Κόστα: Η ΕΕ να αντιμετωπίσει τις «πιεστικές» οικονομικές ανάγκες της Ουκρανίας την επόμενη διετία

Οι 26 ηγέτες της ΕΕ, πλην της Ουγγαρίας, υιοθέτησαν τα συμπεράσματά τους για την Ουκρανία, δεσμευόμενοι να αντιμετωπίσουν τις «πιεστικές» οικονομικές ανάγκες της το 2026 και 2027, ανακοίνωσε αξιωματούχος της ΕΕ.

«Σήμερα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στέλνει ένα σημαντικό μήνυμα: Η ΕΕ είναι αποφασισμένη να αντιμετωπίσει τις πιεστικές χρηματοοικονομικές ανάγκες της Ουκρανίας για τα επόμενα δύο χρόνια, συμπεριλαμβανομένης της στήριξης στις στρατιωτικές και αμυντικές της προσπάθειες», δήλωσε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα στο «Χ».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

