Ο Ζελένσκι ελπίζει σε θετική απόφαση της ΕΕ για τη χρήση των «παγωμένων» ρωσικών assets

«Κάθε μέρα φέρνει κάτι άλλο. Ίσως αύριο να έχουμε τους Τόμαχοκ», τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι ελπίζει να υπάρξει μια «θετική απόφαση» της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά τη χρήση των «παγωμένων» ρωσικών κεφαλαίων ώστε να χρηματοδοτηθεί ένα δάνειο ύψους 140 δισ. ευρώ για τη χώρα του. «Ελπίζω ότι θα λάβουν μια πολιτική απόφαση, μια θετική απόφαση, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, για να βοηθήσουν την Ουκρανία με αυτούς τους πόρους» είπε στους δημοσιογράφους, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής των «27», στο επίκεντρο της οποίας βρέθηκε η χρήση των ρωσικών κεφαλαίων για να καλυφθούν οι ανάγκες χρηματοδότησης της Ουκρανίας τα επόμενα χρόνια.

Η ΕΕ θέλει να χρησιμοποιήσει αυτά τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία αλλά το Βέλγιο αντιτίθεται καθώς το μεγαλύτερο μέρος τους βρίσκεται στην κεντρική τράπεζά του. Όταν ρωτήθηκε για τις συζητήσεις που έγιναν σήμερα στις Βρυξέλλες ο Ζελένσκι είπε ότι «ο διάλογος δεν ήταν απλός αλλά ήταν πολύ καλός». «Όποιος καθυστερεί την απόφαση για την πλήρη χρήση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων δεν περιορίζει μόνο την άμυνά μας αλλά καθυστερεί και την πρόοδο της ίδιας της ΕΕ. Η στιγμή για να δράσουμε είναι τώρα. Και σας προτρέπω να μας στηρίξετε πλήρως», υπογράμμισε εξάλλου.

Οι «27» θα συνεχίσουν τις συνομιλίες τους και αργότερα σήμερα, σε μια προσπάθεια να κάμψουν την αντίσταση του Βελγίου. Ο Ζελένσκι μίλησε επίσης για τη συνάντηση που είχε την περασμένη εβδομάδα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και την χαρακτήρισε, χαμογελώντας, «μάλλον θετική».

«Λοιπόν, ως αποτέλεσμα αυτής της συνάντησης, έχουμε κυρώσεις στον ρωσικό ενεργειακό τομέα. Δεν υπάρχει σύνοδος (κορυφής) στην Ουγγαρία χωρίς την Ουκρανία και δεν έχουμε ακόμη τους (πυραύλους) Τόμαχοκ. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Δεν το βρίσκω και τόσο κακό», συνόψισε.

«Κάθε μέρα φέρνει κάτι άλλο. Ίσως αύριο να έχουμε τους Τόμαχοκ», πρόσθεσε. Επανέλαβε επίσης ότι η «ανταλλαγή εδαφών» με τη Ρωσία δεν είναι αποδεκτή από το Κίεβο και ότι η πάγια θέση του είναι να κηρυχθεί πρώτα κατάπαυση του πυρός και να ακολουθήσουν συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου.