναι ήδη στην κίνηση. Για τις μπαταρίες των οχημάτων, σύμφωνα με την σύμβαση που υπογράφεται, προβλέπει εγγύηση αντικατάστασης για 99 μήνες, δηλαδή κοντά για 9,5χρόνια. Ερωτηθείς σχετικά με την υπάρχουσα μίσθωση λεωφορείων μέσω leasing ανάφερε ότι αυτή οδεύει έτσι και αλλιώς προς την ολοκλήρωσή της, υπήρξε όμως χρήσιμο το πρόγραμμα αυτό γιατί διευκόλυνε σε χρόνο και κόστος στις καθημερινές συντηρήσεις των οχημάτων. Σήμερα μάλιστα μετά από αίτημα και των εργαζομένων στην ΟΣΥ η συντήρηση του στόλου αυτών των οχημάτων γίνεται εντός των αμαξοστασίων από το τεχνικό προσωπικό της ΟΣΥ και η εταιρεία του leasing καταβάλει στο δημόσιο το αντίστοιχο ποσό.

Τρόλεϊ

Ο κ. Κυρανάκης σχετικά με το σχέδιο για την κατάργηση των τρόλεϊ από την Αθήνα, ανέφερε ότι υπάρχει ένα εγκεκριμένο κονδύλι του ΕΣΠΑ, ύψους 100 εκατ. ευρώ. Υπάρχει επιστημονική μελέτη του ΟΑΣΑ με στοιχεία η οποία αναφέρει ότι το κόστος των τρόλεϊ είναι 5,5 ευρώ ανά οχηματοχιλιόμετρο και 2,5 ευρώ ανά οχηματοχιλιόμετρο ηλεκτρικού λεωφορείου. Δηλαδή το 1 εκατομμύρια οχηματοχιλιόμετρα των τρόλεϊ μας κοστίζουν 5,5 εκατ. ευρώ ενώ το αντίστοιχο έργο με ηλεκτρικά λεωφορεία 2,5 εκατ. ευρώ και αυτό το επιπλέον κόστος λειτουργίας το πληρώνει ο φορολογούμενος. Παράλληλα, σημείωσε ότι η σχέση κόστους αγοράς νέων τρόλεϊ - ηλεκτρικών λεωφορείων είναι δύο προς τρία αντίστοιχα, άρα με τα ίδια χρήματα μπορούμε να προμηθευτούμε περισσότερα ηλεκτρικά λεωφορεία και να πυκνώσουμε τις γραμμές που εξυπηρετούν σήμερα τα τρόλεϊ. Επίσης, ο κ. Κυρανάκης παρατήρησε ότι το δίκτυο καλωδίων στην Αττική απαιτεί συντήρηση πολλών εκατομμύριών ευρώ ετησίως. Ένα δε μεγάλο μέρος αυτού του δικτύου έχει φτάσεις τα όριά του και χρειάζεται αντικατάσταση που εκτιμάται σε 20 εκατ. ευρώ. Η κάλυψη των ίδιων οχηματοχιλιομέτρων με δίκτυο φορτιστών για τα ηλεκτρικά λεωφορεία απαιτείται πολύ μικρότερο κόστος. Ο διαγωνισμός που έχει βγει, είπε ο αναπληρωτής υπουργός αφορά την αποξήλωση κάποιων καλωδίων του δικτύου των τρόλεϊ και την συντήρηση όσων θα παραμείνουν καθώς όπως έχουμε εξηγήσει θα αφαιρεθεί το εναέριο δίκτυο καλωδίων στο κέντρο Αθήνας και Πειραιά όπως και σε ορισμένες διασταυρώσεις με πολυπλοκότητα καλωδίων και θα παραμείνουν κάποιες ευθείες όπως είναι οι λεωφόροι Συγγρού , Κηφισίας και Πατησίων που έχουν νεότερο δίκτυο καλωδίων και δεν χρειάζεται αντικατάσταση. Και με κάποια οχήματα νέας τεχνολογίας που υπάρχουν μπορούμε να κρατήσουμε τα ίδια δρομολόγια που θα μπορούν να φορτίζουν για λίγο από τις εναέριες γραμμές και να βγαίνουν από το δίκτυο και να ξανά εισέρχονται σε αυτό. Από τον υφιστάμενο στόλο των 198 τρόλεϊ, είπε ο αναπληρωτής υπουργός τα παλαιά που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο τους καταργούνται τα υπόλοιπα που έχουν χρόνο λειτουργίας ακόμη πυκνώνουν τα δρομολόγια και για τις υπόλοιπες γραμμές αντικαθιστούμε τα οχήματα με ηλεκτρικά λεωφορεία. Δεν θα υπάρξει καμία μείωση στα δρομολόγια, αντίθετα θα έχουμε περισσότερα και με μιρκότερο κόστος.

Λεωφορειολωρίδες

Για την επιτήρησης της αποκλειστική χρήση των λεωφορειολωρίδων από τα ΜΜΜ, ο κ. Κυρανάκης είπε ότι έχουν εγκατασταθεί οι πρώτες δέκα κάμερες και έχουν αρχίσει να βεβαιώνονται ηλεκτρονικά οι παραβάσεις. Παράλληλα έχει βγει διαγωνισμός για προμήθεια 600 κάμερών για τα λεωφορεία που εκτελούν διαδρομές εντός λεωφορειολωρίδων.

Ο κ. Κυρανάκης, επίσης, προανάγγειλε ότι θα υπάρξει μια ανανεωμένη εφαρμογή για την Τηλεματική, ώστε οι επιβάτες να έχουν ορθή ενημέρωση για τις αφίξεις των λεωφορείων στις στάσεις και τα δρομολόγια, ώστε να μην περιμένουν άσκοπα στις στάσεις και να ταλαιπωρούνται.

Ο αναπληρωτής υπουργός σχετικά με την μείωση των δρομολογίων ανέφερε ότι αυτό έχει αρχίσει να αντιστρέφεται και η τάση γίνεται αυξητική.

Κατά την συνεδρίαση πάντως, υπήρξε ένταση με τους βουλευτές της Αντιπολίτευσης σχετικά με το εξώδικο που έστειλε ο αναπληρωτής υπουργός σε συνδικαλιστή του ΟΣΕ σχετικά με το κεντρικό κτήριο του Οργανισμού στην οδό Καρόλου, στο κέντρο της Αθήνας. Ο κ. Κυρανάκης υπεραμύνθηκε της ενέργειάς του να υπερασπίζεται και με νομικά μέσα όταν θίγεται η ηθική του ακεραιότητα με ψευδείς κατηγορίες. Για το κτήριο της Καρόλου, είπε ότι υπήρχαν πολλά παράπονα από εργαζόμενους για τις συνθήκες ασφάλειας πρόσβασής τους σε αυτό από εξαρτημένα άτομα που διαβιούν στους γύρω δρόμους. Στο πλαίσο αυτό τέθηκε ένα ερωτηματολόγιο στους εργαζόμενους εάν επιθυμούν την μετακίνηση των γραφείων σε άλλη περιοχή. Περίπου το 65% των εργαζομένων απάντησε αρνητικά άρα δεν υπάρχει κανένα θέμα και ο ΟΣΕ δεν μετακινείται από την Καρόλου. Η βουλευτής της Νέας Αριστεράς Πέτη Πέρκα που έθεσε το θέμα του εξωδικού, ανέφερε ότι πολιτικά ο υπουργός δεν μπορεί να στρέφεται με εξώδικα και αγωγές σε συνδικαλιστές. Έχει όλα τα μέσα να αντικρούσει ότι θεωρεί ψευδές εναντίον του δημόσια μέσα από μια ανακοίνωση ή δήλωση. Σχετικά με την κίνηση για το κτήριο της Καρόλου του ΟΣΕ αντέτεινε ότι αλλοίμονο εάν το Κράτος δεν μπορεί να εποπτεύσει την ασφάλεια και την τάξη σε ένα κεντρικό σημείο της Αθήνας, να απομακρύνει τα επικίνδυνα άτομα και φτάνει να σκέφτεται να μετακινήσει τις δημόσιες υπηρεσίες του. Η κυρία Πέρκα μάλιστα είπε ότι αυτά όλα δεν μας πείθουν ότι υπάρχει σχέδιο απομάκρυνσης του ΟΣΕ από το κτήριο της Καρόλου για να δοθεί σε ιδιώτες για αξιοποίηση