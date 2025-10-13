Πολιτική | Διεθνή

Λεκορνί: Η νέα κυβέρνηση διορίστηκε για να προωθήσει προϋπολογισμό πριν το τέλος της χρονιάς

Sébastien Lecornu, Υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας
Η γαλλική προεδρία παρουσίασε το βράδυ της Κυριακής τη νέα σύνθεση του υπουργικού συμβουλίου του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί.

Η γαλλική προεδρία παρουσίασε το βράδυ της Κυριακής τη νέα σύνθεση του υπουργικού συμβουλίου του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί, το οποίο αποτελείται από πολιτικούς και τεχνοκράτες μάλλον άγνωστους στο ευρύ κοινό και προερχόμενους από την κοινωνία των πολιτών, σε μια προσπάθεια να εξέλθει η Γαλλία από την πρωτοφανή πολιτική αστάθεια.

Η κυβέρνηση αυτή, στην οποία ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό ηγείται του υπουργείου Εξωτερικών, και το υπουργείο των Ενόπλων Δυνάμεων επιστρέφει στην απερχόμενη υπουργό Εργασίας Κατρίν Βοτρέν, «διορίζεται για να προωθήσει έναν προϋπολογισμό στη Γαλλία πριν από το τέλος της χρονιάς», δήλωσε ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ
Φωτογραφία: Getty Images / Ideal Image

