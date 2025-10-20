Ουκρανία: Συνάντηση της «Συμμαχίας των προθύμων» την Παρασκευή στο Λονδίνο

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε σήμερα ότι μια ομάδα χωρών που δεσμεύτηκε να ενισχύσει την υποστήριξη προς την Ουκρανία θα συναντηθεί την Παρασκευή στο Λονδίνο.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε σήμερα ότι μια ομάδα χωρών που δεσμεύτηκε να ενισχύσει την υποστήριξη προς την Ουκρανία θα συναντηθεί την Παρασκευή στο Λονδίνο.

Ο Μακρόν έκανε τη δήλωση αυτή μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Σλοβενία κατά τη σύνοδο κορυφής των μεσογειακών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης MED9, τονίζοντας επίσης ότι οι Ουκρανοί και οι Ευρωπαίοι «θα πρέπει να είναι γύρω από το τραπέζι» κατά τη διάρκεια της συνάντησης που ανακοινώθηκε μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου ομολόγου του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Στη σύνοδο της «Συμμαχίας των προθύμων» αναμένεται να παραστεί ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανέφερε σήμερα μια πηγή που έχει γνώση του θέματος.

Στη «Συμμαχία των προθύμων» μετέχουν χώρες που προτίθενται να παράσχουν εγγυήσεις ασφαλείας στο Κίεβο.

Σε ξεχωριστή ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο Ζελένσκι ανέφερε ότι αυτήν την εβδομάδα θα υπάρξουν «πολλές συναντήσεις και διαπραγματεύσεις στην Ευρώπη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ