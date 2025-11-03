Αμερικανικά deals στο LNG: Ποιοι κολοσσοί καταφθάνουν στην Αθήνα - «Πύλη» εισόδου η Ελλάδα

Ο Κάθετος Διάδρομος και η αμερικανική χρηματοδότηση. Και τέσσερις υπουργοί των ΗΠΑ. Επέλαση Cheniere, ExxonMobil, ConocoPhillips, Venture Global, Google και Amazon.

Σε ορόσημο για την αλλαγή του «χάρτη» τροφοδοσίας της Ευρώπης με φυσικό αέριο, αλλά και για την ενίσχυση της γεωστρατηγικής θέσης της Ελλάδας στην περιοχή, αναμένεται να εξελιχθεί η 6η Σύνοδος της Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια (P-TEC), που θα λάβει χώρα στις 6-7 Νοεμβρίου στην Αθήνα.

Κι αυτό γιατί, όπως έχει ήδη γράψει εγκαίρως το Insider.gr, η διοργάνωση δεν θα αποτελέσει απλώς ένα ηχηρό πολιτικό μήνυμα για την περαιτέρω ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας ΗΠΑ – Ευρώπης στο φυσικό αέριο, αλλά πιθανότατα θα αποτελέσει ευκαιρία για νέα deals προς αυτή την κατεύθυνση.

Ισχυρή ένδειξη προς αυτή την κατεύθυνση αποτελεί το γεγονός ότι η πολυπληθής πολιτική αντιπροσωπεία της κυβέρνησης των ΗΠΑ θα συνοδεύεται από εκπροσώπους των μεγαλύτερων ενεργειακών αμερικανικών εταιρειών που παράγουν ή εμπορεύονται LNG. Ενδεικτικά, το «παρών» θα δώσουν αμερικανικοί ενεργειακοί κολοσσοί όπως η Cheniere, η ExxonMobil, η ConocoPhillips και η Venture Global, ενώ από τον χώρο της τεχνολογίας θα συμμετάσχουν η Amazon και η Google.

Κεφάλαια από ΗΠΑ

Μάλιστα, στην προοπτική προμήθειας αερίου από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, εκτός από ευρωπαϊκές εταιρείες, πληροφορίες «δείχνουν» και ελληνικούς ενεργειακούς Ομίλους να ωριμάζουν ανάλογες συμφωνίες προμήθειας. Ένας από τους υποψήφιους φέρεται να είναι η ΔΕΠΑ Εμπορίας, η οποία συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους εισαγωγείς αερίου στη χώρα μας.

Το «κλείδωμα» μακροχρόνιων συμβάσεων με ευρωπαϊκές εταιρείες, όπως έχει αναδείξει το Insider.gr, θα δημιουργούσε θετικές προϋποθέσεις ώστε ο αναπτυξιακός οργανισμός DFC (Development Finance Corporation) του αμερικανικού Δημοσίου να χρηματοδοτήσει έργα αναβάθμισης του Κάθετου Διαδρόμου, ώστε με αφετηρία τη χώρα μας καύσιμο από τις ΗΠΑ να φτάνει μέχρι την Ουγγαρία και στη Σλοβακία.

Σε μία τέτοια περίπτωση, θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο ο ρόλος του Vertical Corridor ως «αρτηρίας» τροφοδοσίας της Ευρώπης με αμερικανικό αέριο και, κατά συνέπεια, ο ρόλος της χώρας μας ως «πύλης» εισαγωγής του καυσίμου.

Δύο παράμετροι επιτάχυνσης

Η προοπτική νέων deals για αμερικανικό LNG εξηγείται από το ότι η Σύνοδος έρχεται σε μία συγκυρία όπου οι Ευρωπαίοι προμηθευτές προετοιμάζονται για την τροφοδοσία της περιοχής με αέριο μετά το τέλος του 2027, όταν θα διακοπεί πλήρως η τροφοδοσία από τη Ρωσία. Παράλληλα, ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την υλοποίηση της συμφωνίας ΕΕ και ΗΠΑ, για ενεργειακές εισαγωγές στην Ευρώπη αξίας 750 δισ. δολαρίων εντός 3ετίας.

Οι δύο αυτές παράμετροι καθιστούν βάσιμη την αισιοδοξία για τη σύναψη συμφωνιών για αμερικανικό LNG, την οποία εξέφρασε σε χθεσινή του δήλωση στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου. Σύμφωνα μάλιστα με τον υπουργό, μία τέτοια εξέλιξη θα ενίσχυε τον ρόλο της Ελλάδας σε κύριο συνδιαμορφωτή του ενεργειακού χάρτη της περιοχής.

Αμερικανική «ψήφος εμπιστοσύνης» στην Ελλάδα

Η ιδιαίτερη βαρύτητα που έχει για τις ΗΠΑ η Σύνοδος αναδεικνύεται από το γεγονός ότι στην Υπουργική Διάσκεψη της P-TEC, που θα διεξαχθεί την Παρασκευή, θα συμμετάσχουν τρία κορυφαία στελέχη της αμερικανικής κυβέρνησης: ο υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ και επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας, Νταγκ Μπέργκαμ, ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, ο υφυπουργός Εξωτερικών για τη Διαχείριση και τους Πόρους, Μάικλ Ρίγας, και ο υφυπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών αρμόδιος για την οικονομική ανάπτυξη, την ενέργεια και το περιβάλλον, Τζέικομπ Χέλμπεργκ.

Παράλληλα, θα είναι η πρώτη επίσημη εκδήλωση στην οποία θα παραστεί η νέα Αμερικανίδα πρέσβης Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Επίσης, θα παραστούν 24 εκπρόσωποι υπουργείων Ενέργειας κρατών από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Από ελληνικής πλευράς, πέρα από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, θα δώσουν το «παρών» οι υπουργοί Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης.

Κατά την Υπουργική Διάσκεψη, το ισχυρό πολιτικό μήνυμα των ΗΠΑ δεν θα περιοριστεί στον ρόλο που οι ΗΠΑ εκτιμούν πως μπορεί να παίξει το αμερικανικό LNG στην ενεργειακή θωράκιση της Ευρώπης. Παράλληλα, όπως διαφάνηκε και την πρώτη φορά που ο Αμερικανός «τσάρος» της ενέργειας Ντ. Μπέργκαμ βρέθηκε στη χώρα μας, οι ΗΠΑ προβλέπουν πρωταγωνιστικό ρόλο για την Ελλάδα στην ενίσχυση των εισαγωγών αμερικανικού αερίου, χάρις στον Κάθετο Διάδρομο.

Γκάζι στις διαπραγματεύσεις

Στο business forum, που θα προηγηθεί την Πέμπτη, θα συμμετάσχουν από ελληνικής πλευράς ο Πρόεδρος και CEO της ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΠΑ, Κωσταντίνος Ξιφαράς, ο CEO της Helleniq Energy Ανδρέας Σιάμισιης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Energean, Μαθιός Ρήγας, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, Μάνος Μανουσάκης και η CEO του ΔΕΣΦΑ, Μαρία Ρίτα Γκάλι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το τελευταίο διάστημα έχουν «πυκνώσει» οι διαπραγματεύσεις για συμφωνίες ανάμεσα σε Αμερικανούς παραγωγούς και traders LNG, με Ευρωπαίους αγοραστές. Τυπικά, οι διαπραγματεύσεις αυτές θα ήθελαν ένα σημαντικό διάστημα για να ωριμάσουν.

Μάλιστα, σύμφωνα με υψηλόβαθμα στελέχη του ΥΠΕΝ, είναι πιθανό στην P-TEC να μην προκύψουν απλώς επί της αρχής συμφωνίες, αλλά «κλειδωμένα» deal που να οδηγήσουν σε υπογραφές. «Ζούμε σε μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα. Οι διαδικασίες έχουν γίνει fast track», σημειώνουν χαρακτηριστικά.

