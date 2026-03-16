Εκρήξεις σε Ιερουσαλήμ, ΗΑΕ και Ντόχα μετά από εκτοξεύσεις πυραύλων από το Ιράν

Εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα στην Ιερουσαλήμ, όπου ήχησαν σειρήνες συναγερμού, ανέφεραν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου, αφού ο ισραηλινός στρατός έκανε λόγο για εκτοξεύσεις πυραύλων από το Ιράν. Ο στρατός ανακοίνωσε ότι «εντόπισε πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς το ισραηλινό έδαφος» και πρόσθεσε ότι ενεργοποιήθηκαν συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας για την αναχαίτισή τους.

Διαβάστε ακόμα - Χάνει έδαφος το πετρέλαιο - Κρατά τα 100 δολάρια το Brent

Οι περισσότεροι πύραυλοι που εκτοξεύονται από το Ιράν προς το Ισραήλ αναχαιτίζονται από την ισραηλινή αντιαεροπορική άμυνα, αλλά θραύσματα ή βλήματα που πέφτουν στο έδαφος προκαλούν σε πολλές περιπτώσεις τραυματισμούς και ζημιές. Συνολικά 12 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στο Ισραήλ από την έναρξη του πολέμου εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Την ίδια στιγμή, εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα στην πρωτεύουσα του Κατάρ, τη Ντόχα, όπως ανέφεραν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου, με τις αρχές να ανακοινώνουν ότι αναχαίτισαν μια πυραυλική επίθεση. «Οι ένοπλες δυνάμεις αναχαίτισαν μια πυραυλική επίθεση που είχε στόχο το Κράτος του Κατάρ», ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας με ανάρτηση στο X, καθώς το Ιράν συνεχίζει τις επιθέσεις του εναντίον των γειτόνων του στον Κόλπο σε αντίποινα για την ισραηλινοαμερικανική επίθεση εναντίον του.

Παράλληλα, επίθεση με drone σήμερα προκάλεσε φωτιά σε κτίριο στο εμιράτο Ουμ Αλ Κουάιν στα βόρεια Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί, τόνισαν οι αρχές.

«Οι αρμόδιες υπηρεσίες του εμιράτου έλαβαν αμέσως τα απαραίτητα μέτρα για τη διαχείριση του συμβάντος», ανέφεραν οι αρχές σε ανακοίνωσή τους, χωρίς να δώσουν λεπτομέρειες για το κτίριο που έγινε στόχος.

Αραγτσί: «Γειτονικά κράτη ενθαρρύνουν τη δολοφονία Ιρανών»

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε σήμερα ότι κάποια «γειτονικά κράτη», που φιλοξενούν αμερικανικές δυνάμεις και επιτρέπουν επιθέσεις στο Ιράν, ενθαρρύνουν επίσης ενεργά τη δολοφονία Ιρανών.

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας τόνισε με ανάρτηση στο Χ ότι εκατοντάδες Ιρανοί άμαχοι πολίτες, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 200 παιδιών, σκοτώθηκαν σε επιδρομές των Ισραήλ και ΗΠΑ. Ζήτησε από γειτονικές χώρες να ξεκαθαρίσουν τη θέση τους. Ο Αραγτσί προφανώς απαντούσε σε ένα δημοσίευμα των New York Times που ανέφερε ότι ο Σαουδάραβας πρίγκιπας διάδοχος Μοχάμαντ μπιν Σαλμάν παροτρύνει τις ΗΠΑ να συνεχίσουν τις επιθέσεις στο Ιράν για να «κόψουν το κεφάλι του φιδιού».

Ισραηλινοί βομβαρδισμοί σε Τεχεράνη και Λίβανο

Οι εκατέρωθεν επιθέσεις Ισραήλ και Ιράν κλιμακώνονται, φέρνοντας κατάσταση επιφυλακής ολόκληρη την Μέση Ανατολή. Σειρήνες συναγερμού ήχησαν σε περιοχές της Τεχεράνης, του νότιου Ισραήλ, της Βηρυτού αλλά και σε χώρες του Κόλπου, ενώ οι στρατιωτικές επιχειρήσεις συνοδεύονται από ρουκέτες, drones και βαλλιστικούς πυραύλους. Το Ισραήλ εξαπέλυσε νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών στην Τεχεράνη και το Ισφαχάν, στοχεύοντας υποδομές που χαρακτηρίζει ως τρομοκρατικές.

Συνέχισε επίσης τα αεροπορικά πλήγματα στον νότιο τομέα της Βηρυτού, προπυργίου του σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στην Ισλαμική Δημοκρατία. Ο Αμπάς Αραγτσί, κατήγγειλε ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ προκαλούν ανυπολόγιστη καταστροφή στο φυσικό περιβάλλον του Ιράν, πως διαπράττουν «οικοκτονία», έπειτα από αλλεπάλληλους βομβαρδισμούς σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου στην Τεχεράνη τις τελευταίες ημέρες.

«Οι κάτοικοι αντιμετωπίζουν μακροπρόθεσμη ζημιά στην υγεία τους», καθώς «η μόλυνση του εδάφους και του νερού στο υπέδαφος θα μπορούσαν να έχουν συνέπειες για γενιές» ολόκληρες, τόνισε ενώ δικαιολόγησε τις ιρανικές αντεπιθέσεις επισημαίνοντας τις «πολλές αποδείξεις» που τεκμηριώνουν κατ’ αυτόν ότι οι αμερικανικές βάσεις στον Κόλπο χρησιμοποιούνται για να γίνονται επιθέσεις εναντίον της χώρας του.

Το Ιράν απάντησε με πλήγματα στο νότιο Ισραήλ, τα οποία όμως αναχαιτίστηκαν. Παράλληλα, πυρκαγιά ξέσπασε σε δεξαμενή καυσίμων κοντά στο Διεθνές Αεροδρόμιο στο Ντουμπάι, μετά από επίθεση drones. Ως προληπτικό μέτρο, η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ανέστειλε προσωρινά όλες τις πτήσεις, καλώντας τους ταξιδιώτες να επικοινωνούν με τις αεροπορικές εταιρείες για ενημέρωση. Παρόμοιες επιθέσεις σημειώθηκαν στο αεροδρόμιο της Βαγδάτης, όπου πέντε άτομα τραυματίστηκαν.

Ήδη έχουν σημειωθεί περισσότερα από 2.000 περιστατικά με πυραύλους και drones σε κράτη του Κόλπου από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας του Ντουμπάι ανακοίνωσε ότι ορισμένες πτήσεις προς και από το αεροδρόμιο του Ντουμπάι αρχίζουν σταδιακά να επαναλαμβάνονται, μετά από προληπτική αναστολή, σύμφωνα με το Γραφείο Μέσων Ενημέρωσης του Ντουμπάι.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε τη Δευτέρα ότι ξεκίνησε αυτό που χαρακτήρισε ως «περιορισμένες χερσαίες επιχειρήσεις» εναντίον της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο. «Τις τελευταίες ημέρες, στρατεύματα του IDF από την 91η Μεραρχία έχουν ξεκινήσει περιορισμένες και στοχευμένες χερσαίες επιχειρήσεις εναντίον βασικών προπυργίων της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο, με στόχο την ενίσχυση της προκεχωρημένης αμυντικής περιοχής», ανέφερε ο στρατός σε ανακοίνωσή του.

Η Βρετανίδα Υπουργός Εξωτερικών Ιβέτ Κόουπ τόνισε σε δήλωσή της ότι «ο εκτοπισμός εκατοντάδων χιλιάδων Λιβανέζων ως αποτέλεσμα των ισραηλινών επιχειρήσεων είναι απαράδεκτη και έχει καταστροφικές συνέπειες». Εξήγησε: «Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις του Λιβάνου και την κυβέρνηση στην ανάληψη της πλήρους ευθύνης για την ασφάλεια».