Πούτιν: Δεν υπάρχει πρόβλημα για τη Ρωσία αν οι ΗΠΑ αρνηθούν να επεκτείνουν τα πυρηνικά όρια

Ο ίδιος είπε ωστόσο, ότι θα ήταν κρίμα αν δεν είχε απομείνει τίποτα από το πλαίσιο ελέγχου των όπλων μεταξύ των δύο χωρών, οι οποίες διαθέτουν μακράν τα μεγαλύτερα πυρηνικά οπλοστάσια στον κόσμο.

Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία αναπτύσσει μια νέα γενιά στρατηγικών όπλων και δεν θα είναι πρόβλημα για τη Μόσχα εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες αρνηθούν να επεκτείνουν τα όρια που ορίζουν τον αριθμό των πυρηνικών κεφαλών που μπορούν να αναπτυχθούν σύμφωνα με τη συνθήκη για τους πυρηνικούς εξοπλισμούς που εκπνέει τον επόμενο χρόνο.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους στην σύνοδο κορυφής στο Τατζικιστάν, ο Πούτιν είπε ότι έχει ήδη αρχίσει μία κούρσα των εξοπλισμών.

Η Ρωσία έχει δηλώσει ότι είναι πρόθυμη να παρατείνει οικειοθελώς τα όρια των πυρηνικών κεφαλών που ορίζονται στη συνθήκη New START, η οποία λήγει τον Φεβρουάριο, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πρόθυμες να πράξουν το ίδιο. Η Ουάσινγκτον δεν έχει ακόμη συμφωνήσει επίσημα με την πρόταση.

«Θα είναι αρκετοί αυτοί οι λίγοι μήνες για να ληφθεί απόφαση για παράταση; Νομίζω ότι θα είναι αρκετοί εάν υπάρχει καλή θέληση για την παράταση αυτών των συμφωνιών. Και αν οι Αμερικανοί αποφασίσουν ότι δεν το χρειάζονται, αυτό δεν είναι μεγάλο πρόβλημα για εμάς», δήλωσε ο Πούτιν.

Πρόσθεσε ότι η Ρωσία συνεχίζει να αναπτύσσει και να δοκιμάζει νέας γενιάς πυρηνικά όπλα.

«Είμαστε έτοιμοι να διαπραγματευθούμε εάν αυτό είναι αποδεκτό και χρήσιμο για τους Αμερικανούς. Εάν όχι, τότε όχι, αλλά αυτό θα ήταν κρίμα, γιατί τότε δεν θα έμενε τίποτα όσον αφορά την αποτροπή στον τομέα των στρατηγικών επιθετικών όπλων».

Για δεύτερη φορά μέσα σε μια εβδομάδα ο Πούτιν αναφέρθηκε στη δυνατότητα του ότι άλλες χώρες τις οποίες δεν κατονόμασε, μπορούν να πραγματοποιήσουν μία πυρηνική δοκιμή, κάτι που έκανε μόνο η Βόρεια Κορέα αυτόν τον αιώνα. Έχει δηλώσει ότι η Ρωσία θα πραγματοποιήσει επίσης μια δοκιμή εάν συμβεί αυτό.

Οι εμπειρογνώμονες σε θέματα ασφάλειας λένε ότι μια δοκιμή από μία χώρα θα έχει αλυσιδωτές επιπτώσεις, ωθώντας άλλες πυρηνικές δυνάμεις να κάνουν το ίδιο, αυξάνοντας περαιτέρω τις γεωπολιτικές εντάσεις από τα τρέχοντα, ήδη υψηλά, επίπεδά τους.

«Υπάρχει πάντα ο πειρασμός να δοκιμαστεί η αποτελεσματικότητα του ίδιου καυσίμου που χρησιμοποιείται σε πυραύλους εδώ και πολλά, πολλά χρόνια. Όλα αυτά προσομοιώνονται σε υπολογιστές και οι ειδικοί πιστεύουν ότι αυτό είναι αρκετό, αλλά ορισμένοι από αυτούς τους ίδιους ειδικούς πιστεύουν ότι οι επαναλαμβανόμενες δοκιμές είναι απαραίτητες», είπε ο Πούτιν.

«Έτσι, ορισμένες χώρες το σκέφτονται. Από όσο γνωρίζω, μάλιστα προετοιμάζονται και γι' αυτό είπα ότι αν το κάνουν, θα κάνουμε το ίδιο».

Αυτό θα ήταν καλό από άποψη ασφάλειας, αλλά κακό από την άποψη του περιορισμού της κούρσας των εξοπλισμών, είπε.

«Αλλά στο ίδιο αυτό πλαίσιο, η παράταση της Συνθήκης New START για τουλάχιστον ένα χρόνο είναι μια καλή ιδέα».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ