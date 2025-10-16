Μιχαηλίδου: Μέχρι 25/10 οι αιτήσεις φορέων αναπηρίας στο πρόγραμμα «Ψηφιακής Ενδυνάμωσης»

Το υπουργείο ανανεώνει μέχρι 25 Οκτωβρίου 2025 τη διάρκεια υποβολής των αιτήσεων για την επιλογή Δικαιούχων Φορέων που θα συμμετάσχουν στη λειτουργία Κόμβων Ψηφιακής Ενδυνάμωσης Ατόμων με Αναπηρία.

«Διευρύνουμε την περίοδο υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα «Ψηφιακής Ενδυνάμωσης» για φορείς υπηρεσιών σε άτομα με αναπηρία μέχρι τις 25 Οκτωβρίου. Διευρύνουμε τη δυνατότητα για ηλεκτρονική προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία στις ψηφιακές εφαρμογές. Διευκολύνουμε την καθημερινότητα, την αυτονομία και την επικοινωνία των συνανθρώπων μας με αναπηρία. Προσκαλούμε τους φορείς που παρέχουν υπηρεσίες ή υποστηρίζουν άτομα με αναπηρία να αξιοποιήσουν τις σημαντικές δυνατότητες του προγράμματος για την ψηφιακή εκπαίδευση των ωφελουμένων», τόνισε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου.

Η σχετική τροποποίηση της Πρόσκλησης απευθύνεται προς την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.με.Α.), τις οργανώσεις μέλη της, τις οργανώσεις μέλη αυτών καθώς και τους φορείς που είναι πιστοποιημένοι να παρέχουν υπηρεσίες σε άτομα με αναπηρία.

«Αυτή η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι μία ανοιχτή πρόσκληση εξοικείωσης με τα εργαλεία της ψηφιακής εποχής, μία εκδήλωση συμπεριληπτική από τη βάση της και το ενδιαφέρον μας είναι έμπρακτο, υλοποιήσιμο και διαρκές», σημείωσε η κ. Μιχαηλίδου.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι παρέχεται στους φορείς όλος ο απαραίτητος τεχνολογικός εξοπλισμός, το εκπαιδευτικό υλικό, οι εκπαιδευτές και το υποστηρικτικό προσωπικό, η τεχνική υποστήριξη και η επιμόρφωση των εκπαιδευτών.

Το πρόγραμμα ψηφιακής ενδυνάμωσης είναι διάρκειας 80 ωρών για τα άτομα με αναπηρία και θα πραγματοποιηθεί με δια ζώσης μαθήματα, σε 80 Κόμβους σε χώρους και δομές φορέων αναπηρίας.

Υπενθυμίζεται ότι οι Κόμβοι Ψηφιακής Ενδυνάμωσης για την εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία θα λειτουργήσουν σε δομές του Ινστιτούτου της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.με.Α.), σε χώρους της Ε.Σ.Α.με.Α. και των παραρτημάτων της, των οργανώσεων ατόμων με αναπηρία ή χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους, που αποτελούν φορείς μέλη της Ε.Σ.Α.με.Α. και μελών αυτών, σε χώρους των Κέντρων διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας ατόμων με αναπηρία (ΚΔΗΦ) καθώς και σε δομές πιστοποιημένων φορέων αναπηρίας.