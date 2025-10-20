Μακρόν: Θέλει Ουκρανία και Ευρωπαίους «γύρω από το τραπέζι» στη συνάντηση Πούτιν - Τραμπ

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε σήμερα ότι οι Ουκρανοί και οι Ευρωπαίοι «θα πρέπει να είναι γύρω από το τραπέζι» κατά τη διάρκεια της συνάντησης που ανακοινώθηκε μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου ομολόγου του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε σήμερα ότι οι Ουκρανοί και οι Ευρωπαίοι «θα πρέπει να είναι γύρω από το τραπέζι» κατά τη διάρκεια της συνάντησης που ανακοινώθηκε μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου ομολόγου του Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Η ειρήνη που μπορεί να υπάρξει, είναι μια ισχυρή, διαρκής ειρήνη που επιτρέπει να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του διεθνούς δικαίου και που δημιουργεί τις συνθήκες της σταθερότητάς της. Καμιά άλλη δεν υπάρχει, οι Ευρωπαίοι ήταν πάντα σαφείς στο θέμα αυτό», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου μετά τη σύνοδο κορυφής των μεσογειακών χωρών της ΕΕ στο Πορτορόζ της Σλοβενίας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι είναι έτοιμος να συμμετάσχει στην προγραμματισμένη προσεχώς συνάντηση στη Βουδαπέστη, εάν λάβει πρόσκληση.

«Εάν πρόκειται για πρόσκληση υπό τη μορφή τριμερούς συνάντησης, ή όπως την ονομάζουν, μιας περιοδεύουσας διπλωματίας, όπου ο πρόεδρος Τραμπ συναντά τον Πούτιν και όπου ο πρόεδρος Τραμπ συναντά εμένα, τότε με τον έναν ή τον άλλον τρόπο θα συμφωνήσουμε», δήλωσε ο Ζελένσκι σε συνέντευξη Τύπου.

Ωστόσο ανέφερε ότι η Βουδαπέστη δεν είναι «το καλύτερο μέρος για τη συνάντηση αυτή».

Ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας Σεργκέι Λαβρόφ είχε τηλεφωνική συνομιλία σήμερα με τον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο για να συζητήσουν τους όρους της προβλεπόμενης συνόδου κορυφής και για «συγκεκριμένα μέτρα που μπορούν να ληφθούν» για τη διεξαγωγή της συνάντησης αυτής.

Την Παρασκευή ο Αμερικανός πρόεδρος δεχθηκε μια ακόμη φορά στον Λευκό Οίκο τον Ουκρανό ομόλογό του και τον πίεσε να σταματήσει τις εχθροπραξίες συνεχίζοντας ωστόσο να κλείνει τα αυτιά του στα αιτήματα του Ζελένσκι για ενίσχυση της στρατιωτικής υποστήριξης

Η επικεφαλής της διπλωματίας της ΕΕ Κάγια Κάλας δήλωσε σήμερα από το Λουξεμβούργο ότι η άσκηση πίεσης στο Κίεβο για να σταματήσει η ρωσική «επιθετικότητα» στην Ουκρανία «δεν είναι η ορθή προσέγγιση».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ