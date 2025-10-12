Γαλλία: Ανακοινώθηκε η νέα σύνθεση της κυβέρνησης

Τη σύνθεση της νέας κυβέρνησης του πρόσφατα επαναδιορισμένου πρωθυπουργού της Γαλλίας Σεμπαστιάν Λεκορνί, ανακοίνωσε την Κυριακή η γαλλική προεδρία, κάτω από έντονες πιέσεις για επείγουσα κατάρτιση προϋπολογισμού.

Τη σύνθεση της νέας κυβέρνησης του πρόσφατα επαναδιορισμένου πρωθυπουργού της Γαλλίας Σεμπαστιάν Λεκορνί, ανακοίνωσε την Κυριακή η γαλλική προεδρία, κάτω από έντονες πιέσεις για επείγουσα κατάρτιση προϋπολογισμού.

Η δεύτερη κυβέρνηση του Λεκορνί μέσα σε ένα μήνα επισημοποιήθηκε με 34 υπουργούς την Κυριακή το βράδυ.

Ο Ρολάν Λεσκιούρ, στενός σύμμαχος του προέδρου Εμανουέ Μακρόν, παραμένει υπουργός Οικονομικών, αναλαμβάνοντας το δύσκολο έργο να προωθήσει ένα δημοσιονομικό σχέδιο που στοχεύει στη μείωση του ελλείμματος, αλλά έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις από όλα τα κόμματα.

Η γαλλική προεδρία ανακοίνωσε τη σύνθεση της νέας κυβέρνησης, όπου παρά τη δέσμευση Λεκορνί για «ανανέωση και πολυμορφία» στο κυβερνητικό σχήμα, τα κορυφαία υπουργεία παρέμειναν στα ίδια πολιτικά πρόσωπα.

Συγκεκριμένα, εκτός από τον Λεσκιούρ, ο Ζεράλντ Νταρμανέν παραμένει υπουργός Δικαιοσύνης και ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό παραμένει υπουργός Εξωτερικών.

Αλλαγή είχαμε στο υπουργείο Εσωτερικών, όπου αναλαμβάνει ο Λοράν Νουνιέζ, ενώ υπουργός Άμυνας ανέλαβε η Κατρίν Βοτρέ.

Το Υπουργικό Συμβούλιο περιλαμβάνει αρκετά μέλη που υπηρέτησαν σε προηγούμενες κυβερνήσεις, από το κεντρώο στρατόπεδο του Μακρόν και συμμάχους συντηρητικούς, καθώς και μερικά άτομα εκτός της πολιτικής σφαίρας.

«Μια κυβέρνηση με αποστολή έχει διοριστεί για να προωθήσει στη Γαλλία έναν προϋπολογισμό πριν από το τέλος του έτους», έγραψε ο Γάλλος πρωθυπουργός στο X, ευχαριστώντας τις γυναίκες και τους άνδρες «που είναι ελεύθερα αφοσιωμένοι σε αυτήν την κυβέρνηση, ανεξάρτητα από προσωπικά ή κομματικά συμφέροντα».

«Μόνο ένα πράγμα έχει σημασία: τα συμφέροντα της χώρας», έγραψε.